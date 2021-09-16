18 человек, которые разочаровались в этих ваших oversize и предпочли одежду других эпох
История моды исчисляется сотнями лет. Со сменой веков происходило развитие не только экономики и промышленности, но и фасонов одежды и обуви, составов тканей и красителей. И нет ничего странного в том, что в наше время некоторым людям больше западают в душу не современные тренды, а вещи винтажные, наполненные духом совсем другой эпохи, которые к тому же предлагают больше возможностей для самовыражения.
Мы в AdMe.ru уверены, что богатейшая история моды не должна забываться, и искренне любуемся героями нашей новой подборки, которые нашли свой стиль и выглядят в винтажной одежде просто сногсшибательно!
«Этот пиджак был сшит в 1937 году. Только что его постирал, поэтому видно складки. Хотя так выглядит даже строже»
«Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Как раз к вечеринке закончила платье Уильяма Травиллы для Мэрилин Монро. Шила без выкройки»
«Я сшила это платье в стиле 50-х по оригинальной выкройке тех лет»
«Решила сегодня одеться в стиле 60-х. Пришлось снять перчатку, чтобы сделать фото»
«Сшил себе еще одни брюки. Счастлив неимоверно»
Прогулочное платье с турнюром из викторианской эпохи
«Сшила платье эпохи регентства. Выкройку взяла в интернете»
«Мой первый крупный проект: воссоздала одно из моих любимых платьев Мэрилин Монро»
«Наконец-то закончила шить плащ. Хоть в Хогвартс иди преподавай»
«Нашла это очаровательное платье из 60-х. Чувствую себя в нем Уэнзди Аддамс»
«Мое новое хобби — шить одежду по оригинальным выкройкам 60-х годов. Это первое платье»
«Нашла вчера платье мечты от Gunne Sax всего за $ 30»
«Сшила платье с цветные блоками конца 50-х как у героини сериала „Удивительная миссис Мейзел“»
«Закончила свою накидку в стиле 1910-х»
«Мой прогресс в создании образа в стиле викторианской готики»
«Футболка и комбинезон из 70-х, которые я нашла у мамы в подвале. И фото мамы в комбинезоне»
Этот комбинезон в стиле клепальщицы Роузи был сшит по образцу 40-х годов прошлого века
«Я настолько сильно хочу жить в викторианскую эпоху, что буду носить это в качестве нижнего белья»
А вам стиль какой эпохи больше импонирует? Стали бы носить винтажные вещи?
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