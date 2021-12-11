18 человек, которых к кухне на пушечный выстрел нельзя было подпускать. Но они туда пробрались

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В тех людях, кто не очень-то любит стоять у плиты, раз в год все же просыпается экспериментатор-энтузиаст. И тогда даже чашки и поварешки прячутся в дальние углы кухонных шкафов, ведь сложно предугадать, чем на этот раз обернется желание творить кулинарные шедевры.

Мы в AdMe.ru честно признаемся: провалы на кухне случались и у нас. Наверное, именно поэтому мы отлично понимаем чувства героев сегодняшней подборки, которые даже запечатлели кулинарные казусы на фото и рискнули выложить их в сеть.

«Попробовала испечь ягодный пирог...»

«А на коробке было написано, что это легко»

«Макароны с сыром: к сожалению, это закончилось плохо»

«Ох, как же я старалась!»

«Сколько было вложено усилий — и все зря»

«2 часа потратила на эту фокаччу. А потом поняла, что взяла не ту бумагу, так что она вся намертво прилипла к хлебу»

«Скажу честно: вот такого я точно не ожидала»

«А я ведь всего лишь хотел слегка поперчить суп»

«Купил новый нож для фри и решил приготовить сладкую картошку»

«Мораль сей басни такова: не будьте лентяями, как я. Поленилась использовать дуршлаг»

«Готовила рамен, и микроволновка просто загорелась в какой-то момент»

«Хотела сделать торт в виде единорожки для мамы. Признаю, это эпичный провал»

«Решила сделать пирожное в кружке в микроволновке. И вот результат»

«Это должны были быть замороженные бананы в виде привидений, но они растаяли. А то, что получилось, выглядит ужасающе»

«Хотела сделать прикольные печенюшки, но то, что получилось в итоге, похоже на сыр с плесенью...»

«Эта форма для выпечки была так прекрасна, что я решила рискнуть»

«„Ганаш из белого шоколада“ — это звучало чудесно...»

Боже, ну такого ужаса точно нельзя было ожидать. © Skorpyos / Reddit

«Показала это сыну — он смеялся до истерики»

Этот кот словно из сериала «Во все тяжкие». © holl50 / Reddit

