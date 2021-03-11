18 простейших советов, которые сделают вашу жизнь проще, а дом — чище

Каждому, кто хоть на неделю оставался «на хозяйстве», совершенно очевидно, что незначительные, казалось бы, дела съедают в итоге массу времени, да еще и все силы отнимают. И самое обидное, что никто не ценит труд по достоинству: вы же просто дома посидели. Конечно, современные гаджеты для уборки значительно облегчают жизнь, но они не всесильны, а порой и стоят, как самолет. Так что иногда приходится действовать по старинке: тряпка, щетка, сила воли, потратить несколько часов (и одну спину) — и готово.

AdMe.​​​​​​ru на 100 % понимает тех, кто отчаялся в борьбе с бесконечными пятнами, налетом и грязью, и в качестве помощи публикует свежие советы по уборке.

«Запах рыбы в микроволновке? Вода + лимонный сок. Чашку поставить в печь и греть пару минут, а потом ненадолго оставить внутри. После протереть все тряпкой»

«У меня новый любимый способ очищать каменную столешницу на кухне от остатков еды. Это просто скребок для окон»

«На такие пятна я обильно наношу уксус и оставляю минут на 20. Потом нужно постирать, повесить на вешалку и дать высохнуть»

«Чтобы убрать такие черные следы на обуви, просто смочите вату жидкостью для снятия лака и потрите. Работает классно и не портит резину»

«Если держать все средства в ванной на подносах или подставках, будет намного удобнее протирать поверхности. Поднимать придется один предмет, а не кучу бутылочек»

«Грязь в таких труднодоступных местах можно почистить старой зубной щеткой. Использовать со средством для мытья посуды»

«Мыльный раствор и очень горячая вода — ключ к удалению жирных пятен»

«Пятна от перманентного маркера можно попробовать вывести так: закрасить их стирающимся маркером. Если повезет, сотрется все вместе»

«Чтобы убрать пригоревший жир, налейте немного воды, добавьте соду и уксус, подержите все это на небольшом огне. После этого почистите сковороду — главное, не металлической щеткой»

«Растворите 1–2 таблетки для посудомойки в раковине с горячей (обязательно) водой и опустите туда решетку на 15–30 минут. А потом потрите жесткой щеткой»

«Чтобы удалить липкую ленту, нужно нагреть ее феном, а затем соскоблить. Включите максимально горячий воздух и держите фен как можно ближе»

«Чтобы на кранах из хрома не оставалось таких следов, используйте микрофибру. После чистки нужно просто насухо протереть поверхность»

«Используйте насадку для дрели с проволочной щеткой. Потом натрите любым растительным маслом и нагрейте в духовке. Масло создаст защитный слой и не даст вновь образоваться ржавчине»

«Оказалось, что ручки можно открутить. Мыльный раствор + зубная щетка, а потом в уксус на 10 минут. И чего я не сделал этого раньше? Там грязь лет 20 копилась»

«Такие белые пятна появляются из-за жесткой воды. Чтобы избавиться от них, нужно промыть посуду прохладным раствором уксуса»

«Залил в пароочиститель для ковров не воду, а кондиционер для тканей, добавил туда же раствор для чистки ковров. Теперь везде вкусно пахнет и ковер радует»

«Совет, меняющий жизнь. В распылитель налить уксус и 1 ст. л. средства для мытья посуды. Распылить, оставить на ночь. Утром смыть горячей водой»

100 %. Использую этот метод постоянно уже пару лет. Каждый раз просто волшебный результат. © cheese-bubble / Reddit

«„До“ и „после“ моих ковриков из фургона. Просто опрыскала их мыльным раствором, а потом почистила пароочистителем»