18 выдумщиков, которые даже максимально нелепую штуковину удачно впишут в интерьер

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Удачный интерьер — залог атмосферы в помещении. Кто-то отдает предпочтение дизайнерским решениям, а кто-то включает фантазию и чувство юмора. У таких шутников и шторка в ванной может взглядом просверлить, и торшер в гостиной затанцевать.

Мы в AdMe.ru всегда за креативность, а у героев сегодняшней подборки ее вагон и маленькая тележка.

«Зацените мою новую лампу!»

«Я оформил свой телевизор в виде игровой приставки»

«Купила этих котиков, потому что они странно-чудесные»

«Гостиная моей собаки полностью обустроена!»

«Самая классная копилка в моей жизни»

«Сначала ты пройдешь мимо этой копилки в магазине, а потом будешь ругать себя за такое решение».

«Потолок в нашей лаборатории»

«Вот такая инсталляция у нас в лаборатории. Очень удобно».

«Я не могла пройти мимо этой вазы»

«Моя бедная кошка испугалась, когда я принесла эту вазу домой, — и я могу ее понять».

«Родители купили новый торшер...»

«Обожаю свой новый светильник»

«Наконец-то купил новый гамак для моих мягких игрушек, и это даже не вся коллекция»

«Мы с парнем напечатали на 3D-принтере и раскрасили пару горшков!»

«Я не могла пройти мимо этого танцующего чайника»

Кто-то профессионально оформил это в рамку

«Обожаю свою новую подушку!»

Сюрприз в ванной комнате

Это напугало бы меня до смерти, если бы я увидел это ночью! © DanielYankee710 / Reddit

«Теперь у меня светящийся туалет»

«Новый аквариум для моей рыбки»

«Обожаю свою новую кровать, хозяйка!»