18 человек, на которых сюрприз свалился как снежный ком с крыши

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Жизнь часто подкидывает сюрпризы. Одни нас радуют, словно подарок, а другие способны довести до белого каления. И когда становится невозможно контролировать нахлынувшие чувства, хочется ими с кем-то поделиться. Что и делают пользователи сети, выкладывая фотографии с неожиданными «подарками».

Мы в AdMe.ru уверены, что любой сюрприз, приятный он или нет, способен разбудить в нас новые эмоции.

«Когда вы открываете дверь, а там 1,1 м снега за ночь»

Просто закройте дверь и вернитесь в постель. © d*ck-n*pples / Reddit

«На второй день после покупки дома я обнаружил под штукатуркой 120-летнюю кирпичную кладку»

«Только что приехал в гости к маме — отметить свой день рождения и поздравить сестру с окончанием школы медсестер»

«Добро пожаловать домой, сын. Увидимся с тобой утром. На всякий случай, если ты забыл. Я подготовила это для тебя».

«От ее сообщения на стекле я расплылся в улыбке».

«Соседи случайно сделали сердечки, когда подъезжали к дому»

«Забытый картофель в кладовке»

«Вот что делают — 53 °C с дверью снаружи. Извините, я спать до весны»

«Вот почему машина для мороженого всегда ломается»

«Увидел эту картину, когда шел подавленный с работы»

Санта оставил оленей у вашего дома. © FaithB4Sight / Reddit

«Вечернее небо выглядит как пожар»

«Так выглядит давно потерянный где-то в недрах квартиры пульт»

«В заморозке нарезанного картофеля попался целый»

«Словно нереальные: облака над заброшенным домом в Южной Дакоте»

«Горничная отеля сказала, что собирается удивить нас чем-то потрясающим. Я вернулся и увидел это»

«Гриб, который вырос на сосновой шишке»

«Мой телефон отключился во время склейки этой панорамы, и теперь она выглядит как сцена из фильма „Начало“»

«В лимоне стала прорастать семечка»

«Моя гордость — двухцветная монстера деликатесная»

Выглядит так, будто кто-то красил стены и вылил банку краски на растение. © Chirexx / Reddit

«Этот маленький бельчонок все время навещает меня у окна моего офиса на втором этаже»