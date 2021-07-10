18 фото, от которых глаз задергается даже у тех, кто не считал себя перфекционистом

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Перфекционистам живется совсем не так легко, как кажется. Мало того, что любое дело занимает куда больше времени из-за погони за недостижимым идеалом, так еще и окружающий мир подкидывает вещицы, от несовершенства которых содрогается все нутро.

Мы в AdMe.ru заранее предупреждаем: при просмотре фотографий из нашей подборки чувство перфекционизма разыграется не на шутку. Побочным эффектом может стать желание срочно убрать и привести дом в идеальное состояние.

«На моем носке отсутствует одна из фиолетовых полосок»

Похоже, одну из полосок на носке зачем-то вырезали: границы между другими цветами блеклые, а между красным и синим — очень четкая линия. © n1ghtl1t3 / Reddit

«Кажется, я настоящий победитель по жизни!»

О мой мозг! Сначала я подумала, что вы пролили соус на скатерть. © 2dsimpgirl / Twitter

«Моя жена начинает использовать лед из нового лотка, не закончив предыдущий»

Все кнопки находятся в положении «выключено»

«Штанга для шторки и крышка для унитаза успешно установлены»

«Кто-то решил, что сделать так в углу каждой страницы записной книжки будет забавно»

«Ну почему это происходит?»

Шов не сошелся, а жаль

Отлично, теперь мне приходится бороться с желанием пойти проверить свои носки. © Twitchinstereo / Reddit

«Нет, ну это кем надо быть?»

На уроках геометрии кто-то явно списывал

В гостиничный душ проник солнечный свет, и красная часть спектра отделилась, но неидеально

«Все было бы нормально, если бы обе ручки нельзя было увидеть одновременно»

«Наш новый молочник не ставит полные бутылки молока в корзинку после того, как забирает пустые. Просто варварское поведение»

«Сколько мимо хожу, столько мне это не дает покоя»

С этой плиткой явно что-то не так

Пиццу для рекламы нарезали очень странно

Красная кнопка — включить, зеленая — выключить

«Когда закончила собирать пазл и вдруг...»

Можно попробовать вырезать этот кусочек из коробки от пазла. Вряд ли получится идеально, но издалека будет незаметно. © Unknown author / Reddit