18+ человек, которые со своими шутками явно ходят по тонкому льду

На каждое чувство юмора найдется свой почитатель. Ведь на просторах интернета даже «шутки не для всех» собирают сотни, а то и тысячи лайков. И это далеко не пустой звук: наша сегодняшняя подборка полна конкретных примеров.

AdMe.ru надеется, что кто-нибудь из этих людей спровоцирует вас на увесистую смешинку, и хочет, чтобы вы поскорее приступили к поиску своего юмористического алмаза.

«Вот что мой друг подарил своей дочери на день рождения»

Надпись на коробке: «Девушка-невидимка». Комментарий: «Умоляю, скажите, что он потом подарил ей нормальный подарок!» © BlueIsPink / Reddit

«Друг сделал тоннель в ухе, и вот как я подготовился»

«Мои противозачаточные таблетки продаются в простом белом контейнере, поэтому я решила его немного украсить»

Попалась в ловушку

Жена мечтательно смотрит в холодильник:

— Ты же будешь меня любить, если я стану толстой?

— А ты будешь меня любить, если я стану ленивым?

— Ты и так ле... Ах ты скотина такая! © unknown author / Bash

Предложение, от которого можно и отказаться

Вспомнилось. Гуляла с собакеном, слышу, позади нас ребенок плачет. И папа ему:

— Макар, у нас нет кепки. Но у нас есть по попе. Будешь по попе?

Просто гений педагогики: плач сразу прекратился. © Sammfy / Pikabu

«Знакомая сфоткала в медицинском центре»

«Я попросил жену обновить наш календарь, потому что последний раз это делалось в июле. Вот что она сделала»

Надпись на доске: «Это правда важно?»

Месть настигает жертву в самый неподходящий момент

У моего папы сахарный диабет. Будучи маленьким, я без задней мысли (не очень понимал, что это за болезнь) всегда хотел поделиться с ним конфетками и прочими сладостями. Собственно, он почти всегда отказывался. Не так давно мне поставили брекеты. И каждый раз, когда я сажусь к нему в машину, происходит такой диалог: Папа: «Хочешь жвачку?» Я: открываю рот, чтобы отказаться. Папа: «А-а-а, тебе ж нельзя-я-я...» И смеется. Каждый раз. Я начал подозревать связь. © Brain******Man / Pikabu

А если бы поставил «Широка река», то звонков было бы гораздо больше

Однажды не мог найти в квартире свой мобильный, набрал с домашнего и вместо гудков услышал «Течет ручей, бежит ручей» в исполнении Надежды Кадышевой. Оказалось, брат подключил услугу, решив надо мной подшутить. А я месяц не мог понять, почему люди сбрасывают, не дождавшись моего ответа. © «Подслушано» / Ideer

«Друг попросил нас полить растения на выходных, пока его не будет. Добро пожаловать в будущее»

«Нашла в кармане чек. Хотела просто выкинуть, но глазом зацепилась за яркую сумму, стало интересно, что же там. А там я сильно сэкономила!»

И смешно, и осудить хочется

Неувязочка вышла

Моя лучшая подруга ходила к парню в больницу. Пришла и увидела женщину в белом халате, подумала, что та врач. Когда эта женщина спросила у нее, кем она приходится тому парню, подруга соврала, что сестра. И тут эта женщина выдала: «Очень приятно познакомиться, а я его мать». © «Подслушано» / Ideer

Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные

Купил парень тест на беременность. Мне забыл отдать. Ну, думаю, в другой раз. Вечером мне приходит радостное сообщение: «Я не залетел!» Вот счастье-то какое, а то я уж заволновалась. © «Подслушано» / Ideer

Вижу рифму: «Для тонких и толстых, кого покидало, закрыты интимного рая мечты...»

История циклична

Родственники жили в доме типа «горизонтальный небоскреб» — длиннющем здании не очень большой этажности. В народе дом носил название «Китайская стена». Шли годы. Город активно строился. Появилось здание длиннее и выше. Теперь дом родственников по-прежнему именуется Китайской стеной, а новый — Великой Китайской стеной! © unknown author / Bash

Жесткая школа

На форуме обсуждают, стоит ли покупать своим детям мотоциклы. Один из ответов: «Куплю, если захочет. С условием: я еще ему в комнату 2 надгробия засуну сразу, одно с его именем, а второе чистое». © unknown author / Bash

«Жена попросила меня написать ее портрет маслом. Это было лучшее, что я мог придумать»