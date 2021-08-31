18 человек, которые просто хотели в кафе, а вышли оттуда с историей, да еще какой

Иногда, просто забежав в кафе, чтобы перекусить или встретиться с кем-нибудь за чашкой кофе, мы можем почувствовать себя героями фильма. А сколько ярких типажей вокруг! Тут и влюбленные парочки, и просто разные чудаки. Поневоле ждешь, что вот-вот случится что-то из ряда вон выходящее.

Мы в AdMe.ru думаем, что эти истории обязательно должны найти своего слушателя. А в конце вас ждет очень романтичный бонус.

«Разговорилась с чудесной хозяйкой кофейни. Внезапно она исчезла на кухне, а вернулась с огромной кукурузиной: „Утром с поля принесли. Урожай будто сахарный. Это за ваши истории“»

«Окликает в кафе пожилой мужчина и начинает рассказывать про своего кота. А в конце: „Можете показать своим друзьям фильм про него? Держите карточку, чтобы смогли его найти!“»

«Когда весь месяц откладывал деньги, чтобы сводить ее в дорогой ресторан»

«Посетительница кафе похожа на женщину с картины прямо за ней»

Когда у бабушки стратегическое мышление

«Спустя долгое время пришла в кафе, где делают мой любимый холодный американо, и бариста мне сказал: „Если честно, я скучал“»

«Cамое неловкое, что ему пришлось сказать это раз пять, потому что сначала я была в наушниках, а потом просто казалось, что он говорит „случайно, случайно“».

Хороший тамада и конкурсы интересные

«Мне посадили мишку за стол в кафе, потому что я пришла одна»

Голливудский поворот сюжета

«Вчера я пила кофе с парнем. Когда он пошел в уборную, молодой человек, сидевший позади меня, передал мне эту записку. Второго свидания точно не будет»

«Слишком много тревожных звоночков. Беги. Будь осторожна, девочка».

«Обедали в грузинском ресторане, все вкусно, дяденька-администратор — само радушие. Взяла чанахи (тушеное мясо с овощами), не доела, попросила завернуть с собой»

«Вспомнила дома, открыла и ору. Грузинская магия, не иначе».

Внешность бывает обманчива

«В туалете кафе очень интересная стена: сидишь и ждешь, когда тебе что-нибудь откусят»

«В студенчестве я поехал в Геленджик поработать и отдохнуть. Устроился официантом в кафе. Как-то пришли туда 2 посетительницы и одна из них оставила мне такую записку»

«Но я был там с девушкой и звонить не стал».

Добром за добро

«Просто сидела в кафе, когда он решил, что мне нужен присмотр»

«Пришли в корейское кафе, ситуация»

«Это буквально пинцет».

«Я нашла это в случайной книге на полке кафе»

«Поздравляю! Ты нашел эту записку. Я дам тебе $ 300, если ты вернешься сюда 27 мая 2015 года. Кодовое слово... (закрыто пальцем)».

Бонус: самый романтичный возраст