18 человек, которые спасают окружающий мир не постами в соцсетях, а реальными делами

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В наше время призыв сохранить природу звучит из каждого утюга. Но есть люди, которые не просто ставят хештеги в соцсетях, а личным примером показывают, как беспокоятся об окружающей среде.

В коллективе AdMe.ru тоже немало сторонников бережливого отношения к планете, и мы надеемся, что сегодняшние примеры помогут замотивировать людей на подобные поступки.

«Местный мыловар продает битое мыло без упаковки и со скидкой. Идеально подходит для знакомства с новыми ароматами!»

«Когда забыл многоразовую сумку, но не забыл взять с собой жену»

«Дом, который я построил, почти полностью сделан из грязи и вторичных материалов!»

«В нашем офисе начали плотно заботиться об экологии и всем сотрудникам выдали вот по такому набору»

«Приготовилась к критическим дням без вреда для экологии»

«Я сделала свечи из старого воска, который оставался после использования магазинных свечей. Мне кажется, в них есть своя изюминка»

«Моя сестра использовала свои старые школьные тетради, чтобы упаковать подарки»

«Переделал старую катушку для кабеля в стол для своего магазина»

«Я хотела купить поднос для утреннего кофе, но в итоге сделала его из того, что было под рукой»

«Рубашка, которую я связала, не подошла по размеру, поэтому я распустила ее и сделала чехол для подушки»

«Я использую скорлупу кокоса, чтобы сажать простые и не требующие ухода растения. Они очаровательно смотрятся в доме»

«Эти майки я покрасила натуральными красками. В основном использовала кожуру винограда и частично черную фасоль»

«Кукурузный пакет. Прикольный. Не так громко шелестит, тихий, мягкий, приятный на ощупь»

«30 лет можжевельнику — мой ровесник. Живет на балконе, на Новый год используется как елка. И ничего рубить не надо»

«Кафедра охраны окружающей среды в моем университете»

«Занимаюсь этим уже 2-й год. Поначалу думал, что всем наплевать. Но ошибся — сознательных автолюбителей оказалось много»

«Сшила новое коктейльное платье из своего старого школьного выпускного платья!»

Даже ненужной барабанной установке можно найти применение