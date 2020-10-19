18 человек, которых жизнь явно не готовила к встрече с наглецами такого уровня
«Мир крутится вокруг меня» — так, скорее всего, думают некоторые отъявленные наглецы, которых мы, к сожалению, не можем избежать в повседневной жизни. О столкновении с такими персонажами и решились поведать пользователи сети.
AdMe.ru надеется, что на каждую выходку таких «королей» у вас находится достойный ответ. Мы покажем вам примеры того, к чему нужно быть готовым.
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В начале лета на соседней даче появились новые хозяева. Бывшая владелица — бабулька неплохая, но уж очень хитрая. Новые соседи — приятные люди, заросшую сорняками целину за пару месяцев привели в приятный глазу вид. В выходные сидим отдыхаем с соседом, вдруг звонок на телефон. Смотрю — бывшая соседка. Руки в рыбе, включаю громкую связь. После стандартных вступительных фраз бабушка задает вопрос:
— Скажи-ка, а новые соседи замки поменяли?
Сосед приподнял одну бровь.
— Э-э-э... Да откуда же мне знать-то?
— Да у меня там уже боярышник и калина созрели — хотела собрать, а то приеду, а у них все заперто!
Видели бы вы лицо соседа... © alenden / Pikabu
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Стою в очереди в магазине, передо мной бабуля выкладывает товар на ленту. Оборачивается и говорит: «Внучок, у тебя нету карты? А то скидку не дадут». Даю карту — кассир пробивает бабуле товар, берет карту, а бабуля, не моргнув и глазом: «И баллы спишите с карты». © Sport77 / Pikabu
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Расстались с парнем, он мне нравился, но увы. Прошло время, и он мне звонит, мол, нужна твоя помощь. Встретились, и он просит взять ему ноутбук в кредит на мое имя! Но платить будет он. Мол, у меня работа постоянная, а у него нет. Мне стало интересно, сколько у него наглости. Пошли в магазин, он начал набирать технику. Набрал где-то на 70 тысяч. Я развернулась и ушла. Он бежал за мной и кричал: «Хоть телефон давай возьмем!» Послала его подальше. © Подслушано / Ideer
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Дело было в Тае. Мы снимали дом в жилом комплексе, провели за свои деньги интернет. Приехали тайцы, все настроили, уехали. Через некоторое время у нас появились соседи — семейная пара, и мы заметили, что они пользуются нашим интернетом. Мы сменили пароль. Соседи тут же забеспокоились, мол, у вас интернет работает? Мы им объяснили, что проводили его за свои деньги, а они у нас его воруют. «Мы за него заплатили, сразу за 3 месяца», — говорят соседи. «Кому?» — удивились мы. Оказывается, их риелтор договорился с тайцами, которые подключали интернет, те дали ему пароль от Wi-Fi, и он стал продавать его клиентам, которых заселял в этот жилой комплекс.
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Закупилась в магазине. Стала перекладывать покупки в сумку, ко мне подошла сотрудница:
— Вам не нужна тележка?
— Нет, но в ней мои ₽ 10. Сейчас поставлю и сможете ее взять.
— Но я не смогу: у меня нет ₽ 10. Идите возьмите у кого-нибудь, а мне дайте тележку. © NoorySan / Twitter
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Пришла я в крошечное ателье, чтобы подогнуть слишком длинные брюки. Мастер — пожилой дядечка — доделывал срочный заказ, и я ждала, когда он примет мой. Заходит молодой человек и просит погладить ему джинсы, которые он только что купил.
Мастер ворчит: «Не видишь, я занят? Вон там утюг — сам погладь».
Парень: «Ой, а я не умею!»
Тут его взгляд падает на меня: «Девушка, погладьте мне брюки!»
Я, слегка опешив от наглости: «Я даже свои штаны не глажу, с чего бы мне ваши гладить?»
Парень: «Ну пожалуйста! Я вам заплачу».
Я: «Спасибо, у меня есть работа».
И он еще какое-то время ныл, потом ушел. Видимо, искать себе гладильщицу штанов.
