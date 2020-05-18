18 человек, которые вели двойную игру, но их близкие узнали об этом не сразу
Как правило, люди лгут ежедневно. При этом вот что любопытно: мужчины обычно врут для того, чтобы выставить себя в выгодном свете, а женщины — чтобы заставить собеседника чувствовать себя лучше. Кто-то и вовсе годами может скрывать от близких правду, порой невинную, а порой и пугающую.
Редакция AdMe.ru предупреждает: запаситесь носовыми платочками, потому что некоторые из наших историй заставят вас всплакнуть от сочувствия или от смеха. И по традиции в финале статьи вы найдете парочку историй о том, как некоторым ловкачам удалось все-таки скрыть правду от близких. Обещаем, будет очень смешно.
- Надо мной получил опеку папин папа. Оформил на себя выплату пенсии. В далеком 1982 году это было ₽ 75. А жить я остался у бабушки. Пенсия должна была ежемесячно передаваться ей, но опекун регулярно зажимал деньги со словами: «Вот помру, все ему и достанется». Сам периодически приезжал, копался в родительских шмотках, вывозил разные вещи, сдавал в комиссионку. Денег, конечно, не возвращал. Со временем он так обнаглел, что приезжал пообедать, а заодно и набирал еды с собой. Самый большой сюрприз меня ждал после его ухода. Как оказалось, все свое имущество он завещал совсем не мне, а одной дальней родственнице. И завещание он составил, когда мне было 14 лет. То есть продолжал воровать пенсию еще 4 года, зная, что мне ничего не достанется. © NikolaMoskovsky / pikabu
- У коллеги муж на даче упал с крыши и получил травму позвоночника. Она его выхаживала, врачей оплачивала и так далее. И вот лежит он в больнице обездвиженный, и тут она узнает, что у него уже несколько лет есть любовница. Моложе ее на 10 лет (а жене тогда было чуть больше 50 лет, браку 30 лет, 2 взрослых детей). Они с любовницей столкнулись в больнице: она навестить пришла. © CBOEBPEMEHHOCTb / pikabu
- Моя семья принимала студентов по обмену. Приезжает к нам Ирина из России. Ходит в школу, все нормально, но вдруг сообщает, что на Рождество ей надо домой к маме, которая очень болеет. Это крайне редкая ситуация: обычно студенты весь год живут в принимающей семье и домой не ездят. Ну ладно, она уезжает, и мы ждем ее обратно в январе. Но ее нет! Она исчезла! И никто не может ее найти. Мы были в ужасе и даже не знали, добралась ли она до дома. А через 3 месяца мама видит Ирину в нашем же городе с ее матерью и несколькими детьми. Оказывается, Ирина давным-давно окончила школу и ей уже лет 25. Она выдавала себя за студентку по обмену, чтобы изучить городок, перед тем как всей семьей сюда переезжать. © gulabjamunyum / reddit
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«Дорогая, нам надо серьезно поговорить. Присядь. Я знаю, что все это время поступал подло, но не могу больше терпеть и жить во лжи. Не могу больше молчать, иначе сойду с ума... Нужно сказать обо всем прямо в глаза. Я не смеялся над картинками, которые ты мне присылала. Ни разу. Даже когда отправлял в ответ смеющиеся смайлики». © svoemnenie / pikabu
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1991 год. У меня свадьба, со стороны невесты — мама, дяди и тети, отца не было. 2008 год. Звонит ее папа — радость, слезы, долгие разговоры по телефону. В ходе общения выяснилось: отец приезжал к дяде жены в деревню как раз в 1991 году, спрашивал, где она. Родственнички сказали, мол, мы не знаем, но иногда к нам приезжает. Тогда отец оставил им письмо и ₽ 10 тыс. с просьбой передать дочке. Дядя жены со своей супругой на свадьбе у нас отгуляли, но письмо не передали, а о деньгах я вообще молчу. После выяснения этих обстоятельств жена звонит дяде и спрашивает:
— А почему вы письмо не передали?
— Как-то забыли...
— А деньги тоже забыли?
— А что, вам деньги нужны? Хоть завтра привезем ваши ₽ 10 тыс.
