18 человек, которые разочаровались в этих ваших oversize и предпочли одежду других эпох

История моды исчисляется сотнями лет. Со сменой веков происходило развитие не только экономики и промышленности, но и фасонов одежды и обуви, составов тканей и красителей. И нет ничего странного в том, что в наше время некоторым людям больше западают в душу не современные тренды, а вещи винтажные, наполненные духом совсем другой эпохи, которые к тому же предлагают больше возможностей для самовыражения.

Мы в AdMe.ru уверены, что богатейшая история моды не должна забываться, и искренне любуемся героями нашей новой подборки, которые нашли свой стиль и выглядят в винтажной одежде просто сногсшибательно!

«Этот пиджак был сшит в 1937 году. Только что его постирал, поэтому видно складки. Хотя так выглядит даже строже»

«Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Как раз к вечеринке закончила платье Уильяма Травиллы для Мэрилин Монро. Шила без выкройки»

«Я сшила это платье в стиле 50-х по оригинальной выкройке тех лет»

«Решила сегодня одеться в стиле 60-х. Пришлось снять перчатку, чтобы сделать фото»

«Сшил себе еще одни брюки. Счастлив неимоверно»

Прогулочное платье с турнюром из викторианской эпохи

«Сшила платье эпохи регентства. Выкройку взяла в интернете»

«Мой первый крупный проект: воссоздала одно из моих любимых платьев Мэрилин Монро»

«Наконец-то закончила шить плащ. Хоть в Хогвартс иди преподавай»

«Нашла это очаровательное платье из 60-х. Чувствую себя в нем Уэнзди Аддамс»

«Мое новое хобби — шить одежду по оригинальным выкройкам 60-х годов. Это первое платье»

«Нашла вчера платье мечты от Gunne Sax всего за $ 30»

«Сшила платье с цветные блоками конца 50-х как у героини сериала „Удивительная миссис Мейзел“»

«Закончила свою накидку в стиле 1910-х»

«Мой прогресс в создании образа в стиле викторианской готики»

«Футболка и комбинезон из 70-х, которые я нашла у мамы в подвале. И фото мамы в комбинезоне»

Этот комбинезон в стиле клепальщицы Роузи был сшит по образцу 40-х годов прошлого века

«Я настолько сильно хочу жить в викторианскую эпоху, что буду носить это в качестве нижнего белья»