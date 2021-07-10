18 фото, от которых глаз задергается даже у тех, кто не считал себя перфекционистом
Перфекционистам живется совсем не так легко, как кажется. Мало того, что любое дело занимает куда больше времени из-за погони за недостижимым идеалом, так еще и окружающий мир подкидывает вещицы, от несовершенства которых содрогается все нутро.
Мы в AdMe.ru заранее предупреждаем: при просмотре фотографий из нашей подборки чувство перфекционизма разыграется не на шутку. Побочным эффектом может стать желание срочно убрать и привести дом в идеальное состояние.
«На моем носке отсутствует одна из фиолетовых полосок»
- Похоже, одну из полосок на носке зачем-то вырезали: границы между другими цветами блеклые, а между красным и синим — очень четкая линия. © n1ghtl1t3 / Reddit
«Кажется, я настоящий победитель по жизни!»
- О мой мозг! Сначала я подумала, что вы пролили соус на скатерть. © 2dsimpgirl / Twitter
«Моя жена начинает использовать лед из нового лотка, не закончив предыдущий»
Все кнопки находятся в положении «выключено»
«Штанга для шторки и крышка для унитаза успешно установлены»
«Кто-то решил, что сделать так в углу каждой страницы записной книжки будет забавно»
«Ну почему это происходит?»
Шов не сошелся, а жаль
- Отлично, теперь мне приходится бороться с желанием пойти проверить свои носки. © Twitchinstereo / Reddit
«Нет, ну это кем надо быть?»
На уроках геометрии кто-то явно списывал
В гостиничный душ проник солнечный свет, и красная часть спектра отделилась, но неидеально
«Все было бы нормально, если бы обе ручки нельзя было увидеть одновременно»
«Наш новый молочник не ставит полные бутылки молока в корзинку после того, как забирает пустые. Просто варварское поведение»
«Сколько мимо хожу, столько мне это не дает покоя»
С этой плиткой явно что-то не так
Пиццу для рекламы нарезали очень странно
Красная кнопка — включить, зеленая — выключить
«Когда закончила собирать пазл и вдруг...»
- Можно попробовать вырезать этот кусочек из коробки от пазла. Вряд ли получится идеально, но издалека будет незаметно. © Unknown author / Reddit
А вы считаете себя перфекционистом или спокойно выносите неидеальность мира?
Фото на превью namjincrack / Twitter, namjincrack / Twitter
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