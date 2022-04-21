18 человек, которые слишком буквально восприняли фразу «Будь как дома», и теперь их никогда не захочется звать снова

Ко всем иногда приходят гости: мы зовем друзей, родственников, коллег. Порой после таких посиделок все расходятся с мыслями, что надо почаще собираться. А иногда случается так, что люди думают, что больше никогда не захотят никого звать в свой дом. И остается только посочувствовать тем, кто после подобных визитов должен восстанавливать душевное равновесие.

Мы в AdMe.ru посылаем лучи добра и поддержки тем, кто столкнулся с такими выходками. И призываем беречь свою нервную систему и просто посмеяться над подобным поведением гостей. Если не сразу, то по прошествии времени так точно.

Сижу дома, интернет читаю, на фоне фильм и готовка бурлит. И тут звонок: знакомый спрашивает, может ли заехать, делать дома нечего ему. А мы до этого полгода не общались, да и до этого всего пару раз виделись, поэтому спросил, зачем он ко мне планирует ехать. А он спрашивает, есть ли у меня макароны, грибы, сыр и сметана. В недоумении говорю, что есть, а знакомый отвечает: «С меня — готовка, с тебя — продукты». Я посмеялся в голос и заблокировал: нет уж, спасибо. © ulasatun / Pikabu

Была у нас однажды странная гостья, знакомая подруги, которая пришла с ней за компанию. При общении с этой дамой было как-то неуютно, пока мы не поняли, что ей досталось место напротив зеркала, и все время она смотрела на себя, рассказывая какую-нибудь историю, еще и жутко жеманилась себе в отражение. Ни разу не поймали ее взгляда на себе! Неотразимая, наверное. © Подслушано / Ideer

Живем с дочерью небогато, вдвоем. Пришли в гости друзья, супружеская пара. Я накрыла стол как смогла: шарлотка, жареная курица. Муж подруги заглянул в холодильник, потом в морозилку, увидел там замороженную рыбу слабой соли и говорит, мол, хоть рыбу на стол поставила бы. А я просто не успела ее разморозить... Так стыдно было, как будто я ее зажала. © Подслушано / VK

Как-то под Новый год в 11 вечера звонок в домофон: пришла моя бывшая соседка (раньше жили в другом городе) с дочкой 11 лет. Я впустила, сказала ей, чтобы искала квартиру и работу. Через месяц спрашиваю, когда съезжать планирует. А в ответ услышала: «Я тебе что, мешаю? Я у себя в комнате, тебя не трогаем». За все время даже куска мыла не купила, ребенок полуголодный. Через 2 месяца ушла, оставив свою дочь, сказала, что ей будет лучше с нами. Когда школа закончилась, отправила девочку к ее отцу. © Anna Brv

В детстве, помню, звонок в дверь, папа открыл, спросил, кто там. Ему отвечают: «А можно у вас переночевать?» Папа сказал, что нельзя. А из-за двери: «А в деревне все пускают». У нас был 3-й этаж. Они что, всех прошли? © Андрей Севастьянов

К нам как-то пришли знакомые — муж с женой, я стол накрыла, все как положено. А в середине вечера они поругались между собой, и эта мадам взяла и перевернула весь стол с едой и посудой на пол. С тех пор мы перестали с ними общаться. © Елена Алексеевна

Когда-то давно я была гостеприимным человеком. Живем в своем доме, и раньше, пригласив гостей, которые частенько либо нагло напрашивались, либо просто ставили перед фактом, что уже едут, я намывала дом, накрывала стол, стараясь, чтобы повкуснее да подушевнее. Но люди почему-то считали нормальным раскритиковать наш ремонт или стол: «Ой, ну у вас только в гардеробной нормальные стены, а в комнатах не очень», «Огурцы я лучше свои принесу. Салат такой, что мне даже на него неприятно смотреть», «Мандарины как антибиотики на вкус». Но самый финиш был, когда одна дама пришла в наш дом и даже забыла, как меня — хозяйку — зовут! © Подслушано / VK

Живу в частном доме. Меня жутко бесят умники, которые, приходя ко мне в гости, говорят, что нужно было сделать в доме: планировку «вот так, а не так, как ты», «Зачем ты выбрала темный ламинат и двери?», «Зачем такие большие окна?» Я лучше знаю, в каком доме хочу жить! © Подслушано / Ideer

