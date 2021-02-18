18 человек, которые знают, где найти крутые вещи, даже если денег кот наплакал

Как оказалось, крутой наряд порой можно найти в комиссионках и на барахолках. Чего уж там, даже некоторые знаменитости порой туда заглядывают. Например, Сара Джессика Паркер признавалась в том, что начала покупать одежду в секонд-хендах еще в юности. А Алисия Сильверстоун в одном интервью рассказала, что всем магазинам предпочитает комиссионные и часто выходит из них с полностью новым гардеробом.

Команда AdMe.ru искренне порадовалась за героинь этой статьи, которым удалось купить суперские вещи в местных секонд-хендах. Только посмотрите на их улов.

«Я вчера впервые побывала в комиссионке и нашла это, возможно, старинное платье. Отдала за него меньше $ 5»

«Купила недавно в местном секонд-хенде эти виниловые штаны и просто не могу перестать их носить»

«Нашла в аутлете Goodwill комбинезон ручной работы, который мне идеально подходит»

«Купила винтажное кружевное свадебное платье за ​​$ 40. У меня свадьба в июле, и оно идеально мне подходит»

«Обнаружила свитер с кошками и расписанными вручную пуговицами в виде рыбок»

«Я недавно сбросила 9 кг и теперь наконец могу надеть свою шерстяную юбку, которую приобрела за $ 3 еще в прошлом году»

«Наткнулась на эту старинную кожаную плиссированную юбку с карманами за $ 10. Блузка тоже из секонд-хенда»

«Только что получила этот настоящий изумрудный ретротренч London Fog. Я влюбилась в него»

«Искала себе свадебное платье. Без особой надежды зашла в местный благотворительный магазин и увидела ЕГО»

«Я сразу поняла: это оно, платье моей мечты. А цена $ 100 просто стала вишенкой на торте».

«Мой первый свитер из 100 % кашемира. Достался мне за $ 10»

«Этот недорогой костюм, наверное, единственная причина, по которой я жду лета»

«Купила это платье летом за $ 10. И не надевала. И вот именно сейчас, когда слишком холодно, я хочу его носить»

«Это супермягкое пушистое пальто досталось мне за $ 13»

«Я на последнем месяце беременности, заглянула в секонд-хенд. Зачем покупать одежду для беременных, если можно носить коктейльные платья?»

«Я купила 4 штуки, и все вместе они стоили меньше $ 10».

«Длинный плащ из натуральной кожи всего за € 2. Ремень тоже дешевый, но стоит немного дороже, чем плащ»

«Превратила винтажное платье за $ ​​8 в топ. Я бы не могла потратить эти деньги лучше»

«Купила свитер ручной вязки, который даже не выглядел потрепанным. Мне понравилось, что на нем была бирка с именем вязальщицы»

«Нашла это чудесное платье ручной работы. Оно почти идеально мне подходит, только сзади не застегивается»