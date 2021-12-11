18 человек, которых к кухне на пушечный выстрел нельзя было подпускать. Но они туда пробрались
В тех людях, кто не очень-то любит стоять у плиты, раз в год все же просыпается экспериментатор-энтузиаст. И тогда даже чашки и поварешки прячутся в дальние углы кухонных шкафов, ведь сложно предугадать, чем на этот раз обернется желание творить кулинарные шедевры.
Мы в AdMe.ru честно признаемся: провалы на кухне случались и у нас. Наверное, именно поэтому мы отлично понимаем чувства героев сегодняшней подборки, которые даже запечатлели кулинарные казусы на фото и рискнули выложить их в сеть.
«Попробовала испечь ягодный пирог...»
«А на коробке было написано, что это легко»
«Макароны с сыром: к сожалению, это закончилось плохо»
«Ох, как же я старалась!»
«Сколько было вложено усилий — и все зря»
«2 часа потратила на эту фокаччу. А потом поняла, что взяла не ту бумагу, так что она вся намертво прилипла к хлебу»
«Скажу честно: вот такого я точно не ожидала»
«А я ведь всего лишь хотел слегка поперчить суп»
«Купил новый нож для фри и решил приготовить сладкую картошку»
«Мораль сей басни такова: не будьте лентяями, как я. Поленилась использовать дуршлаг»
«Готовила рамен, и микроволновка просто загорелась в какой-то момент»
«Хотела сделать торт в виде единорожки для мамы. Признаю, это эпичный провал»
«Решила сделать пирожное в кружке в микроволновке. И вот результат»
«Это должны были быть замороженные бананы в виде привидений, но они растаяли. А то, что получилось, выглядит ужасающе»
«Хотела сделать прикольные печенюшки, но то, что получилось в итоге, похоже на сыр с плесенью...»
«Эта форма для выпечки была так прекрасна, что я решила рискнуть»
«„Ганаш из белого шоколада“ — это звучало чудесно...»
- Боже, ну такого ужаса точно нельзя было ожидать. © Skorpyos / Reddit
«Показала это сыну — он смеялся до истерики»
- Этот кот словно из сериала «Во все тяжкие». © holl50 / Reddit
А вы любите готовить? Хорошо ли это у вас получается?
Фото на превью monsteramyc / Reddit
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