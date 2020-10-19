18 человек, которых жизнь явно не готовила к встрече с наглецами такого уровня

Дело было в Тае. Мы снимали дом в жилом комплексе, провели за свои деньги интернет. Приехали тайцы, все настроили, уехали. Через некоторое время у нас появились соседи — семейная пара, и мы заметили, что они пользуются нашим интернетом. Мы сменили пароль. Соседи тут же забеспокоились, мол, у вас интернет работает? Мы им объяснили, что проводили его за свои деньги, а они у нас его воруют. «Мы за него заплатили, сразу за 3 месяца», — говорят соседи. «Кому?» — удивились мы. Оказывается, их риелтор договорился с тайцами, которые подключали интернет, те дали ему пароль от Wi-Fi, и он стал продавать его клиентам, которых заселял в этот жилой комплекс.

Закупилась в магазине. Стала перекладывать покупки в сумку, ко мне подошла сотрудница:

— Вам не нужна тележка?

— Нет, но в ней мои ₽ 10. Сейчас поставлю и сможете ее взять.

— Но я не смогу: у меня нет ₽ 10. Идите возьмите у кого-нибудь, а мне дайте тележку. © NoorySan / Twitter