18 человек, которые жили себе спокойно, но тут бац — и произошло невозможное

Все мы знаем поговорку «Молния не ударяет в одно место дважды». К сожалению или, наоборот, к счастью, это не так. Вероятность того, что мы увидим рыбу на крыше своего дома или попадем одной стрелой в другую хоть и мала, но все же есть. Обычно такие события в нашей жизни происходят тогда, когда мы их никак не ожидаем.

Мы в AdMe.ru докажем вам на примерах пользователей сети, что даже что-то немыслимое и невозможное иногда может случиться.

1. «Ел обед из бумажного пакета на скамейке в парке. Эта ягода упала с дерева и идеально приземлилась на край пакета»

2. Вот как треснул пластик, когда на него что-то упало

3. Когда автор этого снимка попал одной стрелой в другую, наверняка он вспомнил о Робин Гуде. Или о том, что испортил стрелу за $ 15

4. «Банда белых седанов в гараже моего дома»

5. Мяч для гольфа идеально вплавился в канализационную решетку

6. «Во время грозы я делал это фото почти в полночь в кромешной тьме»

«Источником света послужила молния».

7. Такого голубя нечасто можно встретить: он или благородных кровей, или просто модник

8. «Вышел сегодня утром во двор и увидел рыбу на своей крыше»

9. Кольцо из грибов на заднем дворе

10. «У моих картофельных чипсов есть корни»

11. «Я нашла клубнику в форме цветка»

12. «У меня в горшке-жабе живет жаба»

13. «Трещина на моем лобовом стекле похожа на подсолнух»

14. Дождь остановился на полпути к стоянке около офиса

15. «Мне кажется, что тень от моей скульптуры более интересна, чем сама скульптура»

16. «Цвет упаковки перекуса в самолете полностью соответствует обложкам наших с женой книг»

17. «Мы случайно встретили их на прогулке в лесу»

18. «Солнце попадает в мой дверной глазок в летнее время и создает вот такую маленькую радугу»