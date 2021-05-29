18 королей порядка, которые поднаторели в организации пространства так, что аж зависть берет

Наверняка многие из наших читателей любят, когда в доме чисто: все вещи аккуратно сложены в шкафу, на столе лежит только все самое необходимое. Ах, это приятное чувство в первые минуты после уборки, когда совсем не стыдно за проделанную работу и даже можно себя похвалить. Однако есть люди, у которых имеется «пунктик» насчет уборки и организации пространства: они без устали драят свое жилище, раскладывают вещи по полочкам и просто не способны сидеть сложа руки. Именно такие ребята стали героями нашей статьи.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к заядлым любителям перфекционизма. А когда речь заходит о домашнем уюте, мы просто обязаны познакомить читателей с ними.

1. «Хочу показать свой новый стеллаж. Если кому интересно, то это полки из IKEA»

2. «Я хотел что-то простое, быстрое и дешевое. Поэтому в голову пришла идея сделать так»

3. «Сейчас мы не можем позволить себе кучу ящиков, поэтому храним вещи для малыша таким образом»

4. «Семья считает меня чокнутой. Надеюсь, хотя бы некоторые из вас оценят мой бзик»

5. «Моя жена Линдси в игровой комнате нашего нового дома»

6. Пришлось переделать место для хранения пряжи. Теперь оно выглядит так

7. Нет ничего более приятного, чем комната, полная аккуратно сложенной обуви и футболок

8. «Делюсь своим „косметическим“ чердаком»

9. «Люблю краситься сидя. Надеюсь, что вы оцените»

10. Весенняя уборка

11. «Познакомьтесь с моим „губным“ архивом»

12. «В последнее время я переживаю действительно трудные времена, и наконец у меня появилась мотивация для уборки»

13. До и после уборки в комнате для стирки

14. Просто приятная уборка

15. «Мой папа только что закончил убирать в кухне, чтобы я могла сделать снимок и поделиться с вами»

16. «Хотела бы я иметь бюджет побольше для организации хранения, но приходится работать с тем, что есть»

17. «Организовала ящик с лаком для ногтей с помощью картонных разделителей. Не идеально, но все на своих местах»

18. «Наконец-то закончили уборку в комнате для творчества»