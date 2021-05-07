18 человек, которые просто нажали на кнопку, но внезапно сделали гениальный снимок
«Лови момент» — гласит знаменитое изречение. И его можно применить ко всем сферам жизни. Чаще всего эту простую, но емкую фразу вспоминают, когда речь идет о фотографии. И в этом случае момент можно поймать в прямом смысле слова, как рыбку в сети, просто один раз щелкнув.
Мы в AdMe.ru любим рассматривать яркие впечатляющие снимки и знаем, как быстро они могут поднять настроение. В нашей сегодняшней подборке — кадры от людей, которые смогли остановить мгновение.
1. «Пытался сфотографировать силуэт дерева, и вот что случилось»
2. Эти коровы выглядят так, будто записали лучший музыкальный альбом года
3. «Сделал этот снимок 15 лет назад»
4. Отражение в заброшенном здании
5. «Месяц назад я решил заняться фотографией, чтобы победить депрессию. Это мой лучший снимок»
6. С этим котом не все так просто
7. «Лучший восход, что я видел. Фото сделано в Луизиане»
8. «Недавно вернулся к увлечению фотографией. Что думаете?»
9. Восход в Мичигане
10. «Я сделал этот кадр в поле Северной Дакоты»
11. «Пожалуй, это мое лучшее фото, снятое на телефон»
12. «Я соединил 2 фото, сделанные в одном месте в разное время»
13. «Увидел потрясающее солнечное гало в первый раз!»
14. Вот какую тень отбрасывает глазурь от глиняного горшка
15. Просто качели в центре поля
16. Этот закат выглядит как лесной пожар
17. «Увидел, как человек рыбачит в лодке в очень туманный день»
18. Закатное небо и птица, которая просто пролетала мимо
А вам приходилось делать случайные кадры, которые становились настоящими шедеврами?
Фото на превью Wildwildworld / Pikabu
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