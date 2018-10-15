18 людей, у которых куча проблем и слишком богатая фантазия

Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в затруднительное положение. Кого-то это выбивает из колеи, другие же придумывают очень странные, но крайне эффективные решения. Как бы глупо они ни выглядели, важно лишь то, что это работает. В этой статье мы собрали хитрости, которые уже кто-то додумался применить на практике.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на них и посмеяться или, может быть, даже взять на вооружение.

1. Если повесить немного эвкалипта в душе, то приятный аромат вам обеспечен

2. Главное, что это работает

3. Теперь коту не достать все эти шуршащие ленточки и бумагу

4. Когда ты у мамы инженер

5. Тот, кто это придумал, гений

6. Динамик на дереве имитирует пение птиц. Все посетители парка довольны

7. Суперзащита от слез

8. Этот дедушка явно не заблудится с такой системой навигации

9. Отличное решение, чтобы не путать столовые и чайные ложки

10. Многие беременные женщины мечтают о такой кушетке

11. Крутой метод, чтобы не забыть ключи в отеле

12. Если сушилка для рук сломалась, не беда

13. Почти что внедорожник

14. Если надо очистить огурец, а ножа нет

15. Профессиональный подход к аэродинамике

16. Когда есть только час и одна машина, а вещи перевезти очень нужно

17. Противоугонная система

18. «Я сделал фейковый ноутбук для кота, чтобы он перестал доставать меня, и это сработало!»

А вы сталкивались с людьми, которые в любой ситуации знают, как надо действовать?

Фото на превью Axeeel / imgur, Einstine1984 / imgur

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4 Комментарии
  • 15 октября 2018
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