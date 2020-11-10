18 человек, которых сама судьба заставила поучаствовать в параде неловкости

Марк Твен говорил: «Человек — единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится». И действительно, нет такого человека, которому бы не приходилось покрываться багрянцем после некоторых высказываний или действий. Главное — вспоминать это все с улыбкой на лице, что и сделали герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru за здоровое отношение к прошлому. И поэтому хотим, чтобы вы прочли истории тех людей, у которых день точно прошел под флагом стыда. А в конце вас ждет бонус — пример того, как животные могут пристыдить нас за наши слабости.

Лет 10 назад проходила флюорографию. В нашей больнице кабинет был один, к нему два отдельных входа а-ля раздевалки. В порядке очереди заходишь, раздеваешься и ждешь, когда позовут в основной кабинет. В общем, зашла я в левую дверь и вышла после снимка тоже в левую. Молодой человек, ожидающий своего часа, такого развития событий точно не ожидал, да и я тоже. Как ушла и оделась после этого, не помню. © Lisna / Pikabu

Мне было лет 9. Захожу я за своим другом, а мне говорят, что он попал в больницу, сломал руку. Прошло 2 дня, я иду по улице и вижу, что спиной ко мне стоит очень похожий на него мальчик, у него перевязана рука. И я бегу к нему с криком: «Влааадииииик, ты вернулся!» И тут я понял, что это не он. А я тогда был очень стеснительным. И вместо того чтобы сказать: «Извините, обознался», я подошел и обнял... дерево! Я тогда хотел просто уйти домой и больше никогда не выходить. © RedfoxXxX / Pikabu

Еду с утра в общественном транспорте, рядом сидит женщина с полным ведром малины. Почти всю поездку гипнотизировал малину, вспоминая, что у меня дома осталась полная чеплашка малины и я не успел ни позавтракать, ни малины съесть. Когда уже подъезжал к своей остановке, женщина повернулась ко мне и говорит: «Молодой человек, вы только меня не ешьте». И протягивает мне горсть малины. Я не отказался, но на выходе я был такой же красный, как малина, которую она мне вручила. © fivefivefive / Pikabu

Сегодня шла вечером домой. Подбегает ко мне женщина лет 30 с мальчиком лет 12, просят подсказать, где тут поблизости диски продают. Ну я и сказала, даже чуть-чуть проводила. Они поблагодарили и пошли. Приглядевшись к вывеске над магазином, читаю: «Магазин для взрослых „Клубничка“». А эти уже зашли. Зашибись. Представляю реакцию мамы, ну и продавцов тоже. © olgastoskol2013 / Pikabu

Пошли мы с моим благоверным за мороженым. Стоим в очереди, я залипаю в телефоне, краем уха слышу разговор: «Вот я свою группу крови только при беременности узнала, у меня 1-я положительная». Мужской голос добавляет: «Да я сам не знал, что у меня 2-я, пока ты не заставила нас с дочкой сдать, у нее 3-я». Я, не отлипая от телефона, как истинный медицинский червь, на автомате произношу: «1-я группа со 2-й никак не могут дать 3-ю». Неловкое молчание, в ужасе поднимаю глаза, встречаю такие же испуганные глаза этой дамы, и мой муж очень быстро меня уводит. © goodicecream / Pikabu

Пошел на первое свидание с девушкой из приложения для знакомств. Дела шли хорошо, пока я случайно не поджег свою рубашку свечой в небольшом пабе. Остался у девушки, а на следующее утро шел на работу через весь центр Лондона в полуобгоревшей рубашке, пока не нашел магазин одежды. © MassiveKnuckles / Reddit

Были в гостях. Хозяйка похвасталась новой небьющейся посудой. Ребенок (6 лет) внимательно выслушал и убежал в прихожую с пустой чашкой. Там, оказывается, за обувной полкой топорик стоял. Посуда оказалась вполне себе бьющейся. Неловко получилось. © unknown author / Bash

Я сегодня в метро получила трофейную флешку. Сижу. Напротив меня стоит паренек и вертит в руках злополучный девайс. Поезд затормозил, и флешка рухнула мне аккурат в декольте. Я решила повредничать и говорю, мол, сами уронили, сами и доставайте теперь. Мальчик краснел, бледнел, примерялся, а потом пискнул: «Оставьте себе» — и выбежал. © Н. / Bash

