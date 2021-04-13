18 человек, за которыми по пятам следуют метеоритные дожди, ураганы и торнадо

Если вы когда-нибудь смотрели фильмы в духе «Невезучих», вы наверняка думали, что подобные ситуации возможны только в кино. Но нет: и в жизни встречаются люди, за которыми, словно по пятам, следуют проливные дожди, разрушения и прочие стихийные и не только бедствия.

Вот именно таким тотальным невезунчикам посвящена сегодняшняя статья AdMe.ru. Даже если у вас был непростой день, после ее просмотра вы сможете наконец выдохнуть и успокоиться: ведь все, в сущности, пустяки, если вы и ваши близкие здоровы.

«Я купил свой первый дом. Вот так прошла моя первая зима»

«По дороге на работу у меня сползла контактная линза. На ходу я потер глаз и врезался в кирпичную стену. Вот результат. Отличный у меня сегодня вышел день рождения»

«Чувствую, мне понадобится ведро побольше»

«Моя начальница не заметила конверт с деньгами, лежавший на столе, и случайно засунула его в шредер»

«Я спустился в подвал постирать...»

«Гравитация побеждает...»

«Да, я в порядке. Но быстро спуститься по лестнице в носках — отнюдь не лучшая идея». © Shaneblaster / Reddit

«Обогреватель вышел из строя, а ремонтник приехать не может. Решил починить его сам. Споткнулся о трубу и провалился сквозь потолок. Кому-нибудь нужен мастер на все руки?»

«Нас в штате Аляска оповестили о метели, которая будет длиться сутки. Вот как выглядит уже сейчас вход в мой дом»

«Я обнаружил, что кто-то прорезал дыру в откидной крыше моего автомобиля, который я не запер. И тут пошел дождь. Вишенкой на торте стало то, что через час меня уволили с работы»

«Кажется, я вчера оставил окно открытым»

«По дороге на работу лопнула шина. Ничего страшного, подумал я, у меня есть запасная. Но нет. Запасная тоже оказалась спущенной»

«На крышу моей квартиры упало дерево»

«Хотел навестить свою семью, но обстоятельства вынудили отложить поездку на 2 недели. Пришлось забронировать круизный паром, чтобы добраться туда... А он сел на мель»

«Погоду не волнует, какой марки у вас автомобиль»

«Где-то в этой комнате находится документ, который мне нужен»

«Это мой офис прямо сейчас»

«Я поскользнулся в душе и приземлился прямо на унитаз»

«2 месяца назад купили дом, о котором давно мечтали. А сегодня я увидел, как он сгорел дотла в лесном пожаре»