18 человек, за которыми по пятам следуют метеоритные дожди, ураганы и торнадо
Если вы когда-нибудь смотрели фильмы в духе «Невезучих», вы наверняка думали, что подобные ситуации возможны только в кино. Но нет: и в жизни встречаются люди, за которыми, словно по пятам, следуют проливные дожди, разрушения и прочие стихийные и не только бедствия.
Вот именно таким тотальным невезунчикам посвящена сегодняшняя статья AdMe.ru. Даже если у вас был непростой день, после ее просмотра вы сможете наконец выдохнуть и успокоиться: ведь все, в сущности, пустяки, если вы и ваши близкие здоровы.
«Я купил свой первый дом. Вот так прошла моя первая зима»
«По дороге на работу у меня сползла контактная линза. На ходу я потер глаз и врезался в кирпичную стену. Вот результат. Отличный у меня сегодня вышел день рождения»
«Чувствую, мне понадобится ведро побольше»
«Моя начальница не заметила конверт с деньгами, лежавший на столе, и случайно засунула его в шредер»
«Я спустился в подвал постирать...»
«Гравитация побеждает...»
«Да, я в порядке. Но быстро спуститься по лестнице в носках — отнюдь не лучшая идея». © Shaneblaster / Reddit
«Обогреватель вышел из строя, а ремонтник приехать не может. Решил починить его сам. Споткнулся о трубу и провалился сквозь потолок. Кому-нибудь нужен мастер на все руки?»
«Нас в штате Аляска оповестили о метели, которая будет длиться сутки. Вот как выглядит уже сейчас вход в мой дом»
«Я обнаружил, что кто-то прорезал дыру в откидной крыше моего автомобиля, который я не запер. И тут пошел дождь. Вишенкой на торте стало то, что через час меня уволили с работы»
«Кажется, я вчера оставил окно открытым»
«По дороге на работу лопнула шина. Ничего страшного, подумал я, у меня есть запасная. Но нет. Запасная тоже оказалась спущенной»
«На крышу моей квартиры упало дерево»
«Хотел навестить свою семью, но обстоятельства вынудили отложить поездку на 2 недели. Пришлось забронировать круизный паром, чтобы добраться туда... А он сел на мель»
«Погоду не волнует, какой марки у вас автомобиль»
«Где-то в этой комнате находится документ, который мне нужен»
«Это мой офис прямо сейчас»
«Я поскользнулся в душе и приземлился прямо на унитаз»
«2 месяца назад купили дом, о котором давно мечтали. А сегодня я увидел, как он сгорел дотла в лесном пожаре»
Встречались ли вам в жизни люди, которых фортуна регулярно обходит стороной? Как вы думаете, в чем причина их невезения?
Фото на превью Unknown author / Imgur
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