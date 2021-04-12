18 человек, которые вместо тихой семейной гавани попали в эпицентр разборок
Все мы по-разному строим отношения с родственниками. Одни любят большие семейные посиделки, дорожат близкой связью с членами семьи. Другие общаются реже, но проявляют заботу о родных. А у некоторых произошла ситуация, из-за которой контакты с близкими сошли на нет.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории людей, у которых совсем исчезло взаимопонимание с родными.
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Моя первая свекровь подворовывала у нас по мелочам: полотенца, стиральный порошок, даже золотые серьги ушли. Сначала думала — не может быть. А потом случайно застукала. Ответ меня сразил на повал: «Я не ворую, а беру, так как ты у меня украла сына». Сына я ей вернула в целости и сохранности. © Диана Бабенко / Facebook
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Моей сестре 29 лет, и она ожидает, что я и родители будем сидеть с ее детьми, потому что она не может позволить себе детский сад, а ее муж часто бывает в командировках. При этом она 2 раза в год тратится на дорогой отпуск на море, скупает гаджеты и обновки. 2 года она жаловалась, как дорого воспитывать ребенка, а потом родила еще близнецов. Нашей маме пришлось оставить работу, чтобы ей помогать. © LobsteriteRespite / Reddit
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У меня в детстве никогда не было торта со свечками на день рождения, меня никогда не поздравляли. Зато когда родился брат, ему каждый год устраивали праздник, приходили взрослые, дарили подарки. А я сидела в уголке и нянчила братика, старше которого на 7 лет. © Людмила Мороз / Facebook
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Впервые встретила своего отца, когда мне был 21 год. Я очень хотела иметь любящего отца, поэтому была счастлива, когда он рассказывал, как сильно любит меня и скучает. Но постепенно он стал появляться все реже и реже. Я каждый раз болезненно переживала его исчезновения и в 40 лет просто прервала общение сама, чтобы не было так тяжело. © Julie Laurelez / Quora
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4 года назад я встретила прекрасного парня и очень счастлива. Недавно мы объявили о помолвке. Моя сестра сразу же вызвалась на роль подружки невесты, но сказала мне, что еще есть время передумать и выйти замуж за «подходящего» парня. Я не выдержала и сообщила ей, что она сможет прийти на свадьбу, только если прекратит оскорблять моего мужчину. Теперь она и мои родители злятся на меня и обвиняют в излишней эмоциональности. © kaiizooku / Reddit
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У моего мужа есть мать и младший брат, который ни разу с нами не отмечал ни один праздник, никого из семьи не поздравил с днем рождения. Живет как сосед по коммуналке, с моим мужем у него очень плохие отношения. А для чужих людей брат все сделает, прямо рубаха парень. Тут на днях свекровь разбирала антресоли и нашла альбомы фотографий моего мужа и тетрадь, куда она записывала его первые слова, данные, сколько весил, когда родился, когда сам сел. Мы с ней посидели посмотрели фотографии моего мужа с раннего детства и до армии. После я спросила: «А что, альбом с фотографиями младшего сына вы не делали?» — «Нет, да и мало его фотографий». — «А тетрадку его первых слов, как у старшего, тоже не вели?» — «Да уже не до этого было». Росли в семье 2 сына: старшему — все, а младшему — ничего. Оказалось, что всю жизнь к нему относились как к чужому ребенку. © LampaTrampa / Pikabu
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Моей старшей сестре всю жизнь отмечали день рождения 2 раза, он у нее 28 августа. Сначала — у бабушки в России, где мы проводили лето. Приглашали кучу гостей, дарили классные подарки. А через день-два возвращались в Минск и устраивался еще один праздник с кучей сюрпризов и приглашенных. И так до окончания института. А я родилась зимой, и максимум разрешали позвать двух подруг, пару-тройку раз несколько одноклассников еще. День рождения не люблю и не праздную, мама очень удивляется. © RedPanda778 / Pikabu
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Брат решил жениться. Я, конечно, долго готовилась, выдумывала сюрпризы и подарки. И вот день свадьбы. Прихожу на выкуп невесты. Она видит, что я без аппаратуры (я довольно известный в нашем небольшом городе фотограф), и начинает истерить, визжать, что меня пригласили только для того, чтобы я снимала. Бесплатно, естественно. Все ее поддержали, даже брат! И всем было плевать на то, что у меня нет выходных уже 3 месяца: я копила на дорогой подарок им на свадьбу. В общем, прошла свадьба без меня. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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У мужа мама постоянно требует, чтобы он помогал своему младшему брату. Муж психует, помогать отказывается. Я его ругала за это, мол, это же родные, так нельзя. После такого очередного раза он мне рассказал, что, когда я увлеклась фотографией, он попросил своего брата мне помочь разобраться (брат фотограф), а тот ответил, что его рабочий день стоит 30 тыс. рублей. Плати — помогу. Больше мужа не ругаю. Пусть сами разбираются. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Моя мама — тяжелый человек, я ужасно себя чувствовала в ее присутствии, но продолжала поддерживать отношения, чтобы у моей дочери было общение с бабушкой. Девочка обожает ее, поскольку та водит ее в фастфуд и покупает много сладостей. В последнее время я стала замечать, что мама учит мою малышку обманывать и манипулирует ею, как когда-то мной. Пришлось перестать общаться с ней. © Maria Margarit / Quora
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Приезжали как-то родственники матери к нам в Питер, прожили 2 недели. Мать решила помыть волосы новым шампунем (на полке стоял нетронутый), а он какой-то чересчур жидкий. Оказалось, его сильно разбавили водой. Родственнички пользовались именно им (хотя был другой, начатый) втихую и воду подливали, чтобы незаметно было. Ну и вилки сперли! Причем ладно бы серебро какое, нет! Самые обычные, самые дешевые. © RagDolly / AdMe
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Была у меня свадьба. Гости — это мои родители и куча родственников со стороны мужа. Его тетя с дядей там были тоже, хотя меня они невзлюбили. На протяжении всей свадьбы мерзко хихикали и переглядывались. Мне это совсем не нравилось, сказала мужу — он только плечами пожал. Когда все закончилось и мы поехали домой, я все что-то думала о них, и в итоге, когда мы с мужем пересчитывали подаренные деньги, напоролись на 5-тысячную купюру с неприличным рисунком. Не знаю, как общаться с ними дальше. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Мой папа умер, когда мне было 15, и я стал заботиться о маме, брате и сестре. Ходил за покупками, защищал младших от нападок других детей. Но мама всегда находила повод придраться ко мне, а сестра была ее любимицей, которой все прощалось. Когда та захотела пойти на очень дорогие компьютерные курсы, мама без размышлений их оплатила, а когда я попросил в 80 раз меньше на языковые курсы, от меня отмахнулись. Когда сестра забеременела, я был счастлив, накупил вкусностей, ей и ее мужу подарков и отправил с другом. А потом получил от ее супруга записку: «Я получил сегодня сумку, содержимое которой напоминало мусор, и выбросил все в помойку. Пожалуйста, не присылайте ничего в будущем». Я был в шоке и не решился позвонить сестре, а мама перестала отвечать на мои звонки и сообщения. © Gurudutt Pai / Quora
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К моей маме очень полюбил приезжать племянник с женой. Каждую субботу как штык, часиков так к 10 утра и до ночи. При этом все время не вылезали из-за стола, сметали все подчистую. Что не осиливали, забирали с собой, включая заготовки. И приговаривали, что они малоежки, а маме нужно брать с них пример. У мамы диабет, и в еде себя она ограничивает. Короче, достало меня все это — вытурила я этих визитеров. И мне легче стало, и маме. А то я в четверг после работы пру еду, в пятницу готовлю, а в воскресенье нет практически ничего. © Елена Нюсина / AdMe
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Помню, сестре в подарок вручили зеркальце складное — я так хотела его! А мне — ручки. Другое яркое воспоминание: в Новый год достаю подарок из мешка, а там уже не помню что. Мне сразу: «Это сестре». Вынимаю дальше, а там гигантский карандаш мне. © Steamrock / Pikabu
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Моя мать прекратила общение со своим отцом, моим дедушкой, потому что он не пришел на мою свадьбу. Меня совершенно не беспокоило его отсутствие, так как до этого я встречался с ним всего пару раз, он был очень пожилой, и ехать далеко. Он пожелал мне всего наилучшего, и этого было достаточно. Но моя мать была вне себя. © senorita_beep / Reddit
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Моя бабушка, сколько себя помню, всегда говорила, какая же я страшненькая. Она красавица, мама тоже, а я вот не в их породу. Хотя все удивлялись, что мы все трое были как под копирку сделаны. Но и маме моей она в свое время говорила то же самое. А когда я после родов поправилась, она каждый раз так искренне удивлялась: «Какая же ты полная!» © Pineapple / AdMe
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Решился когда-то перестать работать «на дядю» и начать свой бизнес. Заказов полно, времени мало, силы небесконечны. Кого привлечь из специалистов, чтобы и им хорошо было, и я заработать мог? Конечно, брата! В итоге на мне — ИП, поиск заказов, расчет, договоры, поиск помещения, оплата аренды, поиск фурнитуры, сборка изделий и прочее. На нем — помощь в монтаже. И требование деления прибыли пополам. В итоге оставил ему бизнес с наработанными заказчиками в стадии развития и уехал в другую страну. У меня перестал дергаться глаз, живу спокойной жизнью. У брата — смена выгодного помещения на невыгодное, инфаркт, потеря инструмента (забрали за аренду помещения), сидит на шее у мамы. С родственниками работать — больше никогда. © EvgenMaken / Pikabu
А в вашей семье есть родственники, которых хочется обходить стороной?