18 человек, которые пришли в гости к другу и собирались вкусно поесть, но не тут-то было

Пище и искусству ее приготовления традиционно отводится существенное место в культуре и в быту. Представляя собой широкое поле для творчества и самовыражения, кулинария также помогает проявиться лучшим человеческим качествам и благим намерениям.

Мы в редакции AdMe.ru собрали любопытные истории со всего света о том, как порой простая дружеская трапеза становится курьезом, который с улыбкой вспоминается и годы спустя.

Коллега пригласила девочек с работы на ужин у нее дома в честь того, что она увольняется. На следующий день они мне рассказывают, чем их угощали. Угадай, говорят. Думаю, может, салатик какой-нибудь или чай с тортиком. Нет! Макароны. Пустые макароны без всего, даже кетчупа не предложила. Вот это прощальная пирушка, уф! © Sadqueen / Pikabu *** Позвали нас (моих родителей и меня, 10-летную пигалицу) одни родственнички на ужин. Ну мы с пустыми руками не можем: торт от мамы, фрукты, все как полагается. Звоним в дверь. Открывают со словами: «О, приперлись!» Сказано было грубо, но, как потом выяснилось, в шутку. Уже тогда захотелось домой. Сели за стол, а там пюрешка в маленькой миске и 5 котлет на 6 человек. Хозяева быстренько забрали по котлете и ополовинили картофан. Хозяин потянулся за второй котлетой... В общем, спасибо маме за торт. © Prohorlinna / Pikabu *** Моя девушка, когда мы учились в колледже, захотела сделать приятное моему соседу по комнате, так как часто приходила в гости и съедала многое из того, что находила в нашем общем холодильнике. Так вот, она решила однажды приготовить на всех ужин. Стейк в соусе терияки. В какой-то момент она запуталась в рецепте и вместо столовой ложки добавила чуть ли не целую чашку соли. Уверен, что доза соли подходила к опасному порогу для человеческого существа, но я съел столько, сколько мог, и потом пил огромное количество воды несколько дней подряд. © ElmerTheAmish / Reddit *** Один раз нас с супругом позвали в гости на обед к 3 часам. Мы люди достаточно пунктуальные, но тут случилась неприятность. Мы вошли в дом, куда нас вроде как приглашали, в 15:03. И хозяин дома заявил: «Вас ждали к 15:00. Вы опоздали. Обед я съел. Могу предложить только чай». Это был единственный случай, когда после гостей мы пошли домой кушать. Хотя сами виноваты — опоздали же. © elektri4e4ka / Pikabu

