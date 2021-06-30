18 человек, которые знают, как выйти победителем из любой ситуации
Непросто любую ситуацию оборачивать в свою пользу и приправлять ее юмором так, чтобы вспоминать без злости или обиды. Но герои этой статьи справляются даже с самыми сложными задачами: они не ссорятся с мужьями или женами, не ругаются с клиентами и даже умудряются проглотить свою обиду на коллег. Но с важной оговоркой: от их саркастических шуток и идей никто не убежит.
Мы в AdMe.ru верим, что такой подход имеет право на существование, если авторы шуток не перегибают палку. Ведь любая ситуация смотрится по-другому, если добавить в нее немного находчивости или юмора.
«Жена второй раз не повесила туалетную бумагу. Тонко напомнил ей»
Когда даже на самый неприятный выпад у тебя есть достойный ответ
Когда ты всех переиграл и не паришься
«Сестра только вчера спросила, какие стулья я хочу на кухню, а я уже выбрала!»
Последний день одного из менеджеров на работе. Другой менеджер явно не хочет, чтобы он уходил
«Моя девушка — колбасный супрематист»
«Моя двоюродная сестра и ее муж прислали букет с соболезнованиями после того, как я сходила на неудачное свидание»
«Наши мысли с тобой в это непростое время. Соболезнуем. С любовью, Бэт и Джастин».
«Моей девушке сегодня сделали операцию. Вместо того чтобы сказать мне, что она жива и все в порядке, она отправила мне это»
Когда из правил шахматной игры можно что-то почерпнуть и для реальной жизни
«Мой папа потерял очки, но не мог пропустить игру!»
«С меня довольно!»
Диалоги в интернете иногда познавательнее научных программ
Все зависит от того, под каким углом посмотреть
Когда живешь на 2 города и выжимаешь из этого максимальную пользу
«Вчера был последний рабочий день моего коллеги»
«И не возвращайся».
Когда ты мастер эффектных ответов на комплименты
«Наконец-то смог попасть на игру и даже сделать селфи с моим любимым Муки Беттсом!»
Когда ты знаешь, как уместить в своем кузове что угодно
«У меня уже заготовлена идеальная открытка на случай, если меня позовут на свадьбу»
«Я так счастлив, что вы нашли друг друга. А у меня никого нет».
А расскажите, когда вы в последний раз эффектно отпустили саркастическую шутку.