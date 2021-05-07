18 человек, которые просто нажали на кнопку, но внезапно сделали гениальный снимок

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«Лови момент» — гласит знаменитое изречение. И его можно применить ко всем сферам жизни. Чаще всего эту простую, но емкую фразу вспоминают, когда речь идет о фотографии. И в этом случае момент можно поймать в прямом смысле слова, как рыбку в сети, просто один раз щелкнув.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать яркие впечатляющие снимки и знаем, как быстро они могут поднять настроение. В нашей сегодняшней подборке — кадры от людей, которые смогли остановить мгновение.

1. «Пытался сфотографировать силуэт дерева, и вот что случилось»

2. Эти коровы выглядят так, будто записали лучший музыкальный альбом года

3. «Сделал этот снимок 15 лет назад»

4. Отражение в заброшенном здании

5. «Месяц назад я решил заняться фотографией, чтобы победить депрессию. Это мой лучший снимок»

6. С этим котом не все так просто

7. «Лучший восход, что я видел. Фото сделано в Луизиане»

8. «Недавно вернулся к увлечению фотографией. Что думаете?»

9. Восход в Мичигане

10. «Я сделал этот кадр в поле Северной Дакоты»

11. «Пожалуй, это мое лучшее фото, снятое на телефон»

12. «Я соединил 2 фото, сделанные в одном месте в разное время»

13. «Увидел потрясающее солнечное гало в первый раз!»

14. Вот какую тень отбрасывает глазурь от глиняного горшка

15. Просто качели в центре поля

16. Этот закат выглядит как лесной пожар

17. «Увидел, как человек рыбачит в лодке в очень туманный день»

18. Закатное небо и птица, которая просто пролетала мимо