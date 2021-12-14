18 человек, которых родственники своими выкидонами так достали, что сил нет

У некоторых людей бывают такие родственники, что смело можно перефразировать крылатое выражение «С такой родней никаких врагов не надо». Особенно обидно то, что от своих часто приходится такое терпеть, что чужим и в голову не пришло бы выкинуть.

Мы в AdMe.ru так сочувствовали героям нашей очередной подборки историй о наглых и нечутких родственниках, что порой потрясали кулачками в небо и кричали: «Доколе?!» И правда, сложно представить, сколько же в людях порой помещается глупости и беспардонности.

Свекровь вчера сказала, что я дочке купила классные комбинезоны, которые ее стройнят. Видимо, по ее мнению, годовалый ребенок тоже должен хотеть похудеть, как и любой другой нормальный человек. © annonedomini / Twitter

Мама строила кооператив. Потребовалось срочно выплатить остаток, пришлось занять часть суммы у маминого племянника, моего двоюродного брата. График платежей был оговорен, долг исправно возвращали, дом строился. И вот, когда мы уже готовились переезжать, племянник предложил офигенный гешефт: он с семьей переезжает в нашу улучшенной планировки двушку, а мы — в их, в деревянной трехэтажке. В качестве доплаты он прощает остаток долга. Сделка, разумеется, не состоялась. Остаток долга был в кратчайшие сроки возвращен. © Rijuh / Pikabu

Лет с 16 варила мыло. Хотела продавать его, но мама, «доброй души человек», забирала все, что я не успевала прятать, и раздаривала подругам. Деньги на ингредиенты не давала, материалы я на свои средства закупала. Пиковый момент настал, когда в гости пришла тетя. И, как обычно, спросила, есть ли мыльце. Я достала несколько кусочков. «Вот это 100 рублей, это 120...» — начала перечислять ей цены. «Подожди, мне надо бесплатно», — оборвала она меня. «Тогда возьмите крайние кусочки». Тетя поменялась в лице: «Что? Я вообще-то подарки подругам на Новый год хочу собрать. Зачем мне твои обрезки? Нет уж, давай мне хорошие, ровные». Прибежавшая мама стала меня стыдить. Короче, бросила я это хобби в тот же день. © Подслушано / VK

Моя тетя живет скромно, но регулярно занимает деньги и берет кредиты, чтобы «разбогатеть». Вкладывает их в какие-то сомнительные проекты, которые обещают золотые горы. Я уже с ней разговаривала, приводила примеры, что несколько раз ее обманывали и она теряла свои деньги. Ее аргумент прост: ошибки бывают у каждого, но главное — действовать, пытаться снова и снова. Это длится не месяц и даже не год. Вместо того чтобы отдохнуть или купить себе что-нибудь, немного накопить и подлечиться в санатории, она выбирает этот «бесплатный сыр». Я беспокоюсь и не могу на это смотреть равнодушно. © Подслушано / VK

На свадьбе свекровь зачитала поздравление с открытки и сказала, что подарок — на сладкое. На сладкое — это через час — был скандал, мол, кто-то из гостей украл те деньги, которые она хотела нам подарить. Всем гостям (а свадьба была только для близких) стало неловко. Муж достал из наших денег столько, сколько, по ее словам, она хотела подарить, и отдал ей со словами: «Все, успокойся». Свекровь довольная пошла домой. © forbidden.wish / Pikabu

Эмигрировали с мужем в Канаду и, как только обосновались, перевезли мою маму. Сначала она была счастлива, а потом внезапно стала обидчивой и грустной. Мы не могли понять, что пошло не так. Когда мамы не стало, я нашла письма к ней от моей тети. Та писала, что мама должна потребовать у нас денег, чтобы вернуться домой, купить дом и жить вместе с тетушкой, ведь мы злые и следим за каждым съеденным ею куском. Знать больше тетушку не хочу. © Magda Selmeci / Quora

Моей матушке родня передала пачечку денег в подарок на рождение нашего ребенка. Узнал об этом через год. Говорю: «Где деньги, мам?» А она мне отвечает: «Твою Таню, лентяйку, кесарили, и я решила, что ребенок будет из-за этого дерганый. Поэтому эти деньги я отложила, чтобы внуку невропатолога оплатить, когда понадобится». Ничего, что бутузу уже год, спокойный как мамонт, а кесарили жену потому, что весил слоненок 4 300?

Мы жили с мужем и ребенком в моей однокомнатной квартире. Свекровь очень хотела второго внука или внучку, все уши прожужжала. В один прекрасный день я предложила ей переехать со свекром в нашу квартиру, а мы переедем в их трехкомнатную, и тогда я согласна еще на одну беременность. Надо ли говорить, что разговоры о втором внуке моментально прекратились. © Elena Kourou / Facebook

Моя свекровь и я отлично ладили до того, как я вышла замуж за ее сына. Она была забавной и более расслабленной, чем моя мама, так что это был новый опыт. Однако вскоре она поменялась. Началось все во время помолвки — свекровь обидела меня, сказав, что две ее дочери, которые собирались стать моими подружками невесты, ненавидят платья, которые я выбрала. Как-то она сообщила мне, что мой сын на школьной фотографии выглядит страшненьким. Когда мы с ее сыном разошлись и я решила снова пойти работать учительницей, она спросила: «Как ты будешь контролировать учеников, если ты не можешь справиться с собственными детьми?» Чудо-женщина. © Joanne Serin / Quora

