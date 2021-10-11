18 человек, которые расплылись в улыбке Чеширского Кота от своей удачливости

Порой кажется, что всем вокруг везет гораздо больше, чем нам самим. Кто-то выиграл приз в промоакции, кто-то подобрал на улице купюру или просто удачно купил что-то на распродаже, но только не мы. Как вдруг на прогулке мы находим пятилистный клевер, и улыбка с лица не сходит целый день.

Мы в AdMe.ru верим, что у каждого бывали случаи, когда удача нам улыбнулась, и это обернулось чем-то неожиданно приятным. И ниже привели несколько доказательств этому.

«Пошел искать мелочь, чтобы купить снеки в торговом автомате, и нашел в кошельке секретную двадцатку, о которой даже не подозревал! Эта находка сделала мой день!»

Это подарок тебе от тебя. © 90grnjollypandabearz / Reddit

Со мной случилось похожее несколько недель назад: у меня было настолько плохо с деньгами, что я покупал одежду в местном комиссионном магазине. Я купил куртку и, когда вернулся домой, в потайном внутреннем кармане нашел 2 купюры по $ 20, мне реально было это необходимо. © nandos677 / Reddit



«Думаю, нужно сегодня купить лотерейный билет»

Это удача или что?

«Мое луковое колечко в виде бесконечности»

Когда «грибалка» удалась — результаты тихой охоты

«Этот лист, который я нашла, выглядит как арбуз»

Царь-сухарь, или победитель по жизни

«Ела печенье в виде рыбок, доставая их из сумки во время занятий. Я уронила одну, но она приземлилась прямо на бутылку с водой, которая спасла ее от падения на пол»

«Я нашел на гравийной дорожке у дома полудрагоценные камни — аметисты»

«Нашел конец радуги»

Двойное яйцо в киндер-сюрпризе

«Я купил подержанную книгу на Amazon за $ 8, и она пришла с подписью автора»

Гигантское луковое колечко

«Громадная клубника! Я даже не хочу ее есть, потому что она такая впечатляющая»

«Я нашел $ 10, собирая грязь со своей очистной установки»

Очень толстый ломтик кукурузных чипсов в сравнении с обычным

Упаковка с двойным печеньем с предсказанием

«Нашел 142-летний серебряный доллар»