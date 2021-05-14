18 человек, которые по утрам бегут на работу, потому что вы только посмотрите, где они трудятся
Идеальное рабочее место для одних — это вид на бескрайнее море или на покрытые снегом горные вершины, для других — комфортабельный офис в современном бизнес-центре. Третьим же и вовсе для плодотворной работы достаточно лишь теплого одеяла и чашки кофе под рукой.
Пользователи сети поделились снимками своих рабочих мест, при виде которых хочется напроситься к ним в коллеги, а AdMe.ru спешит показать эти фото вам.
«Это двор школы, в которой работает моя девушка»
-
Двор этой школы слишком красивый, чтобы быть правдой! © Effective_Leave_5905 / Reddit
«Вид из окна моего офиса»
- Я согласилась бы работать в таком месте даже бесплатно! © 111iyaloo / Twitter
«Никогда не устану от этого вида»
«Мы инспекторы в заповеднике на Командорских островах»
«Мой уголок счастья»
«Только что приступил к работе своей мечты. Я очень счастлив!»
Вид из окна офиса сегодня утром
«По уши в грязи, замерзший и голодный, ты хочешь домой, чтобы помыться и поспать. А дома вспоминаешь, как же там было хорошо!»
«Я машинист поезда, и это один из многочисленных видов из окна „моего офиса“»
Как вообще можно работать, когда из окна открывается такой вид?
«Вы только посмотрите, какой коридор ведет в кабинет моего стоматолога»
-
Это кабинет стоматолога? Он что, шейх? © IAmLionella / Reddit
«Лось ест черемуху за окном моего офиса на Аляске»
Вот почему кабина пилота — лучшее место работы на свете
«Недавно взял на себя руководство семейной фермой, и теперь мой офис выглядит так»
«Великолепный 300-летний кедр в саду, где я работаю»
«Сегодня из моего „офиса“ открывается такой вид»
«Я рад, что работаю рядом с лесом. Прогулки вдоль ручьев — лучшее лекарство от стресса»
На сброс воды на ГЭС можно смотреть вечно
А как выглядит ваше идеальное рабочее место? Предпочитаете работать, находясь в офисе или там, где душа пожелает?
Фото на превью MJlovesplants / Reddit, IAmLionella / Reddit
Поделиться этой статьёй