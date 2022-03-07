18 человек, которые случайно наломали дров. И теперь это их семейный анекдот

Наш мозг частенько любит над нами пошутить. Одно из его любимых действий — забыть что-то важное, и тогда мы можем включить плиту и уйти, оставить очки в неподходящем месте или положить телефон на крышу машины и поехать.

Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с выкрутасами нашей памяти и знаем, каково пришлось героям нашей подборки. Главное в таких ситуациях — не унывать и воспринимать все с юмором.

«Мой брат вчера купил свой первый дом. Он загнал машину в гараж, закрыл дверь и забыл, что пульт открытия ворот еще не запрограммирован»

«Мы потратили больше часа, чтобы взломать его собственный гараж».

«Я искал свои очки 3 дня»

«Забыли обручальные кольца — мы заменили их лучшим, что у нас было»

Когда ты шикарный сантехник

Сегодня менял муфту для сливного шланга стиральной машины: прохудилась, стала воду пропускать. Сливы от раковины, душа и стиралки находятся на одной ветке, и после ванных процедур образовалось небольшое озерцо. Заодно, думаю, намокшие коврики простирну. Закинул, стираю. Вожусь со шлангом и муфтой, а потом стиральная машинка стала воду сливать. © Muinaru / Pikabu

«Да, у нас дома еще есть мешок картошки»

«Я нечасто что-то крашу, поэтому очень гордилась собой, что в этот раз не забыла надеть перчатки»

Когда на улице май

Я однажды поставила варить свеклу, а варится она долго, и я подумала, что успею сходить в магазин в соседнем доме и купить курагу. Вышла на улицу, а это был май, выходной, и мне захотелось прогуляться. Я напрочь забыла про свеклу и пошла гулять. Сходила в кино, зашла в супермаркет. И, складывая курагу в корзину, я как вспомнила! Бросив все, побежала домой. Все было в дыму, вместо свеклы угольки, кастрюля на выброс, но больше ничего, к счастью, не пострадало. Погуляла. © AVK2019 / Pikabu

«Мой брат забыл об этом почти на 2 месяца»

«Яблочный пирог».

«Моя жена прислала мне это фото, чтобы сообщить, что я забыл дома один из своих наушников»

«Уронил на пол новый защитный экран моего ребенка. Не мог найти его несколько часов»



«Я и моя тупость»

Я настолько забывчив, что, утром поставив турку с кофе на плиту, вспомнил о ней только вечером. Но из-за того, что я забыл включить плиту, все обошлось. © PersonWe / Pikabu

«Я не мог найти свой телефон, но он был подключен к Bluetooth в машине, ну я и успокоился. А потом понял, что он был на крыше моей машины. На шоссе»



«Когда вы каким-то образом забываете один из самых больших продуктов питания в своей корзине»

«Случайно оставил кофейник включенным в офисе на выходные»

«Когда забываешь свои перчатки в холодный ветреный день»

Когда в чужом глазу сучок велик, а в своем и бревна не видно

Недавно ехал домой на маршрутке. На одной из остановок маршрутка уже начала трогаться, и тут молодой парень, который всю дорогу залипал в смартфоне, подскочил резко: «Постойте, постойте», — маршрутка остановилась, парень благополучно выскочил. Я провожаю его взглядом, про себя с усмешкой думаю что-то типа: «Вот племя молодое, неразумное» — и тут понимаю, что на этой остановке и мне надо было выходить. В общем, 40-летний дуралей вышел на следующей остановке и возвращался пешком. © nikolash / Pikabu

«Я случайно заказал 5 ящиков пахты вместо 5 литров»



«Мой отец бросил мамино кольцо в траву, чтобы проверить свой новый детектор золота. Детектор не работает»