Мне было лет 10, накопил 800 рублей и долго думал, купить приставку или ролики. Родители попросили у меня эти деньги в долг, чтоб коммуналку оплатить. А потом на Новый год сделали мне «подарок» — приставку. Их позиция была такова: «Мы тебе эти деньги, считай, вернули, ты все равно же именно эту вещь хотел купить». Самое обидное, что даже сейчас — мне 30 скоро — они так и не понимают, что меня не устроило. © ruuusskaa / Pikabu

Я высокая, и у меня 42-й размер ноги. Недавно был день рождения, и свекровь подарила мне пару мужских ботинок. На мой вопросительный взгляд ответила: «А зачем тебе женская обувь, если нога как у мужика?» © Подслушано / VK

У матери есть двоюродная сестра, которая летом жила на курорте, а на зиму переезжала в город в нашу пустовавшую квартиру. Коммуналку всегда оплачивала мама, ни копейки с тети не взяли за 3 года, сделали ей прописку. Когда я заболела, мама отправила меня к сестре на месяц к морю. А та в конце выставила счет, равный двум зарплатам мамы. Были посчитаны даже туалетная бумага, свет, вода. Сильно удивилась тетушка квартирантам, приехав в ноябре на зимовку в нашу квартиру. © Подслушано / VK

Полюбил девушку и начал вести дневник, описывал в деталях каждый прожитый день. Как-то положил ей его под дверь, думая объясниться, но не вышло. Продолжил вести дневник. Скрупулезно и ответственно описывал почти каждый день своей жизни. День за днем, из года в год. Там был весь я, вывернутый наизнанку и рассмотренный под микроскопом.

Было исписано 5 общих тетрадок мелким почерком. А потом дневники нашла мама, прочитала и решила, что там слишком много негатива. Ночью они с папой пошли и сожгли их, возможно, под танцы с бубном. Как кусок души вырезали. © zloyptich / Pikabu

Было исписано 5 общих тетрадок мелким почерком. А потом дневники нашла мама, прочитала и решила, что там слишком много негатива. Ночью они с папой пошли и сожгли их, возможно, под танцы с бубном. Как кусок души вырезали. © zloyptich / Pikabu Мама посоветовала мне избавиться от собаки, потому что она решила взять с собой ко мне домой свою кошку. У меня с детства аллергия на котиков. Это было 10 лет назад, и с тех пор я с ней не разговаривал. Отправляю ей открытки к празднику, но на этом все. © Oh***SonSon / Reddit

Мне свекровь как-то подарила пижамку 48-го размера при моем 44-м и сказала, что была уверена, что у меня 48–50-й. А когда у меня стал реально 48-й, подарила 44-й и заявила, что помнит, как я 15 лет назад ее подарок раскритиковала. Что в первом, что во втором случае это выглядело как намек на то, что я толстая. © Таня Кушнир / Facebook

Мама сделала дубликат ключей от нашей квартиры и таскает всякий хлам, который жаль выбросить, — у нее же ремонт, а у нас так, недоразуменьице. А тут вовсе учудила. Прихожу — у дверей грузчики корячатся, старый диван тащат. Говорю: «Стопэ! Я хозяйка!» Ее ответ сразил наповал: «У тебя дома и так бардак, какая тебе разница?» Ничего, что квартира — моя, а все барахло там — ее? Вызверилась, дала денег тем же грузчикам и снесла все ее «пусть полежит до лета, отвезем на дачу» на помойку.

Я переехала жить к мужу, и мама настояла на том, чтобы я звонила ей каждый день и рассказывала, как у меня дела. Но в течение 3 дней я была очень занята и сильно уставала, возвращаясь домой, поэтому не звонила, а отправляла сообщения. Мама закатила истерику, плакала, ругала меня, говорила, что я не могу просто так исчезать, что она столько сил на меня потратила и бла-бла-бла. СМС ей было недостаточно, обязательно нужно было звонить. Я заблокировала ее, и вот уже несколько лет мы не разговариваем. © WalkBlessed / Reddit

Перестала общаться с матерью после рождения дочери. Вспомнила, как она ко мне относилась, смотрела на свою дочь, и волосы дыбом вставали: как так можно?! Причем я была послушным, образованным, спокойным с рождения ребенком. Когда попыталась выяснить проблемы, в ход пошли газлайтинг и абьюз, который я уже смогла распознать.

Прочитала где-то, что нужно при выяснении отношений общаться «я»-сообщениями. Сказала маме: «Я чувствую обиду, когда ты не извиняешься за свои проступки. Я думаю, это неправильно». Психологический прием потерпел крах, ибо мне в лицо начали истерично орать: «Нет, ты так не чувствуешь! Нет, ты так не думаешь!» Заявляешь: «Тот факт, что я твоя дочь, не дает тебе право обращаться со мной так, как ты захочешь», а в ответ: «Дает! Я твоя мать! Ты полностью в моей власти!» © Варфоломея / AdMe.ru