18 человек, которые расплылись в улыбке Чеширского Кота от своей удачливости
Порой кажется, что всем вокруг везет гораздо больше, чем нам самим. Кто-то выиграл приз в промоакции, кто-то подобрал на улице купюру или просто удачно купил что-то на распродаже, но только не мы. Как вдруг на прогулке мы находим пятилистный клевер, и улыбка с лица не сходит целый день.
Мы в AdMe.ru верим, что у каждого бывали случаи, когда удача нам улыбнулась, и это обернулось чем-то неожиданно приятным. И ниже привели несколько доказательств этому.
«Пошел искать мелочь, чтобы купить снеки в торговом автомате, и нашел в кошельке секретную двадцатку, о которой даже не подозревал! Эта находка сделала мой день!»
- Это подарок тебе от тебя. © 90grnjollypandabearz / Reddit
- Со мной случилось похожее несколько недель назад: у меня было настолько плохо с деньгами, что я покупал одежду в местном комиссионном магазине. Я купил куртку и, когда вернулся домой, в потайном внутреннем кармане нашел 2 купюры по $ 20, мне реально было это необходимо. © nandos677 / Reddit
«Думаю, нужно сегодня купить лотерейный билет»
Это удача или что?
«Мое луковое колечко в виде бесконечности»
Когда «грибалка» удалась — результаты тихой охоты
«Этот лист, который я нашла, выглядит как арбуз»
Царь-сухарь, или победитель по жизни
«Ела печенье в виде рыбок, доставая их из сумки во время занятий. Я уронила одну, но она приземлилась прямо на бутылку с водой, которая спасла ее от падения на пол»
«Я нашел на гравийной дорожке у дома полудрагоценные камни — аметисты»
«Нашел конец радуги»
Двойное яйцо в киндер-сюрпризе
«Я купил подержанную книгу на Amazon за $ 8, и она пришла с подписью автора»
Гигантское луковое колечко
«Громадная клубника! Я даже не хочу ее есть, потому что она такая впечатляющая»
«Я нашел $ 10, собирая грязь со своей очистной установки»
Очень толстый ломтик кукурузных чипсов в сравнении с обычным
Упаковка с двойным печеньем с предсказанием
«Нашел 142-летний серебряный доллар»
А вам доводилось сталкиваться с удачей, когда вы этого не ожидали?
Фото на превью fluffmcstuffins / Reddit
Поделиться этой статьёй