18 человек, которые считали себя скептиками, пока не стали очевидцами мистических событий
Лайфхак для беседы: если вы хотите услышать хорошую историю, то просто спросите любого человека, было ли в его жизни какое-то событие, которое он не может объяснить. Любой вспомнит что-то такое, и этот разговор обещает быть интересным.
Мы в AdMe.ru обожаем таинственные истории и всегда рады поломать голову над тем, чтобы попытаться объяснить их. В конце вас ждет бонусная история, которую таки удалось разгадать.
- Мне регулярно снятся сны, в которых кошка зовет меня по имени. Может, это и нормально, но, когда я просыпаюсь, она смотрит на меня. Ничего жуткого не происходит, она просто начинает клянчить еду. Я понимаю, что мой спящий мозг может так воспринимать ее мяуканье, но это все еще странно. © Hereatrandom / Reddit
- Однажды я решил избавиться от всех старых книг и продать их через интернет. Спустя 10 лет я выехал за пределы штата и снял квартиру. Там была книжная полка, и мое внимание привлекло знакомое название. «О, у меня была такая книга!» — подумал я и взял полистать. На обратной стороне обложки оказалось мое имя, написанное моим почерком. Очень странное совпадение. © quarters4days / Reddit
- Я каким-то чудом понял чужой язык. Помогал двум китайцам разобраться с бумагами по работе. Один из них не знал английского, а второй ему переводил. Я рылся в бумагах, когда услышал вопрос: «Где мне поставить подпись?» И на автомате ответил: «Подпись ставится вот тут». Переводчик с потрясенным видом спросил меня: «Вы говорите по-китайски?» Я был так же шокирован, но оправдался тем, что якобы угадал суть вопроса. © Danimal147 / Reddit
- Я заснул за рулем на скорости около 100 км/ч и слетел с дороги в лес. Не задев ни одного дерева, машина добралась до телефонного столба с массивным кабелем, вставленным в землю. Он поглотил почти всю кинетическую энергию машины, прорезав ее переднюю часть примерно на 60 см и пропилив в земле длинную траншею. Я ушел совершенно невредимым, однако заметил, что со штанины в области бедра пропал идеально ровный квадрат ткани. Понятия не имею, как это произошло. © TortTortTheWaterWart / Reddit
- Детьми мы с сестрой спали в одной комнате. Нам приснился одинаковый сон, что нужно защитить стеклянную куклу с длинными волосами. В какой-то момент ее волосы выпали, она упала и разбилась, но врачи собрали ее. Через полгода у сестры диагностировали рак. Но, как и во сне, врачам удалось победить его, и волосы выросли. © yuukinagato / Reddit
- Заметил, что пешеходы достают телефон, когда загорается зеленый сигнал светофора. Так вот, едем с дочкой, и я решил ее удивить: «Видишь парня? Сейчас он достанет телефон». Загорается зеленый, он лезет карман, а потом резко поворачивается и показывает на меня пальцем с ехидной улыбкой. Дочь рассмеялась, а я сидел ошеломленный и в течение 10 секунд смотрел на этого парня, а он все шел и ухмылялся. Он не мог услышать: в машине было включено радио, и я говорил тихо. © Neyvan60 / Reddit
- Мне приснилось, что я вернулся в школу. Все было так же, но я знал, что я уже намного старше. Сказал друзьям, что я из будущего, но никто не поверил. Это все стало действительно странным, когда чуть позже я рассказал им о сне. Они сказали, что однажды в школе я правда говорил о путешествиях во времени. Может, они решили меня разыграть, но я знаю их уже 15 лет и смог бы распознать обман. © StringTrip / Reddit
- Шли по асфальту с собакой, она когтями цокала. Вдруг тишина. Я остановилась, поворачиваю голову, и в этот момент откуда-то сверху летит стеклянная банка и разбивается о землю. Собака, как оказалось, отошла на газон, а грохот будто и не заметила, просто пошла дальше. До сих пор помню глаза женщины, которая шла мне навстречу. © Наталья Гукасян / Facebook
- Ночь, туман. Возвращаемся с пикника в горах. Блуждали долго, а потом водитель резко затормозил и предложил подождать утра. Идею не оценили и решили ехать, но машина не завелась. Водитель вышел посмотреть, потом вернулся бледный и тихо говорит: «Выходите и идите за машину». Оказалось, что мы остановились прямо перед пропастью. Утром машина легко завелась, и мы уехали. © Алеся Троян / Facebook
- Однажды меня охватило сильнейшее чувство тревоги, я подумал, что это паническая атака. Через несколько часов я узнал, что мой друг попал в автомобильную аварию, но он был в порядке. Такое чувство, что в другой временной петле он не выжил. © gnarlydarling / Reddit
- Наш с мужем общий глюк в матрице. К нам в друзья в Facebook постучалась девушка. Понятия не имели, кто это, но у нас было множество общих друзей, она посещала те же мероприятия и ходила с мужем в одну школу. Даже в старой адресной книге был ее номер телефона. Посмотрели ее старые фото, но все равно не вспомнили. Ее знают все, кроме нас. Причем она нас знает, и у нее есть общие фотографии с нами. © fuggleruggler / Reddit
- Я проснулся в 11 утра и пошел смотреть телевизор, в 3 у меня была назначена встреча с другом. Через полчаса зашла мама и спросила, где я был весь день. «О чем ты, я только проснулся!» — говорю я. Но оказалось, что уже 5 вечера, а на моем телефоне много пропущенных от друга и мамы. Странность в том, что в 3 часа дня она искала меня, но меня не было дома. Тогда я отшутился, якобы произошло какое-то недоразумение, но до сих пор холодок по телу, когда вспоминаю это. © LegitimatePick3 / Reddit
- Мы с друзьями возвращались домой ночью. Внезапно в машине все погасло: фары, приборная панель, музыка. Когда заработало, впереди появилась другая машина, хотя раньше ее не было видно. Водитель спросил: «Вы тоже это ощутили?» Очевидно, он, как и мы, подумал, что уснул на пару секунд. Мы списали все на неполадки в электронике, но, когда прибыли домой, оказалось, что опоздали на час. Словно час жизни куда-то пропал. © Musicalmoses / Reddit
Бонус
- Мой дед был фокусником. Бабушку достали его трюки, и она сказала: «Покажу один раз». Суть была в том, что она тасовала карты и, угадав верхнюю, ушла. Дед до конца жизни не раскусил трюк, ведь она раньше карт в руках не держала. Но потом она сказала, что ей просто повезло. Она понимала, что с вероятностью 51/52 будет выглядеть как идиотка, но с вероятностью 1/52 как великая волшебница. © torchwar / Reddit
У каждого должна быть хоть одна такая история. Расскажете нам свои?