А дом дядя большой построил как раз в 1992 году, все хвалился, что успел все стройматериалы купить. © Fabulist.E / pikabu
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На этой неделе узнала, что парень, с которым я живу, состоит в отношениях с другой. Причем она видела наши общие фотки на фейсбуке, но парень сказал ей, что я его бывшая и преследую его, поэтому и фотки выкладываю. Мы подружились с этой девушкой, начали переписываться. Она, узнав правду, была в шоке. А сегодня принесла мне цветы и корзинку вкусняшек. © Anyuniquenamesleft / reddit
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Я своего мужа очень люблю. Когда мы начали жить вместе, он мыл голову мылом. А так как кожа у него очень нежная, он становился похожим на далматина. Уговоры не действовали. Он же мужик, о какой нежности кожи может идти речь? К тому же он очень «экономный»: купить шампунь — «Да ты что, зачем, ведь мыло стоит всего ₽ 30». Короче, я совершила преступление: прекратила покупать мыло и перестала убирать шампунь с бортика ванны. Когда мыло начало заканчиваться, в один прекрасный день я почувствовала знакомый запах любимого шампуня. Следующие несколько месяцев я подбирала то, что должно было подойти для его кожи. Все свелось к тому, что у нас якобы общий шампунь, но я покупала себе другой и прятала его. А вчера моя ложь раскрылась. Дверца шкафчика начала скрипеть, я решила ее смазать — в итоге шкафчик рухнул, и мой благоверный увидел второй шампунь. Пришлось раскрыть тайну. Могу гордо заявить, что я «наврала» на букет цветов и романтический вечер. © vstrechnaya / pikabu
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Напросился к нам дальний родственник пожить недельку. Не вопрос. Приехал, рассказывает, что жена вот-вот родит, а денег не хватает. Собрали мы ему уйму вещей, даже кроватку отдали. Тут увидел он в гараже коляску. Начал выпрашивать. Ее стоимость почти ₽ 100 тыс. Я предупредила, мол, берите максимум месяцев на 5 и верните потом в таком же состоянии. Подходит срок — начинаются отмазки: то они уехали, то коляску оставили в деревне. В конце концов рассказывают, что коляску украли. Через несколько месяцев звонит мне жена этого родственника и говорит, что продает свою машину, кидает ссылку на объявление. Перехожу я по ссылке, а там есть возможность посмотреть все объявления продавца. И что я вижу: полгода назад они продали мою коляску за ₽ 10 тыс.! Даже ругаться не стала. Скинула фото чека. Продешевил, дружок. Больше не звонили. И слава богу. © Infinity222 / pikabu
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Пару лет назад не стало моей бабушки. Разбирали вещи и нашли коробку с именем деда (он скончался еще до моего рождения) — заклеенную и со слоем вековой пыли. Внутри была куча газетных вырезок и всяких документов. Выяснилось, что в 1900-х годах дедуля отправился в путешествие к океану, встретил там мексиканку и женился на ней. К сожалению, мы не смогли выяснить, что случилось дальше. Мы не знаем, были ли у них дети и даже развелся ли дед с этой женщиной перед тем, как жениться на бабушке. Зато мы разыскали детей той мексиканки (они от второго брака), показали им документы. Они тоже были в шоке, потому что ничего не знали о ее первом замужестве. © Etherlilac / reddit
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Я тот самый человек, который никогда не завязывает / развязывает шнурки, а просто натягивает обувь с уже завязанными. Встречался с девушкой пару месяцев. В один прекрасный день шнурки развязываются. Завязывать их я не хочу. Девушка нервничает и настаивает. Я отказываюсь. И тут до нее наконец доходит: «Ты что, не умеешь завязывать шнурки?» — «Нет, меня никто не учил. Только не говори никому». По сей день, стоит моим шнуркам развязаться на людях, она оттаскивает меня в сторону и быстро завязывает их. © kdxn / reddit
