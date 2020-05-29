18 человек, которые уже доросли до того, чтобы зажигательно шутить о своем возрасте

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У детей, рожденных в нулевых, уже появляются свои дети. 2050 год теперь ближе, чем 1990-й. Сериал «Друзья» вышел в эфир 26 лет назад, а закончился 16 лет назад.

Пока вы перевариваете эту информацию, герои сегодняшней подборки AdMe.ru уже успели осознать свой возраст. Причем некоторые сделали для себя настоящие открытия.

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А как вы воспринимаете свой возраст? Чувствовали ли вы себя слишком старым или слишком молодым? Расскажите нам об этих случаях.

Фото на превью Unsplash, Unsplash, genko87 / Pikabu

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