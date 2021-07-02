18 человек, которые сняли жилье, а следом получили удар под дых от арендодателя

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Миллионы людей по всему миру живут в съемных квартирах и домах. Только вот аренда жилья — это всегда лотерея, ведь узнать, что представляет из себя хозяин жилплощади, удается не сразу. Иногда арендодатель подкидывает жильцам не самые приятные или очень оригинальные сюрпризы.

Мы в AdMe.ru понимаем, как тяжело найти место по душе, и надеемся, что этим 18 людям еще повезет.

«Хозяин квартиры пришел якобы по делам. Но после его ухода я кое-что заметил. Это камера с обзором 360 градусов и записью звука»

«Арендодатель поставил этот туалет прямо перед моим домом, потому что ремонтирует свой по соседству. Вонь ужасная, на следующей неделе съезжаю»

Перепутала чаты или же нет?

«У моего хозяина квартиры вместо пакета с пакетами целых 2 полки с пакетами»

«Хозяин установил кодовый замок на ворота, через которые можно просунуть руку и открыть его»

«Арендодатель срубил дерево, которое раньше не пропускало воду на крыльцо»

«Хозяин квартиры издевается надо мной»

«Арендодатель сказал, что недавно поменял крышу»

«Прорвало канализацию. Сказал хозяину жилья еще 2 дня назад, рабочих до сих пор нет»

«Хозяин сделал перила. Понимаете мое недовольство?»

«Владелец дома купил ярко-желтые стулья в наш серый интерьер»

Когда столкнулись то ли с невежеством, то ли со снисхождением

«Отличное дизайнерское решение»

«Хозяин просил поливать лужайку, сказал, что оставил шланг»

«Арендодатель починил протекающий потолок»

«Владелец жилья поменял дверь»

«Это все, что вам нужно знать о лондонских съемных квартирах»

Когда попалась не самая понимающая хозяйка квартиры