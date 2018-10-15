18 людей, у которых куча проблем и слишком богатая фантазия
Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в затруднительное положение. Кого-то это выбивает из колеи, другие же придумывают очень странные, но крайне эффективные решения. Как бы глупо они ни выглядели, важно лишь то, что это работает. В этой статье мы собрали хитрости, которые уже кто-то додумался применить на практике.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на них и посмеяться или, может быть, даже взять на вооружение.
1. Если повесить немного эвкалипта в душе, то приятный аромат вам обеспечен
2. Главное, что это работает
3. Теперь коту не достать все эти шуршащие ленточки и бумагу
4. Когда ты у мамы инженер
5. Тот, кто это придумал, гений
6. Динамик на дереве имитирует пение птиц. Все посетители парка довольны
7. Суперзащита от слез
8. Этот дедушка явно не заблудится с такой системой навигации
9. Отличное решение, чтобы не путать столовые и чайные ложки
10. Многие беременные женщины мечтают о такой кушетке
11. Крутой метод, чтобы не забыть ключи в отеле
12. Если сушилка для рук сломалась, не беда
13. Почти что внедорожник
14. Если надо очистить огурец, а ножа нет
15. Профессиональный подход к аэродинамике
16. Когда есть только час и одна машина, а вещи перевезти очень нужно
17. Противоугонная система
18. «Я сделал фейковый ноутбук для кота, чтобы он перестал доставать меня, и это сработало!»
А вы сталкивались с людьми, которые в любой ситуации знают, как надо действовать?
Фото на превью Axeeel / imgur, Einstine1984 / imgur