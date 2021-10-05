AdMe
AdMe

18 человек, которые всегда сумеют виртуозно вставить свои три копейки

12364

Каждый из нас предпочитает думать, что он виртуоз остроумия. И даже если не все понимают наш юмор, мы всегда готовы им поделиться. А где еще это можно сделать, как не в сети? Ведь там можно себя не сдерживать и писать все, что вздумается, ну а если шутку еще и оценили другие пользователи, то все просто великолепно.

Мы в AdMe.ru считаем, что все-таки юмор у каждого свой. И надеемся, что все найдут в нашей подборке колких комментариев то, что особенно придется по душе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А вы оставляете остроумные комментарии под чужими постами? Если да, то развивалось ли это в какую-нибудь интересную историю?

Фото на превью kriskiss21 / Twitter, zamussi / Twitter
12364
Поделиться этой статьёй