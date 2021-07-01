18 человек, которые жили себе спокойно, но тут бац — и произошло невозможное
Все мы знаем поговорку «Молния не ударяет в одно место дважды». К сожалению или, наоборот, к счастью, это не так. Вероятность того, что мы увидим рыбу на крыше своего дома или попадем одной стрелой в другую хоть и мала, но все же есть. Обычно такие события в нашей жизни происходят тогда, когда мы их никак не ожидаем.
Мы в AdMe.ru докажем вам на примерах пользователей сети, что даже что-то немыслимое и невозможное иногда может случиться.
1. «Ел обед из бумажного пакета на скамейке в парке. Эта ягода упала с дерева и идеально приземлилась на край пакета»
2. Вот как треснул пластик, когда на него что-то упало
3. Когда автор этого снимка попал одной стрелой в другую, наверняка он вспомнил о Робин Гуде. Или о том, что испортил стрелу за $ 15
4. «Банда белых седанов в гараже моего дома»
5. Мяч для гольфа идеально вплавился в канализационную решетку
6. «Во время грозы я делал это фото почти в полночь в кромешной тьме»
«Источником света послужила молния».
7. Такого голубя нечасто можно встретить: он или благородных кровей, или просто модник
8. «Вышел сегодня утром во двор и увидел рыбу на своей крыше»
9. Кольцо из грибов на заднем дворе
10. «У моих картофельных чипсов есть корни»
11. «Я нашла клубнику в форме цветка»
12. «У меня в горшке-жабе живет жаба»
13. «Трещина на моем лобовом стекле похожа на подсолнух»
14. Дождь остановился на полпути к стоянке около офиса
15. «Мне кажется, что тень от моей скульптуры более интересна, чем сама скульптура»
16. «Цвет упаковки перекуса в самолете полностью соответствует обложкам наших с женой книг»
17. «Мы случайно встретили их на прогулке в лесу»
- Удачи в штурме замка! © nate_oh84 / Reddit
18. «Солнце попадает в мой дверной глазок в летнее время и создает вот такую маленькую радугу»
Доводилось ли вам увидеть что-то такое, о чем можно сказать «один на миллион»? Быть может, найдется даже какое-то фото?
Фото на превью ksanyee / Reddit, nate_oh84 / Reddit
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