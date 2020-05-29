18 человек, которые уже доросли до того, чтобы зажигательно шутить о своем возрасте
У детей, рожденных в нулевых, уже появляются свои дети. 2050 год теперь ближе, чем 1990-й. Сериал «Друзья» вышел в эфир 26 лет назад, а закончился 16 лет назад.
Пока вы перевариваете эту информацию, герои сегодняшней подборки AdMe.ru уже успели осознать свой возраст. Причем некоторые сделали для себя настоящие открытия.
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© How I Met Your Mother / 20th Century Fox Television © Doogie Howser, M.D. / 20th Century Fox Television
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© The Princess Diaries: Royal Engagement / Walt Disney Pictures © annehathaway / Instagram © JeeYunee / Pikabu
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А как вы воспринимаете свой возраст? Чувствовали ли вы себя слишком старым или слишком молодым? Расскажите нам об этих случаях.
Фото на превью Unsplash, Unsplash, genko87 / Pikabu