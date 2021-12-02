18 человек, которым не просто повезло. В них фортуна буквально влюбилась

Временами удача благоволит нам в самый неожиданный момент. Кто-то выигрывает в лотерею, кому-то попадается жемчужина в мидии. А некоторых будто сама судьба спасает от трагических событий. И даже если вам просто попались две конфеты в одной обертке, это неплохой повод немного порадоваться.

Мы в AdMe.ru предполагаем, что у госпожи Фортуны свои взгляды на то, когда нам улыбнуться. И уж если она это сделает, то стоит ее отблагодарить, выразив свой восторг. Именно так поступили герои нашей подборки.

«Это выползло из машины моей жены во время случайной проверки на таможне. Змея»

«Я нашел стопку из 10 уже недействительных австралийских банкнот достоинством 1 доллар. Их выпуск был прекращен в 1984 году»

«Мой диплом бакалавра подписан Арнольдом Шварценеггером»

«Мне попался двойной банан»

«А мне — Capri Sun с 2 с половиной соломинками»

«Этот гриб я нашел 5 лет назад»

«Я выиграл все призы»

«Заказали один измельчитель, а нам прислали 12»

«Спросил в кинотеатре, могу ли я взять остатки попкорна, и они дали мне этот огромный пакет»

«Я нашел камень с вкраплениями золота»

«Друг думал, что потерял бумажник. Нашел его примагниченным к машине»

«Сегодня определенно мой день»

«На ужин приготовил мидии. И вот что я обнаружил, чуть не сломав себе зуб. Настоящий жемчуг!»

«Нашел в лесу монету 1829 года»

«А я нашла огромный 4-листный клевер»

«Посчастливилось подержать в руках кусок платины стоимостью около $ 10 тыс. Он тяжелее, чем кажется»

«Мне попалось два пирожных вместо одного»

«Мне удалось сделать этот снимок. Такое, наверное, бывает только раз в жизни»