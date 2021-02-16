18 человек, которые шли на сайты объявлений по важному делу, а угодили в цирк какой-то

Казалось бы, что может быть занимательного в столь рутинном деле, как продажа вещей на сайтах объявлений. Но так может считать лишь человек, который никогда не сталкивался с изнанкой подобных площадок. Потому что там на каждом шагу случаются истории, о которых прямо руки чешутся поведать всему интернету.

AdMe.ru решил изучить, чем живет мир онлайн-торговли, и уже спешит позабавить вас наиболее крутыми объявлениями и переписками.

Эти новые химические элементы точно вступят в реакцию

«Продаю фен за 800, а тут такое...»

«Продаю свой старенький компьютер по частям. Один парень уже покупал кое-что и теперь хочет забрать еще одну деталь. И сопротивляться таким аргументам тяжело»

Вот это поворот

Пару дней назад звонил парень, хотел купить девушке шубу из каракуля. Спросил, когда можно приехать и посмотреть. Я ответил, что вечером наберу и договоримся. Через пару часов позвонила его девушка и сказала (цитирую!): «Вам мой молодой человек сегодня по поводу шубы звонил. Я не хочу каракуль! Я НОРКУ ПРОСИЛА! НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЕМУ!» © ******** / Pikabu

Мастер спорта по жадности

Продаю ненужные блоки питания от оборудования. Стоят 450 рублей в магазине, отдаю по 100 рублей. Звонит клиент и торгуется, чтобы я отдал по 95, так как 3 штуки берет. Думал шутка, так нет: проехал с юга Питера на север, сует 300 рублей и ждет сдачу мелочью.

Парень, если ты это читаешь, учти: если торгуешься, не надо просить идти разменивать тебе деньги в магазине. © c0p2004 / Pikabu

Главное — не терять клиента

«Выставила на продажу ноутбук, и тут... К такому жизнь меня не готовила»

Без комментариев

Если торгуешься — просчитывай все ходы наперед

Один со мной за санки торговался. Я их выставил за 3 тысячи (новые 7–8 тысяч стоят). Вымолил сбросить ему до 2,5. Приезжает. Я спускаюсь к нему с санками, а он мне протягивает 2 тысячи и упирает на то, что они б/у. Хотя все было указано в объявлении и на фото видно. Я ему ответил, что он и так уже получил скидку и новой не будет. После чего развернулся и пошел к лифту. И тут он разозлился и, ругаясь, сунул мне 2,5 тысячи, взял санки и, бубня, пошел на улицу. Но через 10 минут перезвонил и вежливым голосом спросил, как они складываются, потому что в машину не входят. Ну я не стал уподобляться ему — спустился, молча показал и ушел. © siamblack / Pikabu

Хочется и кота забрать, и с хозяином познакомиться

«Искал как-то держатель для телефона...»

Продавца надо брать напором

Интересно, скидки в 100 рублей будет достаточно или придется-таки доплатить?

Ну хорошо, что остальное все работает

— Объявление: «Продается СВЧ-печь в отличном состоянии. Использовалась мало. ПРОБЛЕМА: НЕ РАБОТАЮТ МИКРОВОЛНЫ. Остальное ВСЕ работает». В микроволновке, понимаешь, не работают микроволны...

— Как новая... © Unknown author / Bash

Если долго стоять на своем, то можно замерзнуть

Продаю пуховик за 5 000 рублей.

Пишет мне вчера человек: «Добрый вечер. А что так дорого?»

Я: «Добрый вечер. А что, вы уже берете?»

Он: «За 5 тысяч, конечно же, нет».

Я: «А за сколько будет „конечно же, да“?»

Он: «Ну, если честно, не знаю. Я ищу за 2 тысячи».

Я: «Я вас умоляю! За 2 тысячи вы замерзнете к Новому году! Так и быть, уступлю вам свой за 4 500, но зато буду знать, что вы дожили до весны».

Он: «Нет, спасибо, у меня только 2 тысячи».

Я: «Понимаю. Что ж, держитесь!» © Unknown author / Bash

Когда все как по учебнику

Вот и поговорили

«Хотел купить радионяню с рук за 2 тысячи. Договорился заехать на следующий день, вечером состоялась эта переписка. Так быстро я ни разу в жизни не торговался!»