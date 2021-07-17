18 человек, которые так устали от работы в офисе, что готовы кричать об этом, словно корни мандрагоры

Каждый вечер мы заводим по 5 будильников, чтобы утром хоть как-то проснуться, глотнуть бодрящего кофе и отправиться на не всегда любимую работу. Мы перекидываемся парой приветливых фраз с коллегами возле кулера, быстро сканируем пространство офиса на предмет неловкого совпадения нарядов сотрудников. Затем садимся за свое скрипучее кресло и начинаем проверять рабочую почту в надежде, что сегодня не будет никаких срочных задач и можно будет спокойно почитать свежие статьи на любимом сайте.