18 небольших деталей, которые заставили весь образ заиграть новыми красками

Зачастую создать сильный образ непросто: нужно, чтобы элементы дополняли друг друга. Но порой вытянуть облик может одна деталь, например эффектное жабо, неклассического кроя рукава или даже пара носков. И сразу на лице появляется широкая улыбка, а уверенность взлетает в небеса.

Мы в AdMe.ru были в восторге, когда увидели изюминку в образах пользователей из этой подборки. А в бонусах вы найдете пример платья, которое идеально подобрали к мероприятию, и доказательство того, что не только люди могут быть модниками.

«Моя невеста надела эти носки на нашу свадьбу»

На носках изображен герб футбольного клуба Arsenal. — Прим. AdMe.ru.

Теперь я знаю, что вы будете вместе всегда. © CaptainGeech96 / Reddit

Французский вампир прогуливается по округе



Когда один ремень кардинально меняет образ

Правильно выбранная жилетка может создать атмосферу карнавала

Резко и дерзко. Как раз для цирка. © skwerllyGait / Reddit

Где ты добыла такой жилет? Наряд получился супермилым. © Smallchild333 / Reddit

«Мой главный тренд сейчас — подобные крутые джинсы»

Такие наряды идеальны в холодную погоду

Рукава — главная изюминка этого платья

«Надела „перчатки Шерлока Холмса“. Наконец-то чувствую себя достаточно уверенной, чтобы быть собой»

На перчатках — отрывки из книг о Шерлоке Холмсе. — Прим. AdMe.ru.

«Хочу показать корсет, который я купила пару месяцев назад. Он мне очень нравится»

Он такой классный и уникальный! Прекрасно на тебе смотрится. © Scary90sKid / Reddit

«Один из моих любимых летних образов»

«Много людей говорили, что это „слишком“. Но мне все равно, я обожаю эти джинсы. Жизнь слишком коротка, чтобы не носить то, что нравится»

«Эти ботинки навсегда изменили мое отношение к обуви. Кажется, я начинаю испытывать к ним чувства, которые предназначены только для живых существ»

1882-й встретился с 2022-м

«В этой рубашке с цветочным принтом моя уверенность расцветает»

«Наслаждаюсь жизнью в платье, которое похоже на заставку Windows 95»

Благодаря таким рукавам собственная дочь может назвать вас пиратом

На мой взгляд, не очень по-пиратски. В этой рубашке вы похожи на владелицу небольшой старомодной кондитерской. © Heavy_Omen / Reddit

Этот галстук аскот добавляет изюминку всему образу

Кардиган, вдохновленный Зимним солдатом

Бонус № 1: «Мое платье встретилось с картиной Мондриана»

Бонус № 2: этой черепашке очень идет шляпка