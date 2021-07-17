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18 человек, которые так устали от работы в офисе, что готовы кричать об этом, словно корни мандрагоры

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Каждый вечер мы заводим по 5 будильников, чтобы утром хоть как-то проснуться, глотнуть бодрящего кофе и отправиться на не всегда любимую работу. Мы перекидываемся парой приветливых фраз с коллегами возле кулера, быстро сканируем пространство офиса на предмет неловкого совпадения нарядов сотрудников. Затем садимся за свое скрипучее кресло и начинаем проверять рабочую почту в надежде, что сегодня не будет никаких срочных задач и можно будет спокойно почитать свежие статьи на любимом сайте.

Мы в AdMe.ru пролистали десятки твитов обычных офисных сотрудников, которые явно не в восторге от своих коллег по работе и с радостью мечтали бы забыть пароль от своей корпоративной почты, как страшный сон.

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А вы любите свою работу? Только признайтесь честно.

Фото на превью JohnLyonTweets / Twitter
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