У бывшего мужа был друг. Как-то раз он пришел к моей свекрови несмотря на то, что до этого мы сказали, что сегодня заняты и не хотим тусоваться вместе. Нас даже дома не было! Он просто вошел, заказал пиццу, которой не угостил тех, кто был в доме, и смотрел телевизор 2 часа, пока мы не пришли. © pinner / Reddit

Приехала в гости мама и, так как у нее понятия другие о порядке, начала уборку, приговаривая, что чисто там, где не мусорят, и все должно лежать на своих местах. Сначала я даже порадовалась: все вымыто, убрано. Но спустя 3 дня поняла, что ничего не могу найти: не знаю, где лежат вещи. Высшая степень порядка — это пульт от телевизора, магически возвращающийся на сам телевизор с прикроватной тумбочки. В чем смысл пульта, если, чтобы включить телевизор, нужно к нему подойти? © Подслушано / Ideer

Тесть месяц гостил у нас. Запасная комната была кабинетом с диваном-кроватью, который можно было разложить для гостей. Тесть купил двуспальную кровать и избавился от дивана. А я так потерял свой кабинет. © Equivalent_Parking_8 / Reddit

Мой гость устроил пожар на кухне, пытаясь приготовить спагетти в формочках для кексов и не добавив туда воды. Когда я услышал пожарную сигнализацию, побежал на кухню и увидел, что он пытается ртом задуть огонь, который только разгорался. После того как я залил все водой, чтобы потушить, спросил, что это было, как он рассчитывал так погасить огонь. Его ответом было: «Это сработало бы». © tdefreest / Reddit

У меня была старая подруга. Она приехала в город на некоторое время, и я предложил ей остаться у меня на неделю, вместо того чтобы снимать гостиницу. Неделя превратилась в 2, потом в месяц. Когда я спросил, как скоро будет готово ее новое жилье, она ответила, что думала, может, просто остаться здесь. © hello_ground_ / Reddit

Я позволил подруге и ее собаке остаться у меня дома на выходные, пока меня не было. Помимо того, что она оставила мою кухню в полном беспорядке и не заперла заднюю дверь, в доме появились блохи. Я спрашивал подругу прямо, обрабатывала ли она собаку от паразитов, она заверила меня, что да. После того как стало очевидно, что в моей гостиной полно блох, я снова задал ей этот вопрос, и она призналась, что давала собаке какие-то таблетки, которые на самом деле не направлены на это и по сути совершенно бесполезны. © Pette_Davis / Reddit

Моя мама как-то устроила дома рождественскую вечеринку с коллегами. Накрыла на стол и сказала угощаться, чем захотят. А в холодильнике тем временем лежали лобстеры для нашего семейного ужина. После вечеринки смотрим, а их нет. Оказалось, что один гость залез в холодильник и решил унести их домой. © wowguineapigs / Reddit

Однажды к нам напросилась в гости знакомая. У нас частный дом. Приехала она с большим пакетом. В нем были пучки ее волос в невероятном количестве. Оказалось, она вычитала, что это нельзя выкидывать, накопила (думаю, не за один год) и решила сжечь в нашем камине. Хоть мы и впали в шок, но отказали. Предложили развести ей костер на краю участка или забрать свою кучу волос с собой домой. Обиделась, сожгла-таки на костре, но и оттуда воняло чудовищно. Больше ее не приглашали. © Подслушано / Ideer

Мой парень рассказал мне о девушке, с которой встречался его брат. Она имела наглость попросить его бабушку испечь особый торт в день рождения бабушки, а потом не съела ни кусочка. Позже бедная старушка плакала на кухне: думала, что сделала что-то не так. © Short_Perspective72 / Reddit

Я позволил другу остаться со мной, пока он был в городе. В то время я жил с 4 другими людьми. Друг проснулся утром и начал рыться в шкафах и есть еду моих соседей по комнате. Когда я спросил его, почему он это делает, тот ответил, что это даже не мое, и сказал, что на моем месте хотел бы, чтобы гости чувствовали себя комфортно и могли есть что захотят. © pelicansmcgee / Reddit