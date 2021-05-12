18 человек, которые так преобразили свои балконы, что хочется аплодировать им прямо с улицы

Если разобраться, у балкона могут быть только 2 функции: или это место для хранения, или укромный уголок. И если размеры уголка напрямую зависят от архитектора всего здания в целом, то уровень уюта — дело рук каждого. Балконами в сети хвастаются нечасто, но нам удалось собрать свою галерею шедевров.

Мы в AdMe.ru считаем, что у балкона большой потенциал. Разве есть в квартире лучшее место, куда можно выйти с чашкой утреннего кофе или зависнуть с книжкой теплым летним вечером, пока над головой не зажгутся огни?

«Это просто обычные поддоны, сложенные друг на друга. Сверху мы положили разрезанный пополам старый матрас, обернули его грубой тканью и скрепили все английскими булавками»

«Раньше у меня никогда не было балкона»

«Дальше все как в тумане, очнулась, когда уже в 5 заходов вынесла на помойку цементные остатки»

«Я завершила этот маленький оазис, когда вынесла сюда все свои комнатные растения»

«Если места мало, есть 3 вещи, которые радикально преобразят ваш балкон за небольшие деньги. Немного газонной травы, хотя бы одно растение, небольшой стол и стул»

«Я провожу здесь каждую свободную минуту»

«Мы хотели, чтобы при выходе на балкон создавалось ощущение заднего двора. Поэтому взяли искусственный газон и порезали его на кусочки»

«На следующей неделе у моей бабушки день рождения, и мы решили сделать ей сюрприз и отремонтировали балкон. К счастью, ей понравилось. До и после»

«Гамак — главное удовольствие воскресного дня»

Неплохая идея — использовать балкон как офис

«Это мое обычное место для завтрака»

«Потеплело, с балкона убрали резину летнюю, и оказалось, что там есть место. Решили его немного облагородить своими руками. Результат: стеллаж за $ 20 и все 20 пальцев на месте»

«Мое любимое место в конце дня»

Когда балкон становится продолжением гостиной, получается замечательно

С котом или без кота?

«Моя балконная теплица на месте, и мне это нравится... Что ж, теперь будут цветы»

«Сад на балконе на пике цветения в этот прохладный весенний день»

«Моя мама просто без ума от цветов, и раньше нам всегда не хватало места на балконе. Но теперь мы нашли выход»