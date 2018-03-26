18 человек, которым пора писать пособие по троллингу

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У всех есть такой знакомый, который любит подкалывать окружающих по любому поводу. Часто на подобных шутников невозможно злиться, ведь даже если они ляпнут что-то обидное, то сделают это с искрометным юмором. Именно их приколы мы представляем вашему вниманию в данной статье. Тут есть над чем посмеяться, а заодно и прокачаться в умении троллить.

AdMe.ru собрал 18 человек, которые в совершенстве овладели искусством изящных подколов.

«У моего инструктора по полетам на параплане отличное чувство юмора»

Когда ваш преподаватель — тот еще тролль

«Дочка наорала на меня и потребовала сделать ей перекус с сюрпризом. Вот результат»

«Кажется, сотрудник кафе пожелал мне доброго утра»

«Попросил девушку попозировать на камеру»

«В местной мясной лавке на стену повесили скульптуру хипстера-вегана»

«Салат-бар. Меню».

«Коллеги подарили моей подруге торт в честь ее увольнения с работы»

«Ты умерла для нас. Надеемся, у тебя ничего не получится».

«Сообщество домовладельцев заставило соседей прикрыть чем-то мусорный бак. Они так и сделали»

И правда, почему она не спит?

«Дочка попросила сделать ей в школу необычную прическу. Я не растерялся»

«Доверила мужу оформить ванную комнату. И вот результат»

«Мое свидание накрылось, и вместо него я провел идеальный вечер с любимой»

Парни, с этой рукодельницей лучше не связываться

«Осторожно. Это доказательство того, что я достаточно терпелива, чтобы пронзить что-то 1 000 раз».

«Муж подарил мне пододеяльник со своим портретом. Видимо, чтобы я все время помнила о его присутствии»

Водитель этого автомобиля вроде бы извиняется перед вами, а вроде бы и нет

«Извините за то, что я так близко еду прямо перед вами».

Чем же тебе так сильно насолил Starbucks, Эшли?

«Моя дочка наряжается так каждый раз, когда провожает старшего брата в школу»

Еще один шедевр для украшения ванной комнаты