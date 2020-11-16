18 человек, которые просто хотели в отпуск, а вселенная решила задать им жару

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Все взрослые без исключения ждут отпуск. И вот настает день, когда чемоданы собраны, билеты куплены, жилье забронировано и начинается приключение. Но вдруг в планы вклиниваются некоторые обстоятельства и превращают желанный отдых в испытание.

Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы у наших читателей все путешествия проходили гладко и безоблачно. А вот пользователям Reddit из сегодняшней подборки не повезло.

1. «Такая вот еда в номер за $ 40»

2. «Как бы вы описали это в трех словах?»

3. «На спине нашего щенка не песок, как может показаться. Это рыбий жир. Мы планировали короткую остановку у моря, а получили вонючую собаку»

4. «Не ела 12 часов в дороге. Голодная как волк, заказала ростбиф и вот что получила»

5. «Приехала из Флориды в Норвегию, потратила 4 часа на восхождение при 4 °C, чтобы получить вот такое вознаграждение»

6. «Взяла отпуск на недельку, чтобы позагорать на пляже. Что тут сказать? Комары не дремлют»

7. «Отдыхал в хижине в лесу. С высоченного дерева упал желудь и разбил лобовое стекло»

8. «Уезжаю в отпуск на 2 недели. Только что осознал, что моих наушников нет в кейсе»

9. «До отпуска остается 2 дня. Мыши прогрызли дыру в нашей лодке»

10. «Комната с бассейном в отеле, где я остановился»

11. «Отель очень уж буквально воспринял просьбу о МИНИ-холодильнике. Вот банан для масштаба»

12. «Кемпинг во Флориде — это весело»

13. «Вот что я увидел, когда заселился в свой отель»

14. «Моя сестра только что прислала мне это фото. Ее поезд сошел с рельсов»

15. «Когда доплатила за место у окошка»

16. «Соседи ехали на охоту 4 часа, чтобы обнаружить, что их лагерь сгорел»

17. «Прилетела, называется, на Гаваи. Хотела посмотреть побережье Напали»

18. «Коротко о том, как выглядел мой подголовник во время 14-часового полета»