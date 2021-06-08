18 кулинарных шедевров, которые и есть жалко, и смотреть сил нет

Первые торты появились еще в Древней Греции, правда, они мало чем походили на современные: это был хлеб с орехами и медом. Бисквит же начали печь только в XV–XVI веках. В наши дни мы, казалось бы, видели уже всевозможные кондитерские изыски, но нет, люди с фантазией всегда придумают что-нибудь этакое.

У нас в AdMe.ru даже слюнки потекли, пока мы смотрели на эти 18 кулинарных творений, которые люди сделали своими руками или получили на день рождения.

«Летом 2020 года я поняла, что начинаю сходить с ума от жизни в декрете. Вот решила найти себе занятие, чтобы немного растормошиться»

«Сын любит мусоровозы и мусорные баки. Так что пришлось сделать ему такой торт на 2-й день рождения»

«Простой, но эффектный торт для дочки, которая любит суши с лососевой икрой»

«Сын хотел торт „Губка Боб“, но у меня не было денег его купить. Так что я сделала сама. Только не смейтесь сильно: я старалась изо всех сил!»

«Те Фити из „Моаны“»

«Если именинница хочет торт в виде кораллового рифа на свой 6-й день рождения, то ты делаешь ей такой торт»

«Иногда люблю делать печенье в виде своих нарядов. Хотя этот свитер меня доконал»

«Желейный торт на день рождения друга»

«Зашла на кухню в 10 утра, а вышла в 2:30 ночи»

«Вы только посмотрите на мой именинный торт!»

«Давайте отвлечемся от ужасов мира и посмотрим на печенье, которое я только что испекла»

«Мама сделала торт, который выглядит как шашлык»

«Сегодня я вручную разрисовала печенье»

«Моя попытка сделать цветы из масляного крема»

«Моя мама всегда хотела торт в виде единорога, и я обещала испечь ей такой на день рождения. Мамы не стало в январе, но обещание есть обещание»

«Возможно, это лучший торт на день рождения, который я сделал для жены»

«Племяннице исполнилось 3. Она захотела такой торт в стиле „Короля Льва“, чтобы всем стало грустно и никто не ел его. Кроме нее самой»

«3 месяца я жила с этой идеей и наконец могу явить свету торт для мужа»