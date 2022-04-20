18 человек, которые пытались что-то сделать, но вышло все через пень-колоду

У каждого человека бывают дни, когда все идет наперекосяк и Вселенная как бы намекает: «То ли еще будет». В такие моменты важно помнить, что мы не одиноки и где-то на планете есть такие же горемыки. Однако они не стали унывать, а рассказали всему миру о казусных ситуациях.

Мы в AdMe.ru всегда сопереживаем таким пользователям сети, которые хотели сделать как лучше, а получилось... ну вы знаете.

«Я взялась за крючок. Теперь это висит у мужа в машине, и каждый, кто садится на переднее сиденье, первым делом отворачивает его, чтобы оно своими бусинками не смотрело прямо в душу»

«Когда брился, в электробритве разрядился аккумулятор. И вот результат»

Ты похож на Гарри Поттера после того, как Гермиона в лесу наложила заклинание на его лицо. © kingbouncer / Reddit

«В магазине мужчина вовремя не заметил, что пакет у него в корзине порвался, и оставил за собой след по всему супермаркету. Откуда я знаю? Потому что этот человек я»

«Возможно, я пропустил шаг или два»

Пятачок выглядит так, будто у него были тяжелые времена. © LUClFlER / Reddit

«Подруга показала свою работу по укладке плитки. Я бы сошел с ума, если бы пришлось видеть это каждый день»

«Содрал ценник вместе с краской на горшке»

«То, с чем я проснулся»

Не оставляйте телефоны заряжаться на ночь. Постоянно и полностью заряжать аккумулятор крайне плохо для его срока службы. © rants_unnecessarily / Reddit

«Мне кажется, я добавил слишком много йогурта. Ну, по крайней мере, они получились вкусные»

«Десерт. Трюфели Oreo с белым шоколадом».

«Да уж. Хуже бы не стало, даже если бы я постарался»

«Чертик в табакерке».

Просто возьмите кусок малярного скотча, через который не будет ничего видно. Синий бы хорошо смотрелся. © SpiffyBanter / Reddit

«Попытался отломить одну палочку, и случилось это»

«Пытался разделить свои пудинги»

По крайней мере, вы знаете, какой из них съедите первым. © Nebualaxy / Reddit

«Я старался»

«Не глядя достала не ту бутылку из холодильника и просто полила копченый лосось карамелью вместо укропной заправки»

«Когда жизнь дает вам лимоны, вы делаете лимонный пирог... а затем роняете все на пол кухни»

В противне еще есть кое-что, так что это победа. © Unit-Murky / Reddit

Попытка поесть спагетти закончилась этим

«Готовлюсь к переезду и пригласил друзей на прощальное барбекю. Все отменить или просто не показывать?»

«Пыталась открыть новую бутылку соуса»

«Как это должно было выглядеть и что связала я. Это из книги по вязанию крючком. У моего бедного носорога не было шансов»