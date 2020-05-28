18 человек, которые считали себя скептиками, пока не стали очевидцами мистических событий

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Лайфхак для беседы: если вы хотите услышать хорошую историю, то просто спросите любого человека, было ли в его жизни какое-то событие, которое он не может объяснить. Любой вспомнит что-то такое, и этот разговор обещает быть интересным.