18 человек, которые вели двойную игру, но их близкие узнали об этом не сразу

«Дорогая, нам надо серьезно поговорить. Присядь. Я знаю, что все это время поступал подло, но не могу больше терпеть и жить во лжи. Не могу больше молчать, иначе сойду с ума... Нужно сказать обо всем прямо в глаза. Я не смеялся над картинками, которые ты мне присылала. Ни разу. Даже когда отправлял в ответ смеющиеся смайлики». © svoemnenie / pikabu

1991 год. У меня свадьба, со стороны невесты — мама, дяди и тети, отца не было. 2008 год. Звонит ее папа — радость, слезы, долгие разговоры по телефону. В ходе общения выяснилось: отец приезжал к дяде жены в деревню как раз в 1991 году, спрашивал, где она. Родственнички сказали, мол, мы не знаем, но иногда к нам приезжает. Тогда отец оставил им письмо и ₽ 10 тыс. с просьбой передать дочке. Дядя жены со своей супругой на свадьбе у нас отгуляли, но письмо не передали, а о деньгах я вообще молчу. После выяснения этих обстоятельств жена звонит дяде и спрашивает:

— А почему вы письмо не передали?

— Как-то забыли...

— А деньги тоже забыли?

— А что, вам деньги нужны? Хоть завтра привезем ваши ₽ 10 тыс.

А дом дядя большой построил как раз в 1992 году, все хвалился, что успел все стройматериалы купить. © Fabulist.E / pikabu

На этой неделе узнала, что парень, с которым я живу, состоит в отношениях с другой. Причем она видела наши общие фотки на фейсбуке, но парень сказал ей, что я его бывшая и преследую его, поэтому и фотки выкладываю. Мы подружились с этой девушкой, начали переписываться. Она, узнав правду, была в шоке. А сегодня принесла мне цветы и корзинку вкусняшек. © Anyuniquenamesleft / reddit