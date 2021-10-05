18 человек, которые всегда сумеют виртуозно вставить свои три копейки
Каждый из нас предпочитает думать, что он виртуоз остроумия. И даже если не все понимают наш юмор, мы всегда готовы им поделиться. А где еще это можно сделать, как не в сети? Ведь там можно себя не сдерживать и писать все, что вздумается, ну а если шутку еще и оценили другие пользователи, то все просто великолепно.
Мы в AdMe.ru считаем, что все-таки юмор у каждого свой. И надеемся, что все найдут в нашей подборке колких комментариев то, что особенно придется по душе.
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А вы оставляете остроумные комментарии под чужими постами? Если да, то развивалось ли это в какую-нибудь интересную историю?
Фото на превью kriskiss21 / Twitter, zamussi / Twitter
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