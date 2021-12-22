18 человек, чье тело подкинуло им сюрпризы, но они не парятся и наслаждаются своими особенностями

Все люди уникальны, но есть такие, кому от природы перепало чуточку больше: гетерохромия, загадочные отметины на теле, дополнительные ногти и мочки. Можно, конечно, комплексовать по этому поводу, а можно гордиться особенностями своей внешности, ведь таких счастливчиков — один на миллион.

Обладатели изюминок на теле продемонстрировали в сети свои снимки, а мы в AdMe.ru разглядываем их и диву даемся: не каждый день увидишь такие чудеса.

«Друг сфоткал мой глаз. Тут отчетливо видно мое редкое заболевание — дефект радужки и сетчатки»

Я, взрослый мужик, напуган до чертиков и в то же время очарован! © cnmoze / Reddit

«У меня дермографизм: моя кожа краснеет и припухает даже при незначительных царапинах. Люблю рисовать на себе цветы»

«Только небольшая часть моих волос поседела»

«Одна из моих ресниц чрезвычайно длинная»

«Большие пальцы на моих руках отличаются друг от друга»

«На моих губах аж две арки Купидона»

«Мои пальцы от природы изогнуты, и я не могу их выпрямить. Не знаю, в чем может быть причина»

«У меня гетерохромия и много „глазных веснушек“»

«У меня проблемы с сосудами, и, когда мне холодно, мои руки становятся фиолетово-оранжевыми»

«Ресницы на моих глазах имеют разный цвет»

«Уже 2 года на моем пальце такая странная отметина. Что это может быть?»

«У меня на левой ноге есть 6-й ноготь»

«У моего друга на пальцах руки есть лишние складки»

«Вот уже 30 лет у моей мамы витилиго, но пятно на волосах появилось совсем недавно. Сначала она переживала, но теперь ей нравится»

Некоторые платят большие деньги за то, чтобы иметь такую прическу! © HonigMitBanane / Reddit

«Мои руки ненормально длинные»

«У меня двойная мочка уха»

«Мои зрачки были одинакового размера, пока в детстве дядька не попал мне терном в глаз. С тех пор один всегда больше другого»

«У меня нет отпечатков пальцев»