18 человек, которые вывели свое хобби на новый уровень

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Вы когда-нибудь видели выпускное платье в стиле «Чужого», букет из комиксов или коллекцию настольных игр, коробки от которых занимают всю стену от пола до потолка? А герои нашей статьи не просто все это видели своими глазами — они это сделали или собрали собственными руками! Любви этих людей к своему хобби можно только позавидовать, а заодно и вдохновиться их примером на самосовершенствование в дорогих вашему сердцу занятиях.

AdMe.ru собрал 18 фотографий от людей, которые относятся к своим увлечениям с особым трепетом и не забывают про творческий подход.

«Вот так моя дочка оформила свою ванную комнату. Кажется, ей нравится химия»

«Сшила себе миленькое платье на выпускной»

«Моя мама обожает вышивать крестиком. Это ее самая масштабная работа — на нее ушел год»

«Я собираю все зажигалки, которые когда-либо использовал»

«Решила сделать мясное блюдо в форме ноги, чтобы удивить детишек»

Когда ты не только обожаешь кино, но еще и на «ты» с гримом и косплеем

«Я рисую крошечные портреты котиков»

«Моя коллекция игральных костей»

Картины с персонажами игры «Пакман», сделанные из кубиков Рубика

«Я выбрала идеальное платье для демонстрации коллекции метеоритов»

«Сделал целый город из скоб для степлера»

«Идеальная коллекция инструментов моего дедушки»

Пейзаж на крышке маленькой коробки

«Моя скромная коллекция настольных игр»

«Собрал все шлемы персонажей вселенной „Звездных войн“»

«Мой папа — редактор, а это его коллекция исписанных карандашей»

«Моя жена делает букеты из комиксов»

Все издания книг о Гарри Поттере на двух полках

А у вас есть любимое хобби, в котором вам хочется совершенствоваться? Автор статьи, например, обожает раскраски: и раскрашивать, и коллекционировать.