18 человек, которые по утрам бегут на работу, потому что вы только посмотрите, где они трудятся

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Идеальное рабочее место для одних — это вид на бескрайнее море или на покрытые снегом горные вершины, для других — комфортабельный офис в современном бизнес-центре. Третьим же и вовсе для плодотворной работы достаточно лишь теплого одеяла и чашки кофе под рукой.

Пользователи сети поделились снимками своих рабочих мест, при виде которых хочется напроситься к ним в коллеги, а AdMe.ru спешит показать эти фото вам.

«Это двор школы, в которой работает моя девушка»

Двор этой школы слишком красивый, чтобы быть правдой! © Effective_Leave_5905 / Reddit

«Вид из окна моего офиса»

Я согласилась бы работать в таком месте даже бесплатно! © 111iyaloo / Twitter

«Никогда не устану от этого вида»

«Мы инспекторы в заповеднике на Командорских островах»

«Мой уголок счастья»

«Только что приступил к работе своей мечты. Я очень счастлив!»

Вид из окна офиса сегодня утром

«По уши в грязи, замерзший и голодный, ты хочешь домой, чтобы помыться и поспать. А дома вспоминаешь, как же там было хорошо!»

«Я машинист поезда, и это один из многочисленных видов из окна „моего офиса“»

Как вообще можно работать, когда из окна открывается такой вид?

«Вы только посмотрите, какой коридор ведет в кабинет моего стоматолога»

Это кабинет стоматолога? Он что, шейх? © IAmLionella / Reddit

«Лось ест черемуху за окном моего офиса на Аляске»

Вот почему кабина пилота — лучшее место работы на свете

«Недавно взял на себя руководство семейной фермой, и теперь мой офис выглядит так»

«Великолепный 300-летний кедр в саду, где я работаю»

«Сегодня из моего „офиса“ открывается такой вид»

«Я рад, что работаю рядом с лесом. Прогулки вдоль ручьев — лучшее лекарство от стресса»

На сброс воды на ГЭС можно смотреть вечно