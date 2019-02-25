18 человек, которые вряд ли выиграют в лотерею хотя бы рубль

31 4

28

41.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь не всегда бывает сладкой, и даже у самых фартовых из нас наступает период, когда кажется, словно вселенная точит на нас зуб. Если что-то ломается, то у нас в руках, если что-то проливается, то на нас, если приключается какой-нибудь конфуз, то обязательно с нами. Такие моменты нужно уметь преодолевать. Главное при этом помнить, что все имеет свойство заканчиваться.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 18 человек, которые, судя по всему, вступили в активную фазу невезения. Пожелаем же им удачи.

1. Когда очень спешил открыть подарок

2. Хорошая новость: дверь открылась. Плохая новость: не вся

3. «Моя девушка забыла, что у нее в кармане была ручка»

4. Был телефон — и нет телефона

5. Стоило обратить внимание на надпись на батончике

«Отказано».

6. «Закончилось все тем, что мне пришлось разгребать снег лопатой 5 часов»

7. Проблемы девушек ХХI века

8. «Хотел отсоединить наушники от ноутбука, но все сложилось куда хуже, чем я ожидал»

9. «Брат подумал, что кинуть мне iPad через всю комнату — неплохая идея»

10. «Возможно, я использовал слишком много пены, чтобы заполнить отверстие в стене с другой стороны»

11. Когда хотела как лучше, а получилось как получилось

12. Когда неудачно угодил в выбоину на дороге

13. «Моя машинка для стрижки волос разрядилась спустя 30 секунд после того, как я начал брить голову»

14. «Кто-то разбил боковое стекло моего автомобиля (новое обошлось мне в $ 300), чтобы стащить коробку с печеньками»

15. Это что, шутка такая?

16. «Я просто пылесосила, а потом произошло это»

17. «Загнал машину внутрь, чтобы избежать ледяного дождя, и случайно припарковался под протекающей трубой»

18. «Если вы почувствуете себя ужасно, просто вспомните о том, что как-то раз я напялила на себя чехол для детского автокресла, думая, что это юбка»

А вы легко переносите всякие жизненные неурядицы? Есть ли у вас на примете действенный способ, как сохранить позитивный настрой при любых обстоятельствах?