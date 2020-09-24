18 человек, которые только выдохнули, как жизнь снова подложила им свинью

Жизнь — штука непредсказуемая, и в этом ее прелесть. Однако порой она не прочь подкинуть нам пару неожиданных проблем, из-за которых так и хочется опустить руки. Но вместо этого лучше посмеяться над неудачей и пойти дальше с гордо поднятой головой и отличным настроением.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 18 человек так и поступили, когда столкнулись с очередной проблемой.

1. «Утром мне в рот залетела оса и ужалила меня. И это мой первый рабочий день в школе, когда я знакомлюсь с новыми учениками»

2. «Я сбросила треть своего веса и наконец не чувствую себя толстой. Но унитаз думает иначе»

3. «Я поехал посмотреть на Ниагарский водопад. Мои очки запотели, и я ничего не видел ни в очках, ни без них. Ну хотя бы сделал фото»

4. «Я ждал этого целых 3 месяца»

5. «Встал ночью попить водички. Открыл холодильник, и... дверца осталась у меня в руке»

6. «Прошлой ночью кто-то разбил окно в моей машине. Ремонт обойдется долларов в 600, но зато мне оставили милую шапочку»

7. «Сегодня я узнал, что мой двор после дождя превращается в огромную яму с грязью»

8. «Больше никогда не буду оставлять грязную посуду на ночь»

9. «Сегодня нам доставили переноску размера XL»

10. «Хотел удивить жену обедом. Мне нужно было приготовить куриный бульон и процедить его через сито. Черт!»

11. «Я потеряла работу, а вместе с ней и медицинскую страховку. А теперь еще и зуб»

12. «Взял с собой наушники в 14-часовую поездку и только что вспомнил, что у моего телефона нет разъема для наушников»

13. «Каждый мармеладный мишка упакован в отдельный пакетик»

14. «Моя щетка...»

15. «Мой друг дезинсектор. Сегодня его вызвали, чтобы уничтожить постельных клопов. Вот что он увидел на месте»

16. «Оказалось, что у меня аллергия на краску для волос»

17. «Ничего особенного, просто водяная змея у меня в туалете»

18. «Я шел утром на свою первую работу с чашкой горячего кофе. Это не сливки, это „сюрприз“ от пролетавшей мимо вороны»