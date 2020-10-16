18 человек, которые спасают окружающий мир не постами в соцсетях, а реальными делами
В наше время призыв сохранить природу звучит из каждого утюга. Но есть люди, которые не просто ставят хештеги в соцсетях, а личным примером показывают, как беспокоятся об окружающей среде.
В коллективе AdMe.ru тоже немало сторонников бережливого отношения к планете, и мы надеемся, что сегодняшние примеры помогут замотивировать людей на подобные поступки.
«Местный мыловар продает битое мыло без упаковки и со скидкой. Идеально подходит для знакомства с новыми ароматами!»
«Когда забыл многоразовую сумку, но не забыл взять с собой жену»
«Дом, который я построил, почти полностью сделан из грязи и вторичных материалов!»
«В нашем офисе начали плотно заботиться об экологии и всем сотрудникам выдали вот по такому набору»
«Приготовилась к критическим дням без вреда для экологии»
«Я сделала свечи из старого воска, который оставался после использования магазинных свечей. Мне кажется, в них есть своя изюминка»
«Моя сестра использовала свои старые школьные тетради, чтобы упаковать подарки»
«Переделал старую катушку для кабеля в стол для своего магазина»
«Я хотела купить поднос для утреннего кофе, но в итоге сделала его из того, что было под рукой»
«Рубашка, которую я связала, не подошла по размеру, поэтому я распустила ее и сделала чехол для подушки»
«Я использую скорлупу кокоса, чтобы сажать простые и не требующие ухода растения. Они очаровательно смотрятся в доме»
«Эти майки я покрасила натуральными красками. В основном использовала кожуру винограда и частично черную фасоль»
«Кукурузный пакет. Прикольный. Не так громко шелестит, тихий, мягкий, приятный на ощупь»
«30 лет можжевельнику — мой ровесник. Живет на балконе, на Новый год используется как елка. И ничего рубить не надо»
«Кафедра охраны окружающей среды в моем университете»
«Занимаюсь этим уже 2-й год. Поначалу думал, что всем наплевать. Но ошибся — сознательных автолюбителей оказалось много»
«Сшила новое коктейльное платье из своего старого школьного выпускного платья!»
Даже ненужной барабанной установке можно найти применение
А как вы или ваши знакомые заботитесь о природе?
Фото на превью Qlik / Pikabu