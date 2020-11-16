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18 человек, которые просто хотели в отпуск, а вселенная решила задать им жару

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Все взрослые без исключения ждут отпуск. И вот настает день, когда чемоданы собраны, билеты куплены, жилье забронировано и начинается приключение. Но вдруг в планы вклиниваются некоторые обстоятельства и превращают желанный отдых в испытание.

Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы у наших читателей все путешествия проходили гладко и безоблачно. А вот пользователям Reddit из сегодняшней подборки не повезло.

1. «Такая вот еда в номер за $ 40»

© Extro_Vert / Reddit

2. «Как бы вы описали это в трех словах?»

© DbleDble / Reddit

3. «На спине нашего щенка не песок, как может показаться. Это рыбий жир. Мы планировали короткую остановку у моря, а получили вонючую собаку»

© 13k0d33ts / Reddit

4. «Не ела 12 часов в дороге. Голодная как волк, заказала ростбиф и вот что получила»

© Ohaithair / Reddit

5. «Приехала из Флориды в Норвегию, потратила 4 часа на восхождение при 4 °C, чтобы получить вот такое вознаграждение»

© JShiner / Reddit

6. «Взяла отпуск на недельку, чтобы позагорать на пляже. Что тут сказать? Комары не дремлют»

© ochresun / Reddit

7. «Отдыхал в хижине в лесу. С высоченного дерева упал желудь и разбил лобовое стекло»

© zordie360 / Reddit

8. «Уезжаю в отпуск на 2 недели. Только что осознал, что моих наушников нет в кейсе»

© mystery5090 / Reddit

9. «До отпуска остается 2 дня. Мыши прогрызли дыру в нашей лодке»

© NotUrAverageLid / Reddit

10. «Комната с бассейном в отеле, где я остановился»

© Johnoplata / Reddit

11. «Отель очень уж буквально воспринял просьбу о МИНИ-холодильнике. Вот банан для масштаба»

© MeddlingMike / Reddit

12. «Кемпинг во Флориде — это весело»

© Naptownfellow / Reddit

13. «Вот что я увидел, когда заселился в свой отель»

© TheMostLegendary / Reddit

14. «Моя сестра только что прислала мне это фото. Ее поезд сошел с рельсов»

© SnickerpoodleDoodles / Reddit

15. «Когда доплатила за место у окошка»

© Zadsta / Reddit

16. «Соседи ехали на охоту 4 часа, чтобы обнаружить, что их лагерь сгорел»

© HowMuchDidIDrink / Reddit

17. «Прилетела, называется, на Гаваи. Хотела посмотреть побережье Напали»

© kwisssy / Reddit

18. «Коротко о том, как выглядел мой подголовник во время 14-часового полета»

© atlantisocean1 / Reddit

А у вас случались казусы в путешествиях?

Фото на превью Naptownfellow / Reddit
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