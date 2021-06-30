18 человек, которые знают, как выйти победителем из любой ситуации

Непросто любую ситуацию оборачивать в свою пользу и приправлять ее юмором так, чтобы вспоминать без злости или обиды. Но герои этой статьи справляются даже с самыми сложными задачами: они не ссорятся с мужьями или женами, не ругаются с клиентами и даже умудряются проглотить свою обиду на коллег. Но с важной оговоркой: от их саркастических шуток и идей никто не убежит.

Мы в AdMe.ru верим, что такой подход имеет право на существование, если авторы шуток не перегибают палку. Ведь любая ситуация смотрится по-другому, если добавить в нее немного находчивости или юмора.

«Жена второй раз не повесила туалетную бумагу. Тонко напомнил ей»

Когда даже на самый неприятный выпад у тебя есть достойный ответ

Когда ты всех переиграл и не паришься

«Сестра только вчера спросила, какие стулья я хочу на кухню, а я уже выбрала!»

Последний день одного из менеджеров на работе. Другой менеджер явно не хочет, чтобы он уходил

«Моя девушка — колбасный супрематист»

«Моя двоюродная сестра и ее муж прислали букет с соболезнованиями после того, как я сходила на неудачное свидание»

«Наши мысли с тобой в это непростое время. Соболезнуем. С любовью, Бэт и Джастин».

«Моей девушке сегодня сделали операцию. Вместо того чтобы сказать мне, что она жива и все в порядке, она отправила мне это»

Когда из правил шахматной игры можно что-то почерпнуть и для реальной жизни

«Мой папа потерял очки, но не мог пропустить игру!»

«С меня довольно!»

Диалоги в интернете иногда познавательнее научных программ

Все зависит от того, под каким углом посмотреть

Когда живешь на 2 города и выжимаешь из этого максимальную пользу

«Вчера был последний рабочий день моего коллеги»

«И не возвращайся».

Когда ты мастер эффектных ответов на комплименты

«Наконец-то смог попасть на игру и даже сделать селфи с моим любимым Муки Беттсом!»

Когда ты знаешь, как уместить в своем кузове что угодно

«У меня уже заготовлена идеальная открытка на случай, если меня позовут на свадьбу»

«Я так счастлив, что вы нашли друг друга. А у меня никого нет».