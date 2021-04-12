18 человек, которые вместо тихой семейной гавани попали в эпицентр разборок

Была у меня свадьба. Гости — это мои родители и куча родственников со стороны мужа. Его тетя с дядей там были тоже, хотя меня они невзлюбили. На протяжении всей свадьбы мерзко хихикали и переглядывались. Мне это совсем не нравилось, сказала мужу — он только плечами пожал. Когда все закончилось и мы поехали домой, я все что-то думала о них, и в итоге, когда мы с мужем пересчитывали подаренные деньги, напоролись на 5-тысячную купюру с неприличным рисунком. Не знаю, как общаться с ними дальше. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мой папа умер, когда мне было 15, и я стал заботиться о маме, брате и сестре. Ходил за покупками, защищал младших от нападок других детей. Но мама всегда находила повод придраться ко мне, а сестра была ее любимицей, которой все прощалось. Когда та захотела пойти на очень дорогие компьютерные курсы, мама без размышлений их оплатила, а когда я попросил в 80 раз меньше на языковые курсы, от меня отмахнулись. Когда сестра забеременела, я был счастлив, накупил вкусностей, ей и ее мужу подарков и отправил с другом. А потом получил от ее супруга записку: «Я получил сегодня сумку, содержимое которой напоминало мусор, и выбросил все в помойку. Пожалуйста, не присылайте ничего в будущем». Я был в шоке и не решился позвонить сестре, а мама перестала отвечать на мои звонки и сообщения. © Gurudutt Pai / Quora