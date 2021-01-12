18 человек, на которых сюрприз свалился как снежный ком с крыши
Жизнь часто подкидывает сюрпризы. Одни нас радуют, словно подарок, а другие способны довести до белого каления. И когда становится невозможно контролировать нахлынувшие чувства, хочется ими с кем-то поделиться. Что и делают пользователи сети, выкладывая фотографии с неожиданными «подарками».
Мы в AdMe.ru уверены, что любой сюрприз, приятный он или нет, способен разбудить в нас новые эмоции.
«Когда вы открываете дверь, а там 1,1 м снега за ночь»
- Просто закройте дверь и вернитесь в постель. © d*ck-n*pples / Reddit
«На второй день после покупки дома я обнаружил под штукатуркой 120-летнюю кирпичную кладку»
«Только что приехал в гости к маме — отметить свой день рождения и поздравить сестру с окончанием школы медсестер»
- «Добро пожаловать домой, сын. Увидимся с тобой утром. На всякий случай, если ты забыл. Я подготовила это для тебя».
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«От ее сообщения на стекле я расплылся в улыбке».
«Соседи случайно сделали сердечки, когда подъезжали к дому»
«Забытый картофель в кладовке»
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Там может быть осьминог. © Third-Runner / Reddit
«Вот что делают — 53 °C с дверью снаружи. Извините, я спать до весны»
- Ты вообще где? © DontTouchMeUnclePaul / Reddit
- Йеллоунайф, Канада. © greenthumbquietone / Reddit
«Вот почему машина для мороженого всегда ломается»
«Увидел эту картину, когда шел подавленный с работы»
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Санта оставил оленей у вашего дома. © FaithB4Sight / Reddit
«Вечернее небо выглядит как пожар»
«Так выглядит давно потерянный где-то в недрах квартиры пульт»
«В заморозке нарезанного картофеля попался целый»
«Словно нереальные: облака над заброшенным домом в Южной Дакоте»
«Горничная отеля сказала, что собирается удивить нас чем-то потрясающим. Я вернулся и увидел это»
«Гриб, который вырос на сосновой шишке»
«Мой телефон отключился во время склейки этой панорамы, и теперь она выглядит как сцена из фильма „Начало“»
«В лимоне стала прорастать семечка»
«Моя гордость — двухцветная монстера деликатесная»
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Выглядит так, будто кто-то красил стены и вылил банку краски на растение. © Chirexx / Reddit
«Этот маленький бельчонок все время навещает меня у окна моего офиса на втором этаже»
А какие сюрпризы преподносила судьба в последнее время вам?
Фото на превью AndrewWHAM / Twitter