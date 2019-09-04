18 человек, которые с легкостью могут давать уроки по троллингу
Есть такой особый тип людей, которые и дня прожить не могут без того, чтобы не подшутить над кем-нибудь. Для таких приколистов «жертвой» может стать любой человек, будь то друг, член семьи или коллега, и даже Хью Джекман не застрахован от такой участи.
AdMe.ru уверен, что в любом из нас живет маленький тролль, но далеко не каждый осмеливается выпускать его на свободу. А вот другие всегда готовы передать бразды правления своему внутреннему шутнику — и вот результаты.
«Недавно я был лучшим шафером на свадьбе на Карибах»
Так вот, оказывается, в чем причина
Лоренс Фишборн знает толк в самоиронии
«Я не Сэмюэл Л. Джексон».
Когда ты слишком долго в браке и знаешь толк в развлечениях
Девушке явно очень «нравится» новая футболка ее парня
Кто-то будет очень «рад», когда выйдет из магазина с покупками
«Однажды я увидела эту фразу в интернете, и, поскольку являюсь мамой трех мальчиков, решила, что эта надпись необходима в нашей ванной»
«Пожалуйста, писайте изящно и с точностью».
«Если женщины рисуют себе брови, почему бы нам не рисовать себе бороды»
Остерегайтесь кроксов: они могут укусить
На английском crocs — сокращение от слова crocodiles, то есть «крокодилы».
«Мой брат имеет рост 197 см. Недавно он переехал в Литву, и наша мама попросила его прислать фото, которое было бы „неоспоримым доказательством, что он в Европе“. И вот что она получила»
Неудачная попытка руководителя группы быть более милым и добрым
«1) Извините, что я такой злобный руководитель группы.
2) Я постараюсь быть добрее.
3) 1 и 2 — ложь.
4) Идите и практикуйтесь».
Когда пытаешься быть не таким, как все, а люди вокруг тебя не понимают
«У нас короткие ручки. Пожалуйста, подъезжайте ближе»
«Мой папа недавно купил 3D-принтер и сделал образец „стула“ для своего врача»
Тут живет фанат числа пи
У этой бабули стоит взять пару уроков по маркетингу
Когда радуешься, что о тебе заботятся, а на самом деле...
«Было очень приятно познакомиться с тобой, Хью! Рада, что тебе понравилось мое платье»
А в какие смешные ситуации попадали вы?
Фото на превью thehughjackman / instagram