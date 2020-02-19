18 человек, которые умеют на ровном месте придумать шикарный комментарий

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Есть такой тип людей: хлебом не корми — дай что-нибудь прокомментировать. И чего только не найдешь в этих остроумных замечаниях: секреты, интриги, расследования и невероятные истории. В большинстве случаев, читая подобные комментарии, наслаждаешься шикарным сарказмом и неуемной фантазией пользователей сети. А если вдруг что-то пошло не так, то можно просто напомнить себе, что это всего лишь интернет.