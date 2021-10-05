18 человек, которые всегда сумеют виртуозно вставить свои три копейки

Каждый из нас предпочитает думать, что он виртуоз остроумия. И даже если не все понимают наш юмор, мы всегда готовы им поделиться. А где еще это можно сделать, как не в сети? Ведь там можно себя не сдерживать и писать все, что вздумается, ну а если шутку еще и оценили другие пользователи, то все просто великолепно.