Бабушка моего мужа приготовила нам однажды мисо-суп. Он был практически черный из-за терияки и соевого соуса. Все овощи в нем были склизкие и переваренные. Блюдо едва напоминало мисо, так что на следующий день я сделала нормальный мисо-суп для себя, и она обиделась, что я не доела «хорошие» остатки ее супа. Я была в замешательстве, а мой муж шепнул мне, что вот это недоразумение, которое бабушка нам подала, на ее взгляд, и было настоящим мисо-супом. © erinshut / Reddit *** Помню один случай. Мы с женой и нашей новорожденной дочкой жили некоторое время в другой стране. Нас пригласила в гости на выходные одна пара, с которой мы тогда дружили. Они жили очень далеко, и ехать нужно было с 4 пересадками, поэтому мы сначала отказались, но в итоге поддались на их настойчивые уговоры. Приехали. Они приняли нас достаточно вежливо, но как-то прохладно. Ничто, казалось бы, не предвещало беды. Примерно час беседовали о малозначительных предметах, и нам даже не предложили выпить воды с дороги. Мы начали чувствовать, что нам не особо-то и рады. Вдруг звонок в дверь. Оказывается, были приглашены еще гости — другая пара. Хозяева усадили их рядом с нами и далее общались с ними только на их местном языке (который мы понимали очень плохо), а нас, казалось, никто не замечал. В конце концов хозяева подали нам всем угощение — 6 тушеных картофелин небольшого размера, ровно по числу собравшихся. Мы тогда подумали, что это просто «аперитив», и быстро съели по одной, так как были ужасно голодны. В итоге из разговора хозяев с другими гостями мы разобрали, что это и был ужин и что предполагалось, будто гости придут уже сытыми. Весь вечер хозяева болтали с гостями на своем языке, смеялись, шутили, а нам оставалось только догадываться, о чем идет речь. Утром, позавтракав кусочком разогретой в микроволновке лазаньи, хозяева объявили, что приглашают нас всех в ресторан. Ну наконец-то поедим! Дошли пешком до этого маленького ресторанчика с дешевой местной кухней, которая, надо отдать ей должное, была на хорошем уровне. Приносят счет, сумма совсем небольшая, и наши друзья заявляют: «Так, ребята, давайте скидываемся — каждый за себя». Я кладу деньги за нас с женой и говорю: «Вот. Это за нас, сдачи не надо. Нам пора». Взяли такси до вокзала и уехали в смешанных чувствах, переваривая полученный опыт. Видимо, потом до них дошло, что они делали что-то не то, и несколько раз они еще звали нас к себе, предлагая даже заехать за нами и потом отвезти обратно. © Ankur Gupta / Quora *** Вспоминаю бабушкин суп с чили. Бабушка в принципе ужасно готовит. Я ел приготовленную ей еду, и она порой была чистой отравой, но вот ее суп с чили — это было что-то с чем-то. Она приготовила его в мультиварке. Я тогда жил с бабушкой и дедушкой, мамой и младшей сестрой. В тот вечер мама уехала в другой город по делам. В первый вечер наш ужин с чили был достаточно хорошим, все было в целом неплохо. Она сделала большую кастрюлю, так что должно было хватить на несколько дней. Суп и на следующий день был неплох, хотя и не хорош... Но все же не самый плохой, что мне доводилось есть. Однако потом ночью меня немного тошнило. На третий день запах у супа стал просто ужасным. При нагревании он хлюпал и пузырился. Мне было лет 9, и я недавно в школе проходил на биологии тему бактерий. Я отказался от супа. В нем плавали куски каких-то овощей и странного по цвету мяса. Я спросил бабушку, где она хранила суп. Она ответила обиженным тоном, что в мультиварке: «Ничего нет такого в том, чтобы оставлять в ней готовую еду. Я же отключила ее от розетки!» Дело было жарким летом. Похоже, что это было частью каких-то бабушкиных научных экспериментов. © Ninevehwow / Reddit *** Пришел я как-то к своему другу в гости домой. Это был второй раз, когда я его навещал. Родители меня приучили к тому, что даже если еда, которую тебе подают, не нравится тебе, все равно нужно съесть ее из вежливости. Мама друга на самом деле хорошо готовила, но в тот раз она испекла какой-то странный шоколадный полупирог-полупудинг, отвратительный на вкус, так что мне пришлось заставить себя съесть кусок. И тут вдруг мой друг сказал, что пирог отвратительный, а его отец поддержали его и сказал, что если мне не нравится, то не надо есть. Но в голове я прочно держал установку, данную родителями, что нужно доесть, так что я съел аж 3 куска с улыбкой на лице и даже взял с собой часть пирога домой. © zebett / Reddit *** Вспоминается случай, как моя бабушка приготовила нам пиццу. Мы все — ее внуки — пришли как-то навестить ее. Она слышала о том, что дети любят пиццу, но единственное, что она знала о пицце, — это то, что сверху на тесто можно «выложить все что хочешь». Бабушка приготовила нам пиццу с вареной картошкой. К слову, хоть это и выглядело очень странно, пицца получилась достаточно вкусной. © Jimenyboo / Reddit

Когда мне было лет 10–11, друг пригласил меня к себе домой в гости на ужин. Моя семья была в целом небедной, но семья друга была определенно очень богатой. Я спросил у родителей разрешения пойти. Папа отпустил меня, сказав, что собирался на ужин пожарить стейки и ему жаль, что я их пропущу. Папа очень хорошо готовил. Дома у друга я увидел, что его мама жарит стейки, и сказал ей, что мой папа тоже жарит их сегодня. А она ответила мне, что я вру и что мужчины не готовят. Я решил не спорить со взрослой тетей и пошел дальше играть с их собакой. Когда я, помыв руки, вернулся, я увидел, что у каждого за столом стоит посуда из китайского фарфора и лежат серебряные столовые приборы. Меня же усадили на табуретку в углу этого стола и дали мне одноразовую посуду — бумажную тарелку и пластиковый нож с вилкой. Когда ужин закончился, я узнал, что по их семейной традиции каждый идет и ставит свою посуду в посудомойку сам. Так как мне нечего было ставить, я просто выбросил свою использованную посуду в мусорку. Потом подали десерт — всем, кроме меня. Так как правилом, следовавшим из семейной традиции, было следующее: кто не поставил посуду в посудомойку после ужина, тот остается без десерта. Я уже готов был разреветься, но тут, к счастью, за мной приехали родители. Потом уже я узнал, что со всеми другими знакомыми, побывавшими в этом доме, обходились таким же образом. © Howard Jabroni / Quora *** Моя бывшая девушка была вегетарианкой. Как-то раз она решила пожарить нам на обед хот-доги на мангале. Она не очень хорошо готовила, особенно то, что касалось мясных блюд. Сосиски для хот-догов были от хорошего бренда, так что самое страшное, что она могла с ними сделать, — это просто пережарить. Но как же я ошибался! Без моего ведома она, чтобы разжечь костер, взяла кучу досок, лежавших рядом с крыльцом. На досках было 7 или 8 слоев краски. Не стоит и уточнять, что я не смог доесть свой хот-дог с ярко выраженным вкусом краски. Одна из самых худших отрав, что мне пришлось съесть в жизни. © vermin1000 / Reddit *** Давным-давно был у меня один друг. Однажды он пригласил меня в гости на стейки. Конечно, я с радостью согласился. Я пришел, и мне там говорят: «Мы их делаем по нашему особому рецепту. Маринуем мясо в газировке, и на вкус стейки получаются просто изумительными». Решил рискнуть и попробовать. То, что подали к столу, было похоже на недосоленные, с сиреневым отливом хоккейные шайбы. Они реально замариновали мясо в газировке, а потом пожарили на сковородке. Получилось сухое мясо с привкусом вишни. Просто ужасно. Я съел то, что мне подали, поблагодарил и ушел. Больше я у этих людей никогда ничего не ел. © I_AM_PLUNGER / Reddit *** Когда-то давно в компании, в которой я работал, был организован новогодний корпоратив, и там был конкурс десертов среди сотрудников. Одна коллега, которая была уверена в себе и гордилась своим пирогом, настояла на том, чтобы я его попробовал. Она смотрела на меня, предвкушая триумф. Я взял вилкой большой кусок и вдруг увидел, что в тесте полно кошачьей шерсти. Серьезно, полным-полно шерсти, которая туда попала в процессе готовки и запеклась. Я не хотел ее огорчать. Жевал и приговаривал что-то вроде: «О, здорово...» — представляя, как ее кошки повалялись на пироге. У меня потом в горле все зудело от кошачьей шерсти. © Pesses81 / Reddit