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В соседнем от мамы доме плохо течет вода, трубам много лет. Одна из соседок подходит к моей маме с просьбой объяснить, куда идти, какие заявки писать и так далее. Мама вздыхает, соглашается помочь. И напоминает:
— Хорошо, съезжу с вами. У вас там трубы старые отрезали, возьмите с собой кусок, чтобы на месте показать состояние и к заявлению приложить.
На что получает великолепное предложение:
— А давайте вы съездите сами?
Молча разворачивается и уходит. © Dicsy / Pikabu
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Заходит сегодня паренек (я ему как-то пару раз планшеты ремонтировал) и говорит: «Слушай, я к тебе пришел с взаимовыгодным предложением. Я тут узнал, что ремонт телевизоров довольно дорого обходится. А ты же, я думаю, умеешь их ремонтировать? У меня знакомых много. Давай так: я буду у людей телевизоры на ремонт брать, привозить и увозить, ты их просто будешь ремонтировать, тебе с каждого ремонта ₽ 1 000, а остальное все мое. Как тебе?» В общем, я не согласился, но бизнес-идея, конечно, интересная. © kser83 / Pikabu
«Когда получил торт на день рождения, но твой старший брат съел его еще до начала праздника».
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Продавала как-то знакомая рюкзак. Написала девушка, встретились, забрала рюкзак, и знакомая забыла. Проходит месяца 3, приходит знакомой сообщение:
Девушка: «Здравствуйте, помните, я у вас рюкзак покупала?»
Знакомая: «Да, помню, месяца 3 назад, вроде обе стороны остались довольны».
Девушка: «А давайте я вам рюкзак верну, а вы мне ₽ 1 500? Просто мне он больше не нужен». © doctorpug / Pikabu
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На 8-м месяце беременности поехала с утра в консультацию. Зарулила на заправку, стою в очереди на кассу. Вдруг мой огромный живот огибает какой-то мужик и встает впереди меня. На мое возмущенное «Вообще-то тут очередь!» выдает: «А мне только кофе купить!» Классно, конечно, только касса-то одна — и для бензина, и для кофе.
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Ура! Это случилось! К нам в дом пришли «проверяльщики счетчиков газа». Наглые такие, все хотели войти. С огромной радостью они были посланы туда, куда я давно хотел послать тех, кто этим занимается. Громко, на весь подъезд, так, чтобы им точно никто не открыл. А почему? Да потому что в нашем доме газ не проведен и никогда не будет. Так планировалось изначально, и скидка на электричество за счет отсутствия газа имеется. © Unknown Author / Bash.im
«Только вернулся из туалета к своему сиденью».
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Чиню стиралки в свободное от работы время. Вчера пришел домой и улегся спать. В 22:00 звонит телефон. Разлепил глаза, смотрю, номер не записан — не буду брать, думаю. Но не тут-то было. С 3-го звонка беру трубку, и следует разговор:
— Добрый вечер! Не разбудил?
— Разбудили!
— Ну ничего, завтра выспишься! У меня тут стиралка...
Занавес. Положил трубку и выключил телефон. Так и не смог понять, что движет этим человеком. © migel267 / Pikabu
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Когда мне исполнилось 27 и моя жена забеременела, ко мне подошел мой лучший друг и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Теперь ты настоящий мужик, теперь твоя главная задача — пахать так, чтобы твоя семья ни в чем не нуждалась!» И я пахал: открыл свой бизнес, нанял кучу народу, развился за полгода до немыслимых прибылей! А лучший друг под шумок стал проводить время с моей женой — скоро их совместному ребенку уже 2 года будет. Теперь моя семья уже ни в чем не нуждается, особенно во мне! © reson / Pikabu
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Еду в такси домой из гостей. Звоню мужу, говорю, что уже еду, встречай. Таксист едет очень медленно, пытается завести разговор, делает комплименты. Я вежливо благодарю и прошу поспешить, так как меня ждет муж. Таксист интересуется планами на завтра.
Говорю: «Годовщину свадьбы с мужем будем отмечать».
Он: «А послезавтра? Давай встретимся?»
Я в шоке была от такой наглости.
Около дома дает визитку: «Если надумаешь — звони». Кинула ему ее в лицо, вышла не расплатившись. © Подслушано / Ideer
А как проходили встречи с наглецами у вас или ваших знакомых?