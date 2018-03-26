18 человек, которым пора писать пособие по троллингу
У всех есть такой знакомый, который любит подкалывать окружающих по любому поводу. Часто на подобных шутников невозможно злиться, ведь даже если они ляпнут что-то обидное, то сделают это с искрометным юмором. Именно их приколы мы представляем вашему вниманию в данной статье. Тут есть над чем посмеяться, а заодно и прокачаться в умении троллить.
AdMe.ru собрал 18 человек, которые в совершенстве овладели искусством изящных подколов.
«У моего инструктора по полетам на параплане отличное чувство юмора»
Когда ваш преподаватель — тот еще тролль
«Дочка наорала на меня и потребовала сделать ей перекус с сюрпризом. Вот результат»
«Кажется, сотрудник кафе пожелал мне доброго утра»
«Попросил девушку попозировать на камеру»
«В местной мясной лавке на стену повесили скульптуру хипстера-вегана»
«Салат-бар. Меню».
«Коллеги подарили моей подруге торт в честь ее увольнения с работы»
«Ты умерла для нас. Надеемся, у тебя ничего не получится».
«Сообщество домовладельцев заставило соседей прикрыть чем-то мусорный бак. Они так и сделали»
И правда, почему она не спит?
«Дочка попросила сделать ей в школу необычную прическу. Я не растерялся»
«Доверила мужу оформить ванную комнату. И вот результат»
«Мое свидание накрылось, и вместо него я провел идеальный вечер с любимой»
Парни, с этой рукодельницей лучше не связываться
«Осторожно. Это доказательство того, что я достаточно терпелива, чтобы пронзить что-то 1 000 раз».
«Муж подарил мне пододеяльник со своим портретом. Видимо, чтобы я все время помнила о его присутствии»
Водитель этого автомобиля вроде бы извиняется перед вами, а вроде бы и нет
«Извините за то, что я так близко еду прямо перед вами».
Чем же тебе так сильно насолил Starbucks, Эшли?
«Моя дочка наряжается так каждый раз, когда провожает старшего брата в школу»
Еще один шедевр для украшения ванной комнаты
Есть ли среди ваших знакомых такие же короли троллинга и сарказма? Какими приколами они радуют вас?