Ох, и у меня такая история была. Позвали как-то в гости. Я беременная, хозяева об этом знали. Мы накупили всяких вкусняшек (не с пустыми руками же идти). Приезжаем, на столе стоит миска с чипсами и сырная тарелка, а точнее сырное блюдце. В итоге на столе была, по сути, только та еда, которую привезли мы. Уехали мы оттуда уже через 1,5 часа. А потом, когда мы собирали гостей и этих знакомых не позвали, они обиделись. © Кукусик Кукусичкин / AdMe *** Наши друзья переехали из Москвы в ближайшее Подмосковье. Позвали нас и еще нескольких общих друзей на день рождения дочки. У нас дети как раз дружат, в одном дворе все гуляют. В общем, приехали мы: 3 мамы и 4 ребенка по 8–10 лет. Пригласили нас к 11 утра. Детей накормили пиццей и капкейками. Все бы ничего, но тут же рядом стоял огромный красивый торт, а старшая дочь хозяйки строгала салаты и ставила запекаться горячее. Но нам объяснили, что к 17:00 придут родственники, это все для них. В 15:00 нам сказали, что пора уезжать, ведь через 2 часа родственники придут, имениннице надо нарядиться, нужно прибрать в квартире к приходу «нормальных» гостей. Мы-то ладно, взрослые тетки, но вот детям было сложно объяснить, почему их так и не угостили этим красивым тортом.

Общение с этими людьми с тех пор сошло на нет. © Маша Кулебякина / AdMe *** Меня как-то подруга пригласила отмечать прошедший день рождения. Так получилось, что с остальными она отмечала в кафе, а я не смогла прийти: лежала в больнице. На столе меня ждала крохотная холодная пицца из «Магнита», блюдечко корейской морковки и капусты, и это на троих (еще был ее муж). Ну это ладно, я не есть пришла. Но за этим богато накрытым столом она начала жаловаться на других гостей, которые подарили «всего по ₽ 1 000 с человека, а ведь положено дарить ₽ 1 000 за кафе и сверху еще». Ну я, конечно, не знаю, какой стол она накрыла в кафе, но если по мне, то там и ₽ 1 000 было много. © Ирина / AdMe *** В конце 90-х женился наш друг. Свадьба очень скромная: ресторанчик, человек 15 гостей. С утра хлопоты, невесту жених забирал в ЗАГС из нашей квартиры, так как она приезжая. После ЗАГСа покатушки, фотки. И вот ресторан. Все голодные, жених гордый, говорит, еды навалом. Ждем-с. На столе скромная нарезка из колбаски и сыра, по одному порционному салатику принесли, а на горячее вынесли одного жареного молочного поросенка. Но есть его не разрешили: жених ждал, когда руководство с работы приедет поздравить. Те опаздывали. Мы голодные просидели рядом с этим поросенком часа 2. Не дождались мы с мужем начальства друга и тихо слиняли прямиком в ресторан. © Tatiana Zueva / Facebook *** Пригласили нас с будущим мужем на день рождения. Когда мы пришли, оказалось, что остальные гости приглашены были на час раньше. Потом нам объявили, что каждый платит сам за себя, но они уже все заказали «в стол». А мы тогда не очень богато жили, и тех денег, что мы оставили в ресторане, нам бы хватило на неделю (еда, бензин, обеды на работе). В общем, поели мы холодных шашлыков, салатов каких-то и попили чай без торта. Нет у нас теперь таких друзей. P. S. Я считаю, что лучше не отмечать день рождения вообще, чем отмечать таким образом. Или предложить гостям только сладкий стол. В конце концов, всегда можно что-то придумать. © Оксана Трифоненко / Facebook