- Дедушке платят пенсию, которая состоит из нескольких частей, в том числе надбавки за коммуналку в размере ₽ 2 тыс. Дед — человек простой: сколько принесли — столько принесли, тем более что приносит наша родственница. Она не слишком близкая, но и не дальняя. Когда я жил с родителями, она дарила мне открытки, пила чай с мамой, а родители иногда ходили к ней в гости. И тут оказывается, что она крала эти ₽ 2 тыс. Открылось все случайно, когда одна бабка пришла на почту жаловаться, что ей недоплатили. Подняли бумаги, и там дед вылез. Набежало, к слову, ₽ 92 тыс. Родственницу уволили с почты, а мама пошла к ней решать полюбовно, мол, я все понимаю, тяжелая ситуация — верни хотя бы половину. На что ей ответили: «Не офигела ли ты? Иди-ка отсюда». Все в шоке. © Ubivets1889 / pikabu
- Заезжает к нам в автосервис девушка на ВАЗ-2112 2001 года выпуска. Сказала, что купила машину у родственников за ₽ 75 тыс. Они говорили, что автомобиль в хорошем состоянии. На днях права получила, собирается ездить и радоваться, но слишком большой расход бензина, машина плохо тормозит, одна фара не работает и стук в подвеске. Ставим тачку на подъемник. А там такой кошмар: шланги тормозные гнилые, бак топливный течет, пороги прогнили, и это еще капот не открывали. Ремонта на ₽ 50 тыс., и это минимум, чтобы можно было хотя бы ездить. Советуем вернуть тачку обратно, так как смысла нет вкладываться, но она не хочет связываться с ними: родственники все-таки. Решила ремонтировать. Мы сделаем ремонт, конечно, но что это за родственники такие: как можно молодой девушке впарить такое ведро, зная, что она в этом ничего не понимает? © vovv23 / pikabu
- Сегодня муж признался, что не ел последний бутерброд / котлету / кусок торта не потому, что хотел оставить это мне, а потому, что ему было лень мыть за собой тарелку. © Rykozhop / pikabu
- В детстве мама носила очки и очень стеснялась. Лучшей ее подругой была девочка, которая фанатела от самой себя. Выросли. Мама вышла замуж за чертовски красивого парня и родила меня. Подружка из зависти по-быстрому нашла себе какого-то парня, выскочила замуж через годик и родила девочку. С мамой моей они были как сестры, а я ее считала тетей. Потом у меня появилась сестра, и подруга мамы стала ей крестной матерью. Однажды маме позвонил разъяренный муж подруги и спросил, какого черта она вечно просит ее смотреть за детьми. Но она не смотрела за нами. Ее вообще у нас не было. В конце концов выяснилось, что у маминой подруги все это время был другой мужчина (и не один) и она прикрывала свое отсутствие тем, что якобы сидела с нами. Оказывается, она завидовала маме, тому, что у нее красивый муж, умные дети, хороший дом, и распускала за ее спиной мерзкие слухи. Один раз даже попыталась украсть мою сестренку, но неудачно. Они, конечно, перестали общаться. © Justine Cudorge / quora
- Когда моему дяде был 21 год, он и его девушка заделали ребенка. И никому ни слова не сказали. Девочку отдали на усыновление. Через 4 года ее новые родители попали в аварию, а в завещании было указано, что они хотят, чтобы девочка вернулась к своим биологическим родителям. Мой дядя и его подруга были рады этому, поскольку жалели о том своем решении, и забрали ее. Так у меня появилась двоюродная сестра. © goldenmarigold / reddit
- Мой брат работал в банке на руководящей должности, а еще имел какой-то очень успешный бизнес. Он был богатым: дорогие машины, отличный дом, дети ходили в лучшую школу и так далее. Однажды ночью мне позвонил отец и сообщил, что брата арестовали. Выяснилось, что он все эти годы бессовестно воровал деньги у своих клиентов в банке — в общей сложности около $ 700 тыс. Вся семья в глубоком шоке. © Anonymous / quora
Бонус: счастливчики, чьи секреты так и не раскрылись
- Коллега признался, что женился по случайности. Было Рождество, он купил в подарок девушке кольцо. Когда она открыла коробочку, она заплакала от счастья и сказала: «Ты правда собираешься это сделать?» Ему ничего не оставалось, кроме как встать на одно колено и попросить ее руки. Мораль: никогда не дарите даме кольцо, если не планируете позвать ее замуж. © du0377 / reddit
- Были с женой в Мексике. Зашли в магазин, стоим на кассе, и кассир по-испански называет сумму покупки. Жена растерялась, так что я повторил ей сумму на английском. Это произвело на нее огромное впечатление. Она еще долго рассказывала всем, как круто я понимаю испанский. Так и не рассказал ей, что сумма покупки высветилась на дисплее кассового аппарата. © junkeee999 / reddit
А в вашей жизни случались обманы? Расскажите нам о них.