18 человек, которые с легкостью могут давать уроки по троллингу

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Есть такой особый тип людей, которые и дня прожить не могут без того, чтобы не подшутить над кем-нибудь. Для таких приколистов «жертвой» может стать любой человек, будь то друг, член семьи или коллега, и даже Хью Джекман не застрахован от такой участи.

AdMe.ru уверен, что в любом из нас живет маленький тролль, но далеко не каждый осмеливается выпускать его на свободу. А вот другие всегда готовы передать бразды правления своему внутреннему шутнику — и вот результаты.

«Недавно я был лучшим шафером на свадьбе на Карибах»

Так вот, оказывается, в чем причина

Лоренс Фишборн знает толк в самоиронии

«Я не Сэмюэл Л. Джексон».

Когда ты слишком долго в браке и знаешь толк в развлечениях

Девушке явно очень «нравится» новая футболка ее парня

Кто-то будет очень «рад», когда выйдет из магазина с покупками

«Однажды я увидела эту фразу в интернете, и, поскольку являюсь мамой трех мальчиков, решила, что эта надпись необходима в нашей ванной»

«Пожалуйста, писайте изящно и с точностью».

«Если женщины рисуют себе брови, почему бы нам не рисовать себе бороды»

Остерегайтесь кроксов: они могут укусить

На английском crocs — сокращение от слова crocodiles, то есть «крокодилы».

«Мой брат имеет рост 197 см. Недавно он переехал в Литву, и наша мама попросила его прислать фото, которое было бы „неоспоримым доказательством, что он в Европе“. И вот что она получила»

Неудачная попытка руководителя группы быть более милым и добрым

«1) Извините, что я такой злобный руководитель группы.

2) Я постараюсь быть добрее.

3) 1 и 2 — ложь.

4) Идите и практикуйтесь».

Когда пытаешься быть не таким, как все, а люди вокруг тебя не понимают

«У нас короткие ручки. Пожалуйста, подъезжайте ближе»

«Мой папа недавно купил 3D-принтер и сделал образец „стула“ для своего врача»

Тут живет фанат числа пи

У этой бабули стоит взять пару уроков по маркетингу

Когда радуешься, что о тебе заботятся, а на самом деле...

«Было очень приятно познакомиться с тобой, Хью! Рада, что тебе понравилось мое платье»

А в какие смешные ситуации попадали вы?