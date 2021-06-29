18 человек, которые сделали случайный кадр со словами «Я в жизни не видел ничего милее». И заплакали
В суете будних дней часто нет времени на созерцание прекрасного. Мы все бежим, спешим и не отвлекаемся на происходящее вокруг. И зря, ведь умилительные ситуации поджидают на каждом шагу, нужно лишь замедлить бег и оглянуться вокруг. Герои нашей статьи не поленились достать фотокамеры и запечатлеть трогательные моменты, связанные с их родственниками, питомцами и просто случайными прохожими.
Мы в AdMe.ru ни дня не можем прожить без порции милоты, поэтому ловите подборку кадров, которые растопили наши сердца. Надеемся, ваши ждет та же участь.
«Шел домой на обед. Смотрю, сидит на дороге поползень и не двигается. Взял в руки, а он весь дрожит»
«Начал греть его, отогрел, птиц защебетал и давай по мне ползать. В итоге сел на голову и чирикал, так мы с ним и шли. Почувствовал себя немного принцессой Диснея».
«Во время прогулки увидел, как этот человек фотографирует всех своих собак. Чуть не заплакал от умиления»
«Аж на душе теплее стало. Старый способ ухаживания еще в ходу»
«Погладь меня, пока хозяйка не видит»
«Подпись уборщицы в торговом центре. Милота»
«Заказала большую картошку фри, а получила маленькую»
«Зашел в магазин рядом с домом, там всего 3 кассы. Народ есть, но работают только 2 из них. На выходе заметил причину»
Сегодня ему исполнилось 90 лет. И он отгоняет голубей со своей крыши с помощью водяного пистолета
«Мама постелила полотенце и посадила кота. На мой вопрос, зачем она это сделала, она ответила: „Ну не на холодном же ему сидеть!“»
«Мой пожилой сосед устраивает вечеринку по случаю дня рождения своей собаки»
«Вечеринка в честь дня рождения Саманты, которой исполняется 11 лет. Собак ждут угощения и кексики».
«Заказал китайскую еду, и курьер прислал мне самую красивую фотографию из всех, которые я видел»
«Папа наконец женился. Я и мечтать не мог о такой классной мачехе»
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«Случайная прохожая на рынке соблазняет моего парня прямо у меня на глазах»
«Обычно тут стоит моя собака и ждет, чтобы ее впустили. Но похоже, у меня появился новый питомец»
«Родители недавно продали свой автофургон. Новые владельцы отправили моей маме фото, на котором их собаки заняли свои кроватки»
«Мой отец умер 3 года назад. Но судя по картам Google, он все еще занимается своим любимым садоводством»
А какой милый инцидент произошел с вами за последнее время?