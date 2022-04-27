18 выдумщиков, которые даже максимально нелепую штуковину удачно впишут в интерьер
Удачный интерьер — залог атмосферы в помещении. Кто-то отдает предпочтение дизайнерским решениям, а кто-то включает фантазию и чувство юмора. У таких шутников и шторка в ванной может взглядом просверлить, и торшер в гостиной затанцевать.
Мы в AdMe.ru всегда за креативность, а у героев сегодняшней подборки ее вагон и маленькая тележка.
«Зацените мою новую лампу!»
«Я оформил свой телевизор в виде игровой приставки»
«Купила этих котиков, потому что они странно-чудесные»
«Гостиная моей собаки полностью обустроена!»
«Самая классная копилка в моей жизни»
«Сначала ты пройдешь мимо этой копилки в магазине, а потом будешь ругать себя за такое решение».
«Потолок в нашей лаборатории»
«Вот такая инсталляция у нас в лаборатории. Очень удобно».
«Я не могла пройти мимо этой вазы»
«Моя бедная кошка испугалась, когда я принесла эту вазу домой, — и я могу ее понять».
«Родители купили новый торшер...»
«Обожаю свой новый светильник»
«Наконец-то купил новый гамак для моих мягких игрушек, и это даже не вся коллекция»
«Мы с парнем напечатали на 3D-принтере и раскрасили пару горшков!»
«Я не могла пройти мимо этого танцующего чайника»
Кто-то профессионально оформил это в рамку
«Обожаю свою новую подушку!»
Сюрприз в ванной комнате
- Это напугало бы меня до смерти, если бы я увидел это ночью! © DanielYankee710 / Reddit
«Теперь у меня светящийся туалет»
«Новый аквариум для моей рыбки»
«Обожаю свою новую кровать, хозяйка!»
А какими деталями вы разнообразите свой интерьер?
Фото на превью artecomet / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 выдумщиков, которые даже максимально нелепую штуковину удачно впишут в интерьер
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