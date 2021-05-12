18 человек, которые так преобразили свои балконы, что хочется аплодировать им прямо с улицы
Если разобраться, у балкона могут быть только 2 функции: или это место для хранения, или укромный уголок. И если размеры уголка напрямую зависят от архитектора всего здания в целом, то уровень уюта — дело рук каждого. Балконами в сети хвастаются нечасто, но нам удалось собрать свою галерею шедевров.
Мы в AdMe.ru считаем, что у балкона большой потенциал. Разве есть в квартире лучшее место, куда можно выйти с чашкой утреннего кофе или зависнуть с книжкой теплым летним вечером, пока над головой не зажгутся огни?
«Это просто обычные поддоны, сложенные друг на друга. Сверху мы положили разрезанный пополам старый матрас, обернули его грубой тканью и скрепили все английскими булавками»
«Раньше у меня никогда не было балкона»
«Дальше все как в тумане, очнулась, когда уже в 5 заходов вынесла на помойку цементные остатки»
«Я завершила этот маленький оазис, когда вынесла сюда все свои комнатные растения»
«Если места мало, есть 3 вещи, которые радикально преобразят ваш балкон за небольшие деньги. Немного газонной травы, хотя бы одно растение, небольшой стол и стул»
«Я провожу здесь каждую свободную минуту»
«Мы хотели, чтобы при выходе на балкон создавалось ощущение заднего двора. Поэтому взяли искусственный газон и порезали его на кусочки»
«На следующей неделе у моей бабушки день рождения, и мы решили сделать ей сюрприз и отремонтировали балкон. К счастью, ей понравилось. До и после»
«Гамак — главное удовольствие воскресного дня»
Неплохая идея — использовать балкон как офис
«Это мое обычное место для завтрака»
«Потеплело, с балкона убрали резину летнюю, и оказалось, что там есть место. Решили его немного облагородить своими руками. Результат: стеллаж за $ 20 и все 20 пальцев на месте»
«Мое любимое место в конце дня»
Когда балкон становится продолжением гостиной, получается замечательно
С котом или без кота?
«Моя балконная теплица на месте, и мне это нравится... Что ж, теперь будут цветы»
«Сад на балконе на пике цветения в этот прохладный весенний день»
«Моя мама просто без ума от цветов, и раньше нам всегда не хватало места на балконе. Но теперь мы нашли выход»
Хотелось бы верить, что мы вдохновили вас на решительное расхламление балкона. Очень может быть, что вы давно уже создали свой цветущий сад посреди городских джунглей и соседи смотрят на вас с улицы, задрав головы. С другой стороны, может, не цветы на балконе надо сажать, а организовать умное место для хранения? Что лучше: балкон для красоты или для пользы?