Я полгода жил в отеле небольшого городка, пока работал на стройке. Был Хеллоуин, будний день, и многие строители вышли вечером на тусовку. Мы с подругой сделали тоги из моих простыней. В ту ночь я остался у нее, немного проспал и потом возвращался в свой отель по пригородной магистрали в 8 утра в одной тоге. © silent_h / Reddit

Пришел к нам мужчина по фамилии Самец. Заходит в бухгалтерию и говорит нашей бухгалтерше: «Здравствуйте! Я Игорь Самец». Она не растерялась: «А я Мария Федоровна, самка». Он покраснел, побелел, а потом вытащил визитку. © 1 / Bash

Еду в автобусе. Жара невыносимая, пассажиры уже растекаются по сиденьям. Вдруг в напряженной тишине у парнишки звонит мобила: «Антошка, Антошка, пойдем копать карто-о-ошку!» Все заулыбались, мол, вон какой у парня рингтон прикольный (мало ли, может, на какого-нибудь Антона знакомого поставил). А пацан покраснел и так смущенно пробормотал: «Ой, блин, плеер включился». © unknown author / Bash

У нас с мужем есть такая забава: приходя домой, он иногда шутливо-грозно спрашивает меня: «Где он?!» (любовник то есть). Как-то муж ждал меня домой на обед, я врываюсь и с порога грозно ору: «Где она?!» И вижу в туалете тетеньку-управдома, зашедшую, как выяснилось, опломбировать счетчики. Тетенька покраснела и сбежала со словами: «Э-э... Пошла я. Пусть муж объясняется». © unknown author / Bash

Находясь в зале библиотеки, где на тот момент было пусто, начала орать: «Мужики, вы все же гады!..» Повернув голову, обнаружила около 8 обалдевших лиц мужского пола... © kirya_wolk / Twitter

Я на почте.

Почтальон: «У вас посылка какая?»

Я: «Обычная, какая еще?»

Почтальон: «Ну наложенным?»

Я: «Конечно, не пустая, наложено там, чтобы не громыхало...»

Все ржут, причем со слезами. Я покраснел, но еще полминуты так тупил. © unknown author / Bash

Было мне лет 15–16. Решила купить линзы и пошла с подругой к офтальмологу в медцентр, чтобы проверить зрение и выбрать правильные. К концу осмотра врач меня спрашивает: «Месячные?» Я в ступоре, вся покраснела и смущенно отвечаю: «Да, 3-й день». Врач (женщина), еле сдерживая хохот: «Линзы, спрашиваю, месячные или трехмесячные?» Я начала дико ржать и просто вылетела из кабинета. © «Подслушано» / Ideer

Было мне лет 17, устроился на лето к отцу на работу. Конец рабочего дня, стою на остановке, жду автобус. Неожиданно подходит мужчина (слепой) и просит перевести его через дорогу. Подобного в моей жизни не случалось, и я сильно разволновался. Почти преодолев путь, я понимаю, что от волнения привел его прямиком лбом в столб. Думал, от стыда провалюсь сквозь землю. Благо человек был с чувством юмора, пошутил на тему того, кто из нас слепой — я или он. © «Подслушано» / Ideer

Сегодня мы с сестрой были на пляже и играли в карты. Чтобы не напекло, на голову я надела бандану, и какой-то мужик предложил свой жене подойти ко мне, чтобы я погадала. © nervifa / Twitter

Есть у меня один друг, типаж — дворовый пацанчик. Однажды он, зная, что я люблю театр, купил билеты и попросил, чтобы я и его приобщила к культуре. Это была потрясающая комедия, и мой пацанчик хлопал весь спектакль, а в конце, когда все кричали «Браво!», подскочил и крикнул фееричную фразу, которую я никогда не забуду: «Красавчики! Базара нет!» Мне хотелось провалиться сквозь землю. © «Подслушано» / Ideer

Бонус: «Я просто пела, лежа на полу в коридоре... А потом решила обернуться»