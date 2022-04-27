18 человек, которые явно впитали в себя добро еще с молоком матери

Вне зависимости от внешних обстоятельств каждому из нас важно помнить о том, что доброта всегда должна быть на первом месте. И наши сегодняшние герои как раз и стали свидетелями таких вот теплых и светлых ситуаций, которыми не смогли не поделиться.

Мы в AdMe.ru желаем вам ощущать как можно больше добра как внутри, так и вокруг себя. А пока вот доказательства того, что оно никуда не исчезало.

«Это попало мне в карман, по всей видимости, еще в пятницу, а в дождливый понедельник подняло мне настроение как никогда вовремя»

«Собралась с утра за покупками, а тут такое»

«Кто-то нарисовал на моей машине»

«Увидев сегодня в подъезде это проявление добра, просто не мог не восхититься доброй душой этих людей. Попил чайку, вернул»

«Отправляю ребенка за хлебом и молоком. Дочь умудряется потерять деньги по дороге. Стоит и плачет возле магазина. К ней подходит парень и расспрашивает о причине слез»

«В итоге провел ее по магазинам, купил все, что я поручила купить. Потом проводил ее до двери и пожелал быть осторожнее. Пыталась вернуть ему деньги, но он отказался».

«Вот так у нас сохраняют природу. При постройке офисного здания владельцы решили не вырубать деревья, а оставить все как есть»

«Вчера в автобусе оставил смартфон, а какой-то парень нашел его после полуночи. Привез его сразу и мне отдал. Спасибо, я стал больше верить в людей!»

«В метро уступил бабушке место. Она чуть не расплакалась, благодарила. Потом с трудом вытащила вот это из сумки. Уговорила взять и села довольная. Чудо!»

Героиня и карму облагородила, и посмеялась

Вчера ехала домой на электричке, смотрю — рядом кто-то пакет забыл. Дай, думаю, заберу, вдруг хозяина найду. В пакете оказалась записная книжка и плавки! Сегодня утром хозяин нашелся: после долгих поисков его опознали именно по плавкам. Этот человек сделал мой день одним звонком: «Здравствуйте, это я забываю плавки в электричках». © Подслушано / Ideer

«Вот такая история случилась со мной в больнице»

«Стук в дверь. Открываю, а там соседка. Говорит: „На, сынок, угощайся“»

«Приехал на работу, а днем пошел сильный снегопад. Выхожу вечером — кто-то заботливо поднял мне дворники, чтобы не примерзли»

«Утром нашла сову. Когда она вырвалась из рук и полетела, ее атаковали вороны и сбили. Попросила родителей отвезти ее в лес. Она уверенно полетела на ветку»

Ну и как тут не помочь?

Как-то утром жду на остановке автобус. Подходит нужный, я захожу последним, а вслед за мной влетает девушка. Смотрит на меня виноватыми глазами и говорит: «Достаньте, пожалуйста, из кармашка в сумочке мой проездной». Я стою как баран, оторопел от такой просьбы. А девушка так жалостливо: «Ну пожа-а-алуйста, у меня лак на ногтях еще не высох». © Подслушано / Ideer

«Мне нравится, когда жена оставляет для меня приготовленный ужин, если я поздно возвращаюсь с работы»

«Сегодня я решила подстричься и отдать свои волосы в качестве пожертвования. Надеюсь, я смогу сделать кого-то по-настоящему счастливым»

«На работе у всех коллег стресс. Я решил прийти сегодня в костюме динозавра, чтобы позабавить их»

Каждая девушка мысленно сказала той женщине спасибо

Натерла новыми балетками огромные мозоли на пятках, пока шла пешком от дома до троллейбусной остановки. Чтобы не было так больно, приспустила заднюю часть балеток. Стою в очереди на посадку, а сзади подбегает женщина и ласково говорит: «Девушка, держите, не мучайтесь». Дает мне два пластыря и убегает на свой автобус. © Подслушано / Ideer