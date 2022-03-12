18 человек, которые зашли на кухню за едой, а вышли с впечатляющим фото
Кухня — помещение, в котором мы ежедневно проводим по несколько часов. И кажется, что на ней происходят только кулинарные чудеса, но это только на первый взгляд. Если быть внимательным, то здесь можно обнаружить столько любопытного!
Сегодня мы в AdMe.ru решили поискать в интернете крутые фотографии событий, которые произошли на кухне. Некоторые из них заставили нас улыбнуться, другие же — поломать голову над тем, как такое могло случиться.
«Моя кружка „потеет“ чаем сквозь трещины в керамике»
«Шоколадный сироп в моем молоке превратился в знак вопроса»
«Моя невестка так накрахмалила полотенце, что оно застряло в ручке»
«Средство для мытья посуды замерзло под кухонной раковиной. Нормальное средство для сравнения»
«Нашли на кухне странное, но красивое яблоко»
«Делал бутерброд и бросил хлеб на тарелку, а он приземлился вот так»
«Случайно воссоздал рисунок кухонной столешницы на тарелке, приправляя бургер»
«В моем яйце была тройня»
«Поставил спаржу в чашку с водой, и теперь она заполонила мою кухню»
- Лучше съешь ее, пока она не съела тебя. © HALF_PAST_HOLE / Reddit
«Только что выяснил, что мой стакан и так может»
«Мои крекеры такого же размера, как плитка на кухонном столе»
«Картошка, которую я нашел под кухонным столом, выглядит как какой-то инопланетный лес»
«Увидела помидор в форме сердца»
«Каждый раз, когда прохожу мимо раковины на кухне, не могу удержаться от смеха»
«Ты загружен, устал, был скучный день... Но заходишь на кухню, включаешь свет и видишь это»
«Зашел на кухню, а мой мусорный бак настороже»
«Кто кухню охраняет, тот еду и получает. Ведь так?»
«Линии на моей чашке подчеркивают каждый глоток кофе»
А вам случалось сфотографировать нечто примечательное у себя на кухне?
Фото на превью kibouw / Reddit
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