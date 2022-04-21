18 человек, которые видят непонятную штуковину в магазине и говорят: «Не знаю зачем, но мне это надо»

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Герои нашей статьи — люди уникальные. Они не могут пройти мимо неординарных товаров в магазине, будь то странная кукла, сумочка в виде бюстгальтера или керамическая безделушка, которую даже сложно идентифицировать.

Мы в AdMe.ru считаем крутыми как дизайнеров, которые создают нетривиальные вещи, так и людей, которые их покупают.

Это было в отделе дизайнерских сумочек

Я тоже такую видела. Она реально странная. © PeasiusMaximus / Reddit

Вместо «алло» можно говорить «ква-ква»

«Я уже видела банано-собак, теперь смотрю на банано-утку»

«Я вернулся в магазин, чтобы купить волшебную корову. Серьезно»

«Я даже не знаю, уничтожить это или забрать домой и полюбить навсегда. Столько эмоций»

«Нашел сегодня это странное творение»

«Мне кажется, что они забавные»

Я бы сразу же забрала их домой. © danithebean / Reddit

Да это же клоунские туфли!

«Эта лампа 1982 года стоит в моей общаге»

Из этого цветочного горшка котики будут выкапывать растения с особенным удовольствием

«Сначала я думала, что просто сделаю фотку. Но потом поняла, что не могу не купить такую штуковину»

«Винтажная свинья-копилка. Люблю ее»

«Это самая странная штука из тех, что я когда-либо видела. Конечно, я ее купила»

«Он меня напугал»

Не знаем, что это и какую функцию выполняет, но выглядит круто

У этого котенка был буквально последний шанс попасть к кому-нибудь в дом

При виде этой лампы выражение «место под солнцем» начинает играть новыми красками

Да, это солонка и перечница в виде клешней краба. Кстати, слева не помада, а подушечка для иголок