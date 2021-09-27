18 человек, которые застали такие редкости, что невольно вырывается: «Мать моя женщина!»
Когда-то даже дождь и снег люди воспринимали как чудо, будучи уверенными, что эти явления — дары богов и их еще нужно заслужить. С тех пор человека стало крайне сложно ошеломить, ведь с появлением технологий у каждого появился доступ к безграничной информации и знаниям. Но у Вселенной всегда найдется парочка тузов в рукаве, которые заставляют нас признать: «Да, такого я еще точно не видел».
Мы в AdMe.ru снова убедились, что занятные явления, случайности и совпадения преследуют нас на каждом шагу. А судя по открытиям героев нашей подборки, некоторые люди притягивают их как магнит.
1. «Мне в пачке крекеров попался кусок теста, из которого их вырезали»
2. «Одна из моих куриц снесла идеально круглое яйцо»
3. «Приступил сегодня утром к работе, надел наушники и почувствовал в ухе что-то пушистое. Снимаю их, а там летучая мышь»
4. В пузырек упаковочной пленки каким-то образом попал комар
5. «Лиса заглянула на участок моих соседей и решила попозировать со своей гипсовой копией»
6. «Мне попалась монетка с браком штамповки (вид с одной стороны и с другой)»
7. Лазер подсветил стакан в нужный момент
8. «Я застал 4 поколения Honda Civics в порядке выпуска и все в белом цвете»
9. «Моя догорающая свеча повторила форму подсвечника»
10. «Внутри бутылки моего витаминного напитка каким-то образом оказалась еще одна крышка»
11. «Я встретила черепашку в точности как на моей татуировке»
12. Четыре перца по цене одного
13. «Моя стрела угодила в травинку и разделила ее пополам»
14. «На мой участок забрел олень-альбинос»
15. «Мне случайно доставили пиццу вместе с противнем, на котором ее готовили»
16. «Я нашел дерево, которое вросло само в себя»
17. «Нашел в бухте 10-каратный австралийский сапфир»
18. «Таксист, который меня подвозил, оказался более стройной, усатой и крутой версией меня»
А вы когда-нибудь становились свидетелями чего-то очень редкого?
Фото на превью soulhacler